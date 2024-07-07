話說李筱峰》7月3日 黃土水的冥誕

生於1895年7月3日德黃土水。台灣第一位受新式西洋美術教育的雕刻家，在短暫的生命中，以台灣的風土、人情為主題，為台灣留下永恆的藝術。

◎李筱峰

7月3日是台灣雕刻家黃土水的冥誕，他於1895年（日本明治28年）出生於台北艋舺祖師廟後街的一戶貧窮家庭。他出生的兩週前，6月16日，日本駐台總督樺山資紀才剛在台北舉行「始政」典禮。

7月3日是台灣雕刻家黃土水的冥誕，他於1895年（日本明治28年）出生於台北艋舺祖師廟後街的一戶貧窮家庭。（取自貼文）

黃土水進艋舺公學不久，當木工的父親去世。同樣當木匠的哥哥，讓黃土水有機會接觸簡單的雕刻工夫。

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1915年（日本大正4年）黃土水於總督府國語學校（後改名台北師範學校）畢業後，任教太平公學校，但不到一年，他經由原本國語學校校長的推薦，爭取到獎學金，保送東京美術學校雕塑科，成為第一位前往東京美術學校學習西洋雕刻的台灣人。

求學期間，因生活費拮据，黃土水很少外遊，常常將自己關在教室裡練習與創作。為了省錢，常利用空罐頭煮地瓜，解決三餐。學校頒給他「在學品行方正，學業優等，堪為台灣留學生楷模」的榮譽。

黃土水作品「水牛群像」。（取自貼文）

1920年黃土水從東京美術學校畢業後，直接進入該校研究科。不久，他找來宿舍廚師的兒子當模特兒，完成雕塑作品「山童吹笛」，參加第二回「帝國美術展」，即獲入選。當時能入選「帝展」是對藝術家至高的肯定。時年僅26歲的黃土水是第一位入選「帝展」的台灣人。當時台灣各大報紙都大篇幅報導此一消息。

此後，黃土水的作品，從第三回到第五回，連續三次都入選「帝展」。

1922年黃土水從東京美術學校研究科畢業，回到故鄉台灣，他希望回到自己出生的土地，尋找更新的創作生命。

他開始觀察台灣農村田野間常見的水牛，希望能以水牛作為題材，他甚至自己買來一頭牛養在工作室內，每天和牛朝夕相處，觀察牛的各種舉動及神情。1923年第五回「帝展」，黃土水入選的「郊外」作品，就是對於台灣水牛研究後，獲得靈感所完成的一件好作品。

此後黃土水以牛、兔、鯉魚等動物做為雕塑創作的對象。但1925年黃土水應艋舺龍山寺之邀，進行釋迦佛像的雕刻，歷時兩年完成。之後又回到了台灣鄉間水牛的雕刻上，他彷彿從台灣水牛身上找地生命的動力。一幅高9尺、長18尺的巨大浮雕，以五隻水牛、三個牧童在鄉間嬉戲的景象為內容。1930年（日本昭和5年），在這幅名為「水牛群像」的作品即告完成之際，36歲的黃土水卻因盲腸炎併發腹膜炎而去世！

黃土水作品「甘露水」。（取自貼文）

這位台灣第一位受新式西洋美術教育的雕刻家，在短暫的生命中，以台灣的風土、人情為主題，為台灣留下永恆的藝術。

#燦爛的星辰

#7月3日

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.7.03貼文）

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