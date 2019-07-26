法操》【王炳忠案】被告等人在偵查中的證言，有證據能力嗎？

王炳忠案目前已經經過5次的審理，但準備程序的進度似乎相當緩慢。關於王炳忠等人於2017年12月19日被以證人身份搜索、調查，當時取得的證據在事後王炳忠等人轉為被告後是否還有證據能力？

經過3個月，王炳忠等人的共諜案，再次進行準備程序。（資料照）

法操司想傳媒

時間：2019年07月24日上午09點30分 地點：台北地方法院第20法庭

受命法官：李佳靜 法官

檢察官：王亞樵 檢察官 郭郁 檢察官

經過3個月，王炳忠等人的共諜案，再次進行準備程序。本次開庭主要聚焦於，被告等人以在偵查過程中被以證人身分傳喚，所取的得證言是否有證據能力。辯護人提出多份書狀，認為檢察官早就認定王炳忠等人為被告，卻以證人的方式傳喚，剝奪被告請辯護人協助的權利。

但王炳忠什麼時候是「被告」？是檢察官說的算？還是辯護人說的算？就讓我們一起來看看本次開庭，有哪些爭議，檢辯雙方又是如何回應的呢？

爭議1：搜索票沒有法官的簽名？

相信有在關心王炳忠案的讀者，一定對這個爭點不陌生。而為了澄清，本次檢察官當庭提示當日的搜索票，搜索票上面明顯有法官的印章與王炳忠的簽名與手印。但此時辯護人則不滿的表示他們從頭到尾都說沒有簽名，並沒有主張過沒有印章。

對此檢察官先向辯護人致歉，並指出關於簽名與印章的效力，已經經過台北地方法院裁定，認為本次搜索合法且並未逾越必要程度。[註]

爭議2：未經合法傳喚證人？

王炳忠與辯護人提出，檢察官並未在24小時內將證人的傳票送給證人，傳喚證人程序不合法。另外辯護人提到，王炳忠應該也不符合急迫情形。周泓旭案的相關證據是在2017年3月9日被搜索，並於隔日被羈押，若王炳忠等人要滅證當時就會滅證。

爭議3：檢方是否認定王炳忠為被告，仍用證人的身分傳？

其實這點才是本次開庭最重要的重點，檢察官也整理了簡報把當時如何偵查，在得到什麼樣的證據下，才決定傳喚王炳忠？以及為什麼會以證人的方式傳喚王炳中，一一說明。

首先，此案是從周泓旭扣押的隨身碟中，發現疑似王炳忠等人的資料，才會搜索、並傳喚王炳忠等人，希望釐清案件經過。在傳喚王炳忠時，並不確定是否有犯罪嫌疑。而的確當初傳喚的5人中，也有兩人是不起訴處分的。檢方表示，他們不會在一個程序先把當事人稱為被告，在調查比對之後，發現沒有犯罪嫌疑後，再向當事人表示你不是被告。

再者，當時王炳忠等人，也對外表示自己是以證人的身分出庭作證，也有領取證人旅費（對此王炳忠有爭執）。最後，檢察官強調，刑事訴訟是浮動的過程，檢方的確是在比對過搜索的資料與證詞後，才覺得王炳忠涉案事實明確，始以被告身分傳喚。

但王炳忠對此表示，證人旅費並不是檢察官直接給他的，是他具狀聲請的，並認為此舉為檢察官內心認定自己已經是被告的證據。剝奪自己請求辯護的權力。

檢察官當庭提出證據，辯護人爆氣！

檢察官解釋整個偵查過程時，為了讓大家可以瞭解檢察官心證的理由，提示了相當多的證據。除了周泓旭做的各種檔案報告外，在檢察官提出四人小組開會光碟時，立刻引來辯護人的不滿。認為檢察官現在就是在進行實體的辯論，在前因後果未明確得狀況下，直接播放影片，希望影響在場旁聽的記者，並質疑這段影片不在起訴的證據清單中。王炳忠的辯護人更直指此段影片在胡說八道。

本次開庭火藥味濃厚，辯方一直強調檢察官答非所問，並多次以胡說八道形容檢察官的起訴內容。對此檢察官則向審判長提出異議，希望辯方不要使用辯方不要使用魯莽、情緒化的字眼，希望辯方尊重法院訴訟指揮權。但辯護人則表示，「那說荒唐可笑可以嗎？我把我前面的胡說八道全部改成荒唐可笑。」

證人、關係人的程序保障的確值得檢討

證人轉被告、關係人轉被告而產生出的問題，並非王炳忠案獨有，也是我國學者常常詬病的。過去法操也曾撰文關係人到底有沒有關係？一文評論此問題。的確如同檢察官所述，刑事訴訟是浮動的過程，為解決這個問題，應修正刑事訴訟法，給予證人與關係人更多的保障。

王炳忠案目前已經經過5次的審理，但準備程序的進度似乎相當緩慢。關於王炳忠等人於2017年12月19日被以證人身份搜索、調查，當時取得的證據在事後王炳忠等人轉為被告後是否還有證據能力？這個爭點其實早2018年12月12日在第一次開庭審理時，但審理已經超過半年，對於這樣程序得事項，仍然未有定論。

就讓我們繼續關心此案，為您帶來第一手報導。

[註]臺灣臺北地方法院106年聲字第 2770 號刑事裁定，法院認為雖然刑事訴訟法第128條明文規定「搜索票，由法官簽名。」但根據民法第3條規定，簽名和蓋章有同一效力，不因公文書或私文書；私章或職務章而有所不同。最高法院85年度第12次刑事庭會議決議意旨參照。

本文經授權轉載自法操 【王炳忠案】被告等人在偵查中的證言，有證據能力嗎？

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