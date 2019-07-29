法操》縱火害死人會有什麼刑事責任？

在刑法的概念裡，一個犯罪行為不一定只會成立一個罪，複數犯罪行為也有可能只會成立一個罪，必須依照行為態樣和法條規定來判斷。

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2019年7月18日，京都動畫公司（京都アニメーション）位於日本京都伏見區的第一工作室遭人潑灑汽油蓄意縱火，包括犯罪嫌疑人在內，造成近70人死傷。由於嫌犯也身受重傷，暫時無法接受偵訊，因此目前還無法得知兇嫌縱火動機為何，不過根據新聞報導，嫌犯在進入建築物後就把汽油直接潑向一樓的員工，並且一邊詛咒一邊點火。嫌犯這樣的舉動，應該在進行時就可以預見會造成京都動畫員工受傷，甚至死亡的結果，所以在主觀上應該會被認定具有殺人故意。

2019年7月18日，京都動畫公司（京都アニメーション）位於日本京都伏見區的第一工作室遭人潑灑汽油蓄意縱火，包括犯罪嫌疑人在內，造成近70人死傷。（法新社）

類似的案件，就像1992年台灣發生的神話KTV縱火案，犯人湯銘雄因為酒後和人發生口角，憤而在神話KTV內引爆汽油桶，爆炸引發嚴重火災，造成16人喪生。事後湯銘雄被認定犯殺人罪並判處死刑，並已在1997年伏法。在被羈押期間湯銘雄寫信向被害者家屬道歉，獲得其中一位被害人家屬杜花明原諒，這段過程由導演吳秀菁拍攝成紀錄片《回家》，並授權法務部作為修復式司法宣導影片。

一個縱火行為，成立複數個殺人罪

在刑法的概念裡，一個犯罪行為不一定只會成立一個罪，複數犯罪行為也有可能只會成立一個罪，必須依照行為態樣和法條規定來判斷。

舉例來說，假設阿法趁著百貨公司特賣會人潮擁擠時，順手牽羊偷了阿操的錢包、貴婦的鑽戒和櫃姐的手環，此時雖然阿法有三次偷竊動作，但因為阿法是基於同一個偷竊的決定，反覆實施同樣偷竊行為，且各行為間有時空密接性，再加上財產不是專屬性法益（也就是物品所有權可以移轉給其他任何人），法律上只會成立一個竊盜罪，偷竊次數和價額等等則是在量刑時考量；但像是故意縱火造成多人死亡的情形，由於生命法益是專屬性法益（只會屬於特定人），這時候就算犯人只有一次縱火行為，法律上也會依照侵害法益的數量成立複數個殺人罪。所以此次京都動畫的慘案，嫌犯如被定罪，可能就是被認為是一行為成立數個殺人罪，再依刑法第55條想像競合的規定來處斷。

記得京阿尼的好，期待回歸

京都動畫成立至今已經超過30年，在動畫業界以精美、高品質著稱，製作出許多受到大眾喜愛且影響深遠的作品，從較早期承包《犬夜叉》、《蠟筆小新》等經典動畫，到改編小說或漫畫製作《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《幸運☆星》、《Free!》等作品，每每都能在動漫圈引起廣大迴響。希望死者安息，而京都動畫能夠度過這次難關，繼續推出令人期待的新作品！

參考資料：維基百科

本文經授權轉載自法操 縱火害死人會有什麼刑事責任？

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