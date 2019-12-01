法操》【香港選舉制度】泛民派大勝，可以改變香港嗎？

在香港參與政治其實比台灣還要稍微複雜一些，並不是達到法定年齡就直接會有投票單寄到家中，而是要依據不同地區、不同的功能界別、不同的身分去進行選民登記。在受到這麼多阻力的狀況下，香港民眾選擇站出來，告訴北京民主才是真正的民意！

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◎法操司想傳媒

2019年11月24日，香港舉行香港區議會選舉，此場選舉創下香港各級議會投票人數與投票率紀錄！此場選舉也被媒體譽為「香港選民對北京最直言不諱地一次表態」。但本次的選舉對於香港未來情勢的影響為何？就先讓我們從了解香港的選舉制度開始。

香港有哪些選舉？

香港的選舉源於1883年英國殖民時代，其中經過多次的變革。目前香港所剩下選舉有「行政長官選舉」、「立法會選舉」、「區議會選舉」、「鄉郊代表」、「選舉委員會」、「港區人大」等。

鄉郊代表選舉（村代表選舉）

「鄉事委員會」共有27個委員會，由香港新界地區的村代表（村長）選舉產生執行委員，並由執行委員會互選產生主席。「香港新界地區的村代表、街坊代表選舉」共有1540席，任期4年。由居住在香港新界年滿18歲的居民選出。

「鄉事委員會」是香港新界鄉村諮詢組織，代表當地居民就鄉村內的事務反映意見。27名委員會主席，為「香港區議會」的「當然議員」。

區議會選舉

「香港區議會」共有458名議員，431名民選議員及27名當然議員。民選議員，由年滿18歲的香港特別行政區永久性居民或通常在香港居住居民選出。只要未喪失登記為選民的資格，經過登記，就可以按照主要住址，在所屬的區議會選區中投票。

「香港區議會」是香港地方區域的組織，該組織並無法定權力，為諮詢性質。雖然與一般概念下的議會不盡相同，但因為大部分的議員為香港人民直選產生而受到重視。

立法會選舉

「立法會」共有70席，包含地區直選及功能界別各35位。所謂的「地區直選」指的是，將香港劃分成5區，依區域人數分配席次，採比例代表制。剩下35席的「功能界別」，分成28個功能界別，除勞工界有3席外其餘皆為1席，而不在這28界別內的選民，有資格登記為區議會（第二）功能界別的選民。區議會（第二）功能界別，又稱超級區議會界別，是全港單一選區比例代表制選出。

但功能界別又可分成自然人選民及團體選民兩類。故在立法會選舉中，若一人同時為地方選區的選民、功能界別的選民、獲功能界別授權代表，則可以投3票。

以2016年立法會選舉為例，席次分配如下：

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「立法會」是香港的立法機關，與我國立法院職權相似。除了有立法權以外，也可監督香港特別行政區政府。

港區人大代表選舉

「香港特別行政區全國人民代表大會代表」（簡稱港區人大代表）共有36席，任期五年，由港區人大代表選舉會議選出。年滿18歲的香港居民可以報名參選，但須經選舉會議10位以上成員推薦才能登記成為代表候選人。

「港區人大代選舉會議」由前屆「選舉會議」人員、前屆「人民政協」中的香港居民、前屆香港行政長官「選舉委員會」委員組成。

「港區人大代表」代表全港732萬人出席全國人大會議，占全國人大會議代表的1.2%。全國人大為《中華人民共和國憲法》中最高國家權力機關與最高立法機關，為實現「人民當家作主」的基本政治精神。

行政長官選舉委員會

「行政長官選舉委員會」共有1200人，任期為五年，依各界別劃分，分別代表香港社會的38個「界別」。各界別選民資格不同，但符合資格的選民，可以在各界別中選出代表自己選舉委員會委員。

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「選舉委員」最重要的功能就是選出香港行政長官，以及擁有可以擔任港區人大代表選舉會議人員的資格。

行政長官（特首）選舉

「香港特別行政區行政長官」（簡稱特首），任期五年，得連任一次，由選舉委員會選出由中央人民政府任命。依照《基本法》特首在當地通過選舉或協商產生，特首須年滿40歲且在香港連續居住滿20年，無國外居留權的香港永久性居民。特首依據

特首依據《基本法》對中央人民政府和香港特別行政區負責。若行政長官有不適任的狀況出現，依同法第73條，經立法會4分之1議員聯合動議，經調查後以體議員3分之2多數通過「提出」彈劾案，報請中央人民政府決定。

香港區議會選舉大勝可以改變什麼嗎？

根據媒體報導，泛民派在本次區議會選舉中，獲得388席占85.9%，建制派在此選戰中雪崩式跌落，相較於2015年取得299席占69.4%，在這一屆僅剩下59席，席次占比13%。但這樣的結果，對於未來特首的選舉影響有限。畢竟區議員僅占1200票中的117票，要當選香港特首需要絕對多數，必需獲得超過600票。而以2017年的選舉結果支持林鄭月娥獲得777票當選，在其他功能界區的配票尚未改變前，泛民派贏得區議員選戰在實際層面上改變有限！

但這次的選舉、這次的運動，讓香港人民開始關注政治，讓香港人知道政治與生活息息相關。透過了解香港的選舉制度，其實可以發現當中有非常多的操作空間。以林鄭月娥為例，由公民聯合行動發起的「特首選舉民間全民投票」，投票結果顯現6萬5千有效票中，林鄭月娥的淨支持率-94.5%，但這樣的人在選舉委員會還是勝出當選了。這就是為什麼「真普選」會在五大訴求中，而「真普選」同時也是2014年雨傘革命的主張，唯有真普選，一人一票選出特首和全部立法會議席，才能真正代表香港的民意！

在香港參與政治其實比台灣還要稍微複雜一些，並不是達到法定年齡就直接會有投票單寄到家中，而是要依據不同地區、不同的功能界別、不同的身分去進行選民登記。在受到這麼多阻力的狀況下，香港民眾選擇站出來，告訴北京民主才是真正的民意！

身在台灣的我們，投票是如此的方便，2020年1月11日，大家一起出門投票！在投票前，看看香港，想想台灣，民主真的得來不易！

本文經授權轉載自法操 【香港選舉制度】泛民派大勝，可以改變香港嗎？

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