法操》【北市長選舉無效案二審】其實有國家就是邊開邊投？

邊開邊投到底是不是問題？針對邊開邊投的情形，中選會本次提出了新觀點。

國民黨台北市長落選人丁守中（中）。（資料照）

◎法操司想傳媒

選舉無效訴訟二審言詞辯論程序

時間：108年11月19日上午10點30分 審判長：吳青蓉法官

陪席法官：周美雲法官、林政佑法官 地點：高等法院民事第14法庭

由前台北市長候選人丁守中，針對民國（下同）107年11月24日台北市長選舉提起的選舉無效訴訟，本日進行言詞辯論程序，雙方把握最後的陳述機會暢所欲言，本次庭期歷時超過兩個小時。丁丁到底有沒有機會逆轉勝呢？一起來看看吧！

邊開邊投到底是不是問題？

上訴人丁守中方再次強調，去年選舉邊開邊投的情形讓所有選民的選舉權都被影響，怎麼說呢？四點之前投完票的選舉人沒有在投票前得知部分開票結果，有資訊落差；四點之後邊看開票邊等投票的人，被開票結果影響投票意志；因為大排長龍而放棄去投票的人則是完全被剝奪選舉權，總而言之就是所有人都被影響了。

此外，丁守中方質疑，如果邊開邊投不違法，以後各政黨是不是就可以號召選民下午3:30再去投票，然後邊開邊投，取得資訊優勢。不過這個質疑十分令人費解，政黨號召選民做這件事的動機何在？號召選民在最後一刻投票，不如號召選民把票投給自己就好不是嗎？

針對邊開邊投的情形，中選會本次提出了新觀點。中選會的訴訟代理人表示過去和美國的選務機關交流時，曾經問過美國的官員，「美國幅員廣大，橫跨五個時區，如何處理同時開票的問題？」，對此美國官員表示即便選民因為被影響而投票給某個候選人，仍然是選民基於自由意志的決定，因此邊開邊投根本不會是問題，甚至有國家是選民一投完票，馬上就會即時更新公開的開票結果。

中選會的訴訟代理人同時強調，也許上訴人方會主張各國的民情不同，但中選會要強調的是邊開邊投並非真的是完全不能接受的結果。

丁守中：希望即使眾人皆睡，司法獨醒

上訴人丁守中在最後陳述意見時表示，「個人對選舉勝敗早已經放下，我要爭取的是中華民國民主發展過程建立的公平、公正與公信的民主選舉制度，即使現在已經沒有什麼人關心了。中選會和北選會嚴重違法失職，造成去年投票排隊人數大排長龍，一邊看手機一邊投，讓台灣的選舉成為當時國際的笑柄，一審法院不但沒有匡正選務機關的違法失職，還為荒謬情形背書，希望二審法院為台灣的民主選舉制度做出公正的判決。」

本案言詞辯論終結，訂在12月17日早上11點宣判，到底判決結果會如何呢？《法操》將繼續關心此案，為您帶來第一手的報導。

本文經授權轉載自法操 【北市長選舉無效案二審】其實有國家就是邊開邊投？

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