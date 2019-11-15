法操》【四六事件】當軍隊進入校園

過去台灣也曾發生過軍隊闖入大學校園，大規模逮捕學生的事件，也就是大家所說的「四六事件」。雖然此事件被許多人稱為台灣「白色恐怖」的濫觴，但卻不像六四事件一樣為人所知，究竟「四六事件」的始末為何？

圖：取自香港大學學生會校園電視臉書

◎法操司想傳媒

香港反送中持續延燒，2019年11月10日香港民眾再次為了香港科技大學學生周梓樂墜樓身亡展開「三罷」行動。12日香港警方以清除「三罷」行動所造成交通障礙及逮捕示威者為由，進攻香港中文大學，警方發射數發催淚彈及橡膠子彈，在香港中文大學校長主動出面與港警交涉，都遭到催淚彈攻擊而撤退，學生也以汽油彈及丟擲物品的方式對抗港警。

香港中文大學變成烽火連天的戰場，此場行動造成51人受傷。晚間10點警方先在臉書聲明「已和校方溝通、正在安排撤退」後，隨後卻又以藍色水砲車攻擊學生。為什麼港警使用如此激烈的手段也要進入香港中文大學的校園，外傳是為了取得香港網路的控制權，準備攻占「香港網絡要塞」香港中文大學碧秋樓。

過去台灣也曾發生過軍隊闖入大學校園，大規模逮捕學生的事件，也就是大家所說的「四六事件」。雖然此事件被許多人稱為台灣「白色恐怖」的濫觴，但卻不像六四事件一樣為人所知，究竟「四六事件」的始末為何？

321單車事件：學生違反交通規則被警察毒打

1949年3月20日晚間，臺灣大學法律系學生何景岳與臺灣省立師範學院（下簡稱臺師）博物系學生李元勳，因單車雙載，被警方以違反交通規則攔查，事後發生衝突遭到員警毒打、逮捕、拘留。臺大與臺師的學生聽聞此事，包圍警局，要求釋放這兩名學生，並要求警方向這兩名學生道歉，此舉引起國民政府的關注。

同月29日，學生舉辦營火晚會慶祝青年節，集結多名學生成立了「台北市學生聯合會」，主張反飢餓、反迫害。臺灣省主席兼警備總司令陳誠下令清查主謀份子。並計畫於清明節逮捕臺師學生自治會主席周慎源，但周慎源在經過臺大學生宿舍時趁機逃脫，特務以槍聲示警卻引來多名學生關注，只能暫時作罷。

四六事件

1949年4月5日，臺師代理院長謝東閔與臺大校長傅斯年收到陳誠發出的「特字第貳號代電」，內容約為「學生煽惑人心，擾亂秩序，為保障多數純潔青年學生予以逮捕」。當晚陳誠邀請二人與警總副司令彭孟緝至家中開會，表示要逮捕十四名學生。4月6日凌晨，大批軍警進入校園雙方展開對峙。學生用桌椅擋住樓梯口，以丟擲餐具作為抵抗手段。最後仍有一百多名學生被捕入獄，其中有7人在獄中被槍斃。[註]

事後清算

4月8日，學生陸續被釋放，臺大與臺師也暫時停課。臺師配合政府命令，開始整度學風，臺師全數學生在重新登記後復學，其中有36位學生遭到除名。臺師也因此成立了「整頓學風委員會」，並改由劉真擔任主任委員並接任校長。

傅斯年：若有學生流血，我要跟你拼命！

「若有學生流血，我要跟你拼命！」這句臺大校長傅斯年的名言，是提到四六事件一定會提到的一句話，這句話也看出臺大與臺師面對事件處理的態度不同。雖然有文獻指出，當時軍隊是經過傅斯年的首肯，才得以進入臺大校園。

依照《陳誠先生回憶錄──建設臺灣（上）》的內容傅斯年當初是有贊成清除行動，並開出三項條件：一、要快做；二、要徹底做；三、不能流血。但根據國史館修纂處協修歐素瑛老師所撰寫的〈四六事件對臺灣大學之衝擊〉論文提及到，傅斯年在事後仍有努力，要求釋放不在名單中的學生、並將名單內的學生送往法院接受審判。而臺大事後的處理，也讓臺大整個校園風氣朝向自由發展。

「今日台灣明日香港」還是「今日香港明日台灣」

自香港反送中運動以來，香港政府鎮壓的手段越來越凶狠，除了真槍實彈的傷害，更以各種羞辱、侵害、殘忍的手段，隨機對待人民，讓人民懼怕上街頭。「一國兩制」、「中國人不打中國人」這些口號，真的就只是口號而已，即便是二戰日本侵略佔領香港，也沒有用軍隊及警察進入香港中文大學。中國統治下的香港，際遇竟然比不上二戰被日本佔領的香港。

雖然和香港有一水之隔，但看到香港此景，台灣更應警惕，就是永遠不要相信專制獨裁的政權，以及為專制獨裁政權擦脂抹粉的騙子。

願榮光歸香港！願天佑美麗的福爾摩沙！

本文經授權轉載自法操 【四六事件】當軍隊進入校園

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