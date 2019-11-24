自由開講》前中共的真情告白：韓國瑜就是中國一手創造的？！

◎顧貯拳

根據台灣媒體爆炸性報導：「一位滯留於澳洲的中共情報人員將一份重要資料交給了澳洲情報局（ASIO），他向ASIO提供的宣誓聲明中說：『我本人曾參與了一系列間諜活動。』他還接受澳洲九號臺《60分鐘》的採訪。」這位王立強共諜表示，自己叛逃中共，未來如果被引渡回中國一定會被槍決。但是他承認自己為了自由民主與妻兒的未來，他無法在違背良知的為這樣子的暴虐獨裁政權發聲。

中國間諜王立強（見圖）向澳洲媒體坦承自己從事干預台灣選舉工作。（圖擷取自60 Minutes）

這位王姓共諜的自白中，清楚陳述了中共如何滲透台灣各層級：「我們專門為大選設立了很多情報站，包括臺北101大樓裡的XX酒樓，我們已經在臺灣有50幾個網路公司與直播頻道。我們全方位滲透各個傳媒領域，進行得非常成功，大批主要負責人已經接受錢款答應給我們工作，僅與我直接連線的人就高達30人，比如XX時報的總負責人，XX大學校長，XX文化中心總經理，還有許多政客與黑社會領袖。我們支付給每個人每年200萬-500萬人民幣。這些人的工作就是替我們間諜活動的開展與滲透進行各方面的幫助。」

此外有關韓國瑜的部分，他表示：「中共傾向當選的站臺。海軍就是直接給候選人捐款，最典型的就是通過很多所謂海外捐款給臺灣候選人韓國瑜，從香港以海外名義捐款就有2000多萬人民幣」我們如果對照去年十一月，一位「小辣椒洪秀柱後援會」版主、股票操盤手名為應鳴天的人，直接大言不慚的說，中國下單給韓國瑜至少五十億新臺幣，因此讓很多的網路側翼：「小編現在輕鬆不少」。當時這個說法一出來的同時，各方都嗤之以鼻，國安單位也無法立刻處理。如今叛逃的中共間諜自己承認，完全真相大白，如今韓國瑜還代表中國國民黨參選，要怎麼讓人相信他能保衛國家主權？

此外，他詳細描述怎麼操作去年的地方大選：「2018年的九合一選舉是我直接參與操作的，我們不但在三地建立了20多萬個網路帳號攻擊民進黨，還成立很多粉絲團作網路霸凌。」這也難怪為何民進黨在去年選舉以來，忽然在網路上極端逆風。

王姓共諜表示：「我們資助臺灣網路公司與媒體，僅媒體公司我們就花了15億人民幣。陸軍就是通過金錢，組織大陸學生、香港學生、觀光團等對臺灣的學校廟宇等進行統戰，讓他們給中共傾向當選的站臺。」這也難怪去年公投民進黨全面潰敗，尤其是許多宮廟系統大幅染紅，連統促黨都大方講過哪個宮廟是他們的手下。

如今叛逃的中共間諜自己承認，完全真相大白，如今韓國瑜還代表中國國民黨參選，要怎麼讓人相信他能保衛國家主權？（資料照）

至於為什麼共諜忽然決定棄暗投明，他表示：「我的新任務是要求我於2019年5月28日到達臺灣從事對臺灣民主與人權進行破壞，幫助中共操縱2020年臺灣總統選舉，為臺灣失去獨立主權，由中共統治並取代中華民國作準備，這意味著臺灣即將永久的失去民主，這讓人痛心，我發自內心的不願意。」各位，連一個在中國土生土長的共諜都知道自由民主不能犧牲，我們成長在民主自由的國家裡面，豈能搞不清楚我們國家正在面臨何等兇險？

明年的總統大選真的非常重要，要清楚中共怎麼滲透台灣，覺得台灣沒有亡國問題，嘲笑「芒果乾」的人，請再把這篇共諜叛逃的良心專訪再讀一遍！

（研究生）

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