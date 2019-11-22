韋恩的食農生活》黑枸杞不是黑色的枸杞，不能作為食品用！

黑枸杞是一種新興的作物，近年來在中國大陸興起，生產於青海東部、新疆北部、甘肅、西藏等地但是依照食藥署的認定，屬於非傳統性食品原料，所以未經確認其食用安全性前，不得供為食品原料使用。

韋恩的食農生活

最近在網路可以看得見有些文章在吹捧黑枸杞這個東西，說它的功效強大、花青素又高，連泡了茶之後，水都會泡成黑藍色，頗符合國人見黑就是補的心態。殊不知，黑枸杞目前不能當作食品販賣，所以之前有一個雲林一名網路賣家，賣了一包黑枸杞350元，就遭罰6萬。今年10個月來，雲林縣衛生局，類似案件已經開罰200多件。

大家要注意，黑枸杞不是黑色的枸杞，與枸杞是不同的物種。黑枸杞的學名是Lycium ruthenicum，而日常可以當成食品時食用的枸杞的學名是Lycium chinense，或是寧夏枸杞Lycium barbarum，或是濱藜葉枸杞 Lycium halimifolium。黑枸杞是一種新興的作物，近年來在中國大陸興起，生產於青海東部、新疆北部、甘肅、西藏等地但是依照食藥署的認定，屬於非傳統性食品原料，所以未經確認其食用安全性前，不得供為食品原料使用。

（圖片來源：彰化縣衛生局）

所以這是個很好的案例，告訴我們說，黑枸杞未必吃了有害，只是其安全性在台灣尚未證明，所以在那之前，不能當成食品食用，販賣者就觸法會被罰款。要證明其安全性，就必須由廠商檢附資料送交衛服部審查。

這個例子與蝶豆花很像，年初就有新聞報導（賣蝶豆花、沉香葉泡茶飲違反食安法！罰金最低6萬起跳， 由台南市衛生局開罰，因為依照現行法規，「蝶豆（Clitoria ternatea Linn.）」只有花的部位僅可供做天然食用色素使用，惟應以達染色目的之最小使用量為宜，如欲擴大使用範圍，需經過食用安全性評估，確定食用安全性後，始可供作一般食品原料使用。所以目前如果任意在網路等通路販售，已違反食安法，衛生局最近已開罰一件，罰金6萬元。參考前文：【有趣的蝶豆花變色遊戲，但是台灣法規蝶豆花當茶賣會罰6萬】

所以販賣者自己要懂得法規，尤其是很多新興的食材，如果未被列為安全可用的食品，就不要販賣；而消費者也要注意，不要聽到有什麼新奇的食材就一窩蜂，安全的問題要先顧好。而政府雖然要去抓，但是對於新穎的食材，能不能也用積極一點的精神，對一些市場上的新東西加以評估其安全性呢？畢竟這是許多小農場或小型商號無論資金或能力所作不到的事情。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 黑枸杞不是黑色的枸杞，不能作為食品用！

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