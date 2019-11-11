韋恩的食農生活》尋找世界上第一個吃麵包的人

在麵包發明的初期，麵包算是相當貴重的東西，不見得人人吃得到，只能作為祭祀使用，或是要部族領袖、王公貴族等級才有資格享用。

韋恩的食農生活

麵包現在可以說是台灣人很主要的食物，甚至吃麵包的量超過吃飯。所以農委會與稻農其實心裡在淌血，因為30年內台灣人平均的食米量直接腰斬，從每人每年90公斤到現今的45公斤，其中一大部分我相信是被麵包所取代。麵包不僅本身麵體變化多端，而且又鬆軟、還可以夾餡，所以比吃飯多了很多變化，也是它大受歡迎之所在。但是古代的麵包可沒那麼好吃，而且還很貴重，取得也沒那麼容易。

古埃及的麵包工坊壁畫（作者提供）

之前在沒有考古證據的情況下，只知道麵包應該起源自肥腴月灣一帶，那裡屬於古代小麥的起源地，麵包歷史可考的紀錄可以上溯到埃及，在埃及金字塔的壁畫上，多處都可以看見當時人們享用麵包的縮影。只是那時候的麵包，絕對不是我們現在這樣鬆軟好吃，其實那時候的麵包比較像我們現在的山東大餅、中東的麵餅、印度的囊、或是猶太民族傳統吃的無酵餅一樣，沒有發麵的，所以不會鬆鬆的，而是很紮實；如果加上古代的小麥質地堅硬的因素，而且磨粉技術也不好，整個吃起來應該是相當粗硬，所以古希臘人就有在書上抱怨，吃了埃及麵包會把牙齒磨壞。

現今土耳其的麵餅（作者提供）

但是到底人類怎麼發明麵包的，其實沒人說得準，一直以來，學者都認為人類要進入了農耕時代，才有那個餘裕將穀類製作為麵包。但是無論如何，古代麵包可是相當的貴重，如果古人看到我們隨意可以進入便利商店三分鐘內就將麵包抓著就走，或是一家麵包店可以在架上豐富地陳列幾十種的麵包，一定會瞠目結舌。因為人類能夠大量種植小麥供作麵包讓庶民也可以享用，也不過是近千年來的事情。在麵包發明的初期，麵包算是相當貴重的東西，不見得人人吃得到，只能作為祭祀使用，或是要部族領袖、王公貴族等級才有資格享用。

（作者提供）

但是2018年一項在約旦的一項最新的考古研究，終於找到人類最早的一塊麵包的實體證據，而且就此顛覆了原先的推測，人類遠在進入農耕時期就開始吃麵包了。

學者是從考古發掘出的石砌烤爐的灰燼遺跡裡，發現了這些微量殘存的麵包碎屑，這個石器烤爐發現於現今約旦北部的納圖芬文化區，經過碳14放射性定年，這些碎屑竟然可以追溯自14,000年前，那時候人類還處於新石器時代，是狩獵-採集文化過渡至農業文化的時期。這些麵包碎屑遺跡的發現，也打破原先人們的推斷麵包是農耕時期的產物。因為這個實體的證據就是最好的證明，說明人類在採集時代，即使穀類取得很不容易，那時就已經開始製作麵包了。

同時因為現代分析科學的發達，所以這些麵包碎屑還可以告訴我們更多的祕密。學者從裡面分析出，這麵包的材料其實混和了許多種古代的穀類，如古品種的一粒小麥與大麥等等，而且還混和了一些植物（如莎草）的地下根莖。所以也由此證明，那時候麵包的原料取得相當不易，而且製作上是使用不是很成熟的石器進行穀類的脫殼、磨粉，所以是件很費工的事。同時考古也發現了足夠的證據，證明這些磨粉還經過過篩，所以作麵包這件事絕對是件精緻、吃力、而奢侈的事情。因此麵包在當時絕對不是像我們現在一樣隨便都可以拿來享用，即使不是我們像我們現在的發酵麵包一樣又鬆又軟，都還是VIP級人物在各種盛會才有機會接觸到的珍品。

看到古代的麵包這麼地得來不易，而且恐怕也不算太好吃，仍然受到古人這麼的珍視， 可見那時的祖先們，對吃這件事就有多麼的執著、對食物發揮了多大的創意？！

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 尋找世界上第一個吃麵包的人

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