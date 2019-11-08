韋恩的食農生活》馬來西亞在中國製豬肉罐頭驗出非洲豬瘟病毒！？

為什麼對豬肉罐頭驗出非洲豬瘟不需要太過恐慌呢？農委會副主委黃金城回答「馬來西亞進口罐頭午餐肉，是用感染過的豬肉做加工，驗出了非洲豬瘟病毒的核酸，並不是驗出活病毒。」

（美聯社）

韋恩的食農生活

日前馬來西亞傳出中國製豬肉罐頭驗出非洲豬瘟病毒的情形，有人覺得緊張。其實韋恩認為不須恐慌，依照我們原本防疫的腳步即可，也就是外國肉製品不要自行帶入台灣。但是豬肉罐頭不含有具活性的病毒，其實所以不用擔心。

只是罐頭與否，消費者未必可以分辨清楚。所以為了以免誤判，建議大家還是別帶任何肉製品回台灣最妥當。參見【罐頭食品認定不易，還是不要帶肉品進台灣安全】。

為什麼對豬肉罐頭驗出非洲豬瘟不需要太過恐慌呢？因為病毒成分只是簡單的蛋白質與核酸（DNA、RNA）構成，依照檢驗方法的不同，像這次馬來西亞的方法只是驗到了非洲病毒的核酸成分，但是無法分辨它是否仍具有活性。罐頭製造經過高溫高壓，病毒已經不活化，但是仍有可能驗得出來。

我覺得農委會與防檢局的日前回答徐永明立委的說法，可以為我們上一課。

立委徐永明6日在立法院經委會質詢問「馬來西亞已全面禁止中、韓午餐肉罐頭，台灣的量販店卻有來自韓國的午餐肉罐頭，是否台灣的標準比較寬鬆？罐頭到底要不要做檢驗？」

農委會副主委黃金城回答「馬來西亞進口罐頭午餐肉，是用感染過的豬肉做加工，驗出了非洲豬瘟病毒的核酸，並不是驗出活病毒。」

農委會副主委黃金城回答「馬來西亞進口罐頭午餐肉，是用感染過的豬肉做加工，驗出了非洲豬瘟病毒的核酸，並不是驗出活病毒。」（資料照）

防檢局長馮東海也補充「肉類罐頭單就動物檢疫的角度來看不需要經過檢疫，因加工程序不會有活病毒，不具有動物疫病傳播的風險。」

但是徐永明立委仍不死心，仍堅持「台灣的標準比較寬鬆，旅客進關檢驗，若攜帶罐頭就開了漏洞」

黃金城就回應「農委會是基於疫病傳播的風險來考量檢驗標準．．．將會與衛福部共同研商，如果有必要，接下來會進行抽驗。」

所以其實大家不用特別恐慌，該做的做好，就可以放心，不須炒作恐懼。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 馬來西亞在中國製豬肉罐頭驗出非洲豬瘟病毒！

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