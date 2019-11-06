韋恩的食農生活》如何聰明安心享用自來水？！

其實台灣的自來水水準很高，尤其翡翠水庫等地的水質也很好。台灣的飲用水水質標準（原水淨化處理後）也是相當高標，在許多安全性標準上與世界各國同步，甚至在某些項目，如總三鹵甲烷、農藥殘留等，比歐美日更加嚴格。

韋恩的食農生活

好水是美食的基礎，安全的飲用水更是食安的的關鍵。有鑑於有關自來水的謠言太多，而大家也不知該怎樣自保可以喝到更好的水，所以韋恩這次想從如何健康喝自來水談起。

話題從最近的 「全台1╱3縣市 地下髒水恐喝下肚」 新聞開始

就在前幾天的11月1日，執政黨立委劉建國，與台灣水資源保育聯盟在立法院召開記者會指出，「國內部分鄰近海邊或斷層帶的掩埋場，其地下水平均污染指標已經超出飲用水水源監測標準，等於全台1/3縣市地下水全淪陷成為髒水，目前南台灣地區大多抽取地下水做為自來水源，而高雄、屏東、雲林、台南、新竹、桃園、台東等7縣市垃圾場地下水監測到的髒水，已超過飲用水源水質標準，汙染已非常嚴重。又以高雄、台南及新竹最嚴重。」然後媒體下標「全台1╱3縣市 地下髒水恐喝下肚！」

韋恩覺得不知道是不是選舉到了，所以議題就多了，這裡面對於飲用水有很大的誤會啊。先請大家不要恐慌，韋恩認為這裡面誤會有兩大：

1.小學生跟諾貝爾獎比

掩埋場滲流水的污染問題固然得注意，但是這是個環保議題，拿這個垃圾場的排水與「飲用水源水質標準」來比較根本是不倫不類啊。因為不是什麼水都可以拿來當飲用水的水源的，飲用水源當然是水源裡的優等生，所以其水質標準當然是高標中的高標，拿垃圾場的水質跟它比，會不會是小學生跟諾貝爾獎比？其實這種相比是不具有太大意義的。

2.台灣自來水少見地下水了

這些垃圾場的水，很難汙染到我們的地下水。隨著寶山水庫、湖山水庫等等的啟用，台灣的自來水已經很少用到地下水了，依照台水公司的資料，現在只有彰化、高雄、屏東等地會少部分用到地下水。所以所謂「目前南台灣地區大多抽取地下水做為自來水源」一說未免太過誇大。不然是不是請執政黨的台水公司董事長魏明谷先生出來澄清一下，此說法是否屬實？

台灣的自來水質其實很好

其實台灣的自來水水準很高，尤其翡翠水庫等地的水質也很好。台灣的飲用水水質標準（原水淨化處理後）也是相當高標，在許多安全性標準上與世界各國同步，甚至在某些項目，如總三鹵甲烷、農藥殘留等，比歐美日更加嚴格。

依韋恩的食品開發經驗來說，台灣的自來水很好喝，尤其是翡翠水庫的水，泡起茶來，真是美味甘甜，遠勝過美國或歐洲的水，不像歐美必須要買礦泉水飲用。台灣的茶拿去歐洲泡，常常泡出一堆沉澱物，茶的香味根本泡不出來，這或許與當地的水質硬度有關。而去中國大陸或是東南亞時，當地的水常有一股土味或是河水味，對台灣人來說，實在難以下嚥。

自來水的健康隱憂

台灣的自來水系統其實歷史悠久，從日治時代的1896年，就由總督府延請英籍技師威廉巴爾頓先生（William Kinninmond Burton）進行建設規劃，從此奠定了台灣自來水優良基礎，也因此對公共衛生貢獻很大，有效預防了很多傳染病如痢疾的發生。

威廉巴爾頓先生也被尊稱為台灣自來水之父。

台灣自來水之父：威廉巴爾頓先生。（台灣回憶探險團）

韋恩前幾天看到一則最新有關自來水的科學報導，特別引起了我的注意。我覺得這才是對大眾更有意義、更該關注的議題。這研究是這樣說的，美國研究顯示，雖然美國的自來水大多已除去大腸桿菌等生物性污染物，因此評級為良好，但是合乎法規的水質仍有可能造成健康風險。因為自來水中自然存在的砷、消毒藥劑的副產品（三鹵甲烷）和放射性汙染也可能造成少量的癌症風險。雖然相較於其他危險因子不算太大，但估計若一輩子飲用這種水，造成的癌症風險是每 10,000 人中的 4 人，對全美國2 億 7,900 萬的人口來說，將產生超過 100,000 起癌症案例。所以學找建議大眾要關心居住地的水質報告，並視情況參考選用適當的濾水器。

韋恩關注到這個議題是因為，台灣的水質的情況在砷與消毒藥劑（氯）處理的情況與美國有相當類似之處，所以這個研究成果相當值得我們參考。只是裡面所提放射性物質指的主要是鐳，但是台灣相關資料幾乎查不到，所以我無法評論，而且其相對風險遠低於其他二者。所以韋恩專心在砷與氯的部分，為大家分析探討一下，並且提供對這二者趨吉避凶的方法。

其實砷與氯這兩者在自來水裡無可避免，只是都很微量，因此國家都設有安全限量標準，只是這兩者都可以很聰明地、即使在家庭裡也可以用簡單的手法加以去除，這樣就可以大大的降低其風險，大家就可以更安心的享用自來水了。

砷

砷是自然存在於地殼中的元素之一，所以會有微量溶在地下水裡，而人類的工業活動也會可能讓水質汙染了砷。有毒性的砷的型態是無機砷，無機砷則可分為「重金屬砷（As）」、「三價砷（As2O3）」，以及「五價砷（NaAsO3）」等三種形式，其中又以三價砷（As2O3） 最為常見且毒性最高，這純化後的三氧化二砷也就是古代所稱的砒霜。各種價數的無機砷在生物體內可以互相轉變，長期攝取過多的無機砷，會累積在人體的肝、腎及膽等器官中，引起慢性砷中毒，國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）於1987 年已將砷及無機砷列入確定人類致癌物（Group 1），證實砷暴露與膀胱癌、皮膚癌、腎臟癌息息相關。

將近70年前，台灣出現過嚴重的烏腳病中毒事件，讓西南沿海的一些民眾飽受腳部中毒發黑之苦，後來追查才發現，是因為當地鑿井飲用地下水，而該地區的地下水含砷量自然偏高，所以長期飲用的人就因為體內累積了過高的無機砷而中毒。政府在調查出原因後，立即禁止了該地飲用地下水，從此才讓這個病絕跡。所以我國的飲用水水質標準也立下嚴格管制，砷不得超過 0.01mg/L。

砷在自然界存在的另一種型態是有機砷，有機砷通常存在於海產類的食物裡，對人體的毒性較低，攝入體內約1 至2 天後就會經腎臟代謝由尿液排出體外，所以不用太過擔心。

之前一直有一則網路新聞「蝦子+維他命C=砒霜」「吃蝦配柳橙汁會中毒」傳播，困擾了很多人。這說法是說吃蝦子時會吃進蝦子裡含的五價砷，所以如果同時吃了維生素C（或是柳橙汁），五價砷碰上維生素C就會被還原成砒霜，成為劇毒致死。這純粹是則謠言，大家不要輕信。因為蝦子身上的砷是有機砷，不是五價砷（NaAsO3），而且就算蝦子帶有微量的五價砷，它與維生素Ｃ的反應也要有很多實驗條件配合，體外實驗（In vitro）與人體運作反應（In vivo）是完全不一樣的。

氯

氯是很多人對自來水很擔心的地方，也是自來水裡那股消毒水味道的來源。事實上，這個氯對我們是有好處的。網路上聽過很多誤傳說是燒開水如果不開抽油煙機，反而會造成吸入過多的氯，或是蒸食物時電鍋不能蓋嚴，否則會讓食物包裹上了氯，其實這些都誇大了。

這個自來水的氯，其實是我們在淨水時刻意加進去的次氯酸鹽，用意是消毒、抑制微生物生長用，讓水質保持不會含有過高的細菌含量，所以算是保護水質之用。在自來水裡，氯會以餘氯以及消毒副產物（三鹵甲烷）的兩種方式殘留。

1. 餘氯

餘氯顧名思義，就是水裡面殘留多少次氯酸或次氯酸根離子，又叫做自由有效餘氯。因為次氯酸具有很高的氧化能力，所以可以殺菌。因此自來水必須含有一定的有效餘氯，才能確保自來水在配水管路、水塔中停留時不會有細菌（病原菌）的滋生。 目前飲用水水質標準中規定自由有效餘氯的含量是 0.2-1.0 mg/L，所以為了避免微生物滋生，餘氯不能為 0，但是也不能太高，以避免氣味令人不舒服。同時因為次氯酸鹽的強氧化力，如果過高也有可能對人體帶來一些刺激性，讓皮膚、黏膜等不舒服或發炎，所以必須保持在一定的範圍內。

2. 三鹵甲烷

如前所述，因為次氯酸鹽具有強氧化力，所以如果遇見了水裡殘留的微量有機物，就會進行氧化反應，反應的產物就形成了三氯甲烷，三氯甲烷就是俗稱的氯仿；同時如果水裡帶有微量溴酸鹽的話，因為氯與溴化學性質相近，所以會一起反應形成二氯溴甲烷、或二溴氯甲烷、或三溴甲烷等接近的物質。以上四種化合物 （

三氯甲烷、 二氯溴甲烷、或二溴氯甲烷、或三溴甲烷） 統稱為三鹵甲烷，都叫做水的「消毒副產物」，也都被認為有致癌的可能性，所以應該加以管制，以盡量降低其含量。所以在飲用水水質標準中有明訂，總三鹵甲烷（Trihalomethanes）（THMs）不得超過 0.08mg/L，台灣比歐盟與日本的0.1 mg/L還要嚴格。

面對這樣的自來水我們的自保之道

砷與氯這兩者在自來水呈現微量存在裡無可避免，如果符合安全限量標準，也不會有立即的安全問題。但是如果我們更聰明，還是可以降低他們兩者的含量，享用自來水就可以更安心更健康，這就是我們聰明消費者的自保之道。

砷要如何從自來水裡排除?

韋恩的原則一向是趨吉避凶，微量的砷殘留，固然在世界都是可以允許的標準，但是為了避免砷造成的致癌風險，我們還是可以自己保護自己，聰明地用簡單的方法，多做一個步驟來進一步處理自來水，把那微量的（最高0.01mg/L）砷盡可能的去除。

理論上，砷的去除可以靠化學凝集法（如明礬）、氧化還原法、離子交換法等等化學方法處理，不過韋恩推薦家庭最容易採用的方法還是物理過濾法，而最容易採用的有3種:

1. RO逆滲透過濾:

RO逆滲透是台灣相當普及的水處理方式，根據研究，採用RO逆滲透可以去除掉97%-99%的砷，可以說是非常有效。只是RO因為需要製造相當大的壓力才能過濾，需要耗不少電，而且會浪費掉很多水（1/2-1/3），所以算是相對比較高成本的方式，而且因為水裡面的礦物質幾乎也同時被濾掉了，所以有人認為水的味道比較單薄。

2. 濾心過濾法:

砷也可以藉由傳統的過濾濾芯法去除，尤其是活性碳濾心、或是陰離子交換樹脂濾芯，甚至最新的方法還有氧化鐵的濾芯等，這些濾芯都可以去除相當大部分的砷。只是它們的缺點是比較沒有專一性，水裡其他其他元素或是溶解的分子都可能與砷競爭，因此影響去除的效果；而且濾芯都有飽和度的問題，所以吸附砷趨近飽和時，必須要清洗、再生才能繼續使用，有時一般消費者容易忽略這一點。

3. 濾水壺過濾法:

現在市場上新流行一種濾水壺，台灣最有名的應該是Brita吧。這種濾水壺使用了一種多層的濾芯，讓自來水以重力方式流過濾芯而過濾，相當的方便，而且也不需要耗能；濾芯使用到一定的時限，就可以回收更換，所以很適合用水量不大的小家庭使用。

因為廠牌的不同，所以濾芯裡面的構造都不太一樣。依照國外發表的研究顯示，像Brita可以濾掉20%以上的砷，對於自來水水質不會太糟糕的情況下，也是一個相當不錯的方式；而國外另有一款 Zero Water的濾水壺 （台灣好像沒看過），因為它的濾芯結合了活性碳、氧化還原、離子交換等5道過濾組合的濾芯，所以幾乎可以100%去掉所有的砷。

自來水如何去除氯?

如何去除餘氯

其實餘氯不難去除，只要煮沸氯就會分解掉，而形成無害的物質。如果水不能加熱，也可以利用活性碳過濾，就可以輕鬆吸附掉次氯酸鹽。因為氯會破壞RO的過濾膜， 所以RO水在過濾前也都會安排先經過一道活性碳濾芯，以去除掉氯，也因此RO水也是不含氯的。

只是，去掉了氯，固然氣味比較好，但是反倒也讓自來水失去了抑制細菌生長的能力，所以韋恩提醒大家，過濾或是RO後的水不能久放，以免看不見的細菌滋生而不自知，反倒造成拉肚子的危險。而出門很多天後，RO水或是過濾水的儲水桶也必須放掉換新，也是同樣的道理。

如何去除三鹵甲烷

其實在三鹵甲烷的四種化合物中，以三氯甲烷含量最高，而其沸點為61OC，所以揮發性也最高。因此在國人習慣燒開水的做法下，三氯甲烷是很容易去除的。根據研究結果顯示，這樣的過程可以去除70%以上，所以不必太過擔心。而其他的三鹵甲烷也可以靠煮沸去除50%左右，算是相當的方便又有效。

如果還不夠放心，使用RO逆滲透或是具有活性碳層的過濾壺，也都可以有效地去除80%-90%以上的三鹵甲烷，所以可以說效果非常好。所以三鹵甲烷不該成為我們恐懼自來水的原因。

（Pixabay）

所以總結起來，台灣的自來水已經是國際標準了，我們使用起來已經相當安全。只是我們想要喝得更健康、排除更多的致癌風險，當然可以再多動動手，主動保護我們自己。要去掉砷，可以靠RO逆滲透或是Brita等過濾壺或是濾芯；而要去掉濾的味道，也可以用過濾壺、或是活性碳濾芯的方法；而要去掉三鹵甲烷，也可以用過濾壺、或是活性碳濾芯的方法。如果最後再補上煮沸，再去掉餘氯、三鹵甲烷，同時也殺滅微生物，那就更完美了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 如何聰明安心享用自來水？！

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