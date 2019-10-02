韋恩的食農生活》萬惡的防腐劑居然可以治老人失智？

對於防腐劑的使用，並沒有大家想像中那麼恐怖，更不會因為吃了就變成木乃伊或是造成洗腎等等。其實透過適量使用其實可以保障食品安全，更精確的由醫師運用甚至還可以治病！

韋恩的食農生活

2019台灣創新技術博覽會在台北世貿一館舉行，9月28日才剛閉幕。韋恩當然也去觀摩學習了許多農業方面的新進展，覺得受益良多。

只是特別值得注意的是，今年科技部頒發傑出技轉創新獎獎項，其中長庚紀念醫院醫院精神科主任林潔欣與中國醫藥大學臨床醫學研究所教授藍先元團隊，率全球之先以苯甲酸鈉藥物治療失智症。這項研究成果是經隨機雙盲的臨床實驗，結果並發表在國際期刊。相信對未來的高齡化社會很有幫助。

長庚紀念醫院醫般精神科主任林潔欣（右）與中國醫藥大學臨床醫學研究所教授藍先元（左）團隊，率全球之先以苯甲酸鈉藥物治療失智症。（資料照）

只是大家有沒注意到，這個苯甲酸鈉其實就是非常普遍的一種食品添加物，對，就是一種防腐劑，被廣泛用於汽水、飲料等等食品裡。是不是有很多人感覺有點震撼或驚訝？就像得獎人林潔欣醫師表示，「失智症已經很多年沒有新藥出現，這個發明是從天然物和食品添加物中找到苯甲酸鈉化合物，可以透過活化腦部受體NMDA來改善失智症。 」 其實苯甲酸鈉也存在許多自然界的食物裡啊，比如說藍莓、蔓越莓、梅乾、肉桂和丁香等等，這樣大家是不是應該感到更放心一點呢？

所以這個案例告訴我們，其實食品添加物甚至大家聞之色變的防腐劑，其實也沒那麼恐怖，不必把防腐劑妖魔化，更不會吃了就變木乃伊或是造成洗腎等等。適量使用其實可以保障食品安全，更精確的由醫師運用甚至還可以治病。所以依法規使用微量防腐劑其實是安全的。

就像林潔欣醫師也說 「市面上藥物容易讓病患產生噁心、腹脹、腹瀉、頭暈、頭痛等等副作用，許多老年患者沒辦法忍受這些副作用，因此無法持續服藥，而目前大多數病患對於苯甲酸鈉藥物都沒有抱怨特別副作用」，所以其實防腐劑並沒有那麼恐怖，相信合法食品業者適量添加，應該都會是安全的。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 萬惡的防腐劑居然可以治老人失智？

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