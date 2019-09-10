韋恩的食農生活》烤肉注意！6大高油脂烤肉食材！

烤肉食材最需要注意的課題之一是油脂！肉裡面含有很多油，當然油滋滋的烤肉才香才好吃，但是油脂的含量不能不注意喔！

韋恩的食農生活

自從上次介紹如何健康烤肉之後，很多朋友應該對烤肉更加躍躍欲試了吧。

不過，先等等，不管烤肉過程如何多優良，吃進去的食物還是要注意有沒有營養均衡啊。烤肉食材最需要注意的課題之一是油脂！肉裡面含有很多油，當然油滋滋的烤肉才香才好吃，但是油脂的含量不能不注意，其實是動物性油脂偏向飽和脂肪酸較高，所以對身體的心血管健康與致發炎性方面都值得當心，而且高油脂也就高熱量，對於熱量的管控，也是需要注意的。

韋恩整理出了六大高油脂烤肉食材，提醒大家注意。其中第一名就是豬五花了，含油量將近1/3，而且熱量就高達每100公克360大卡，只要吃了200公克，就等於一天所需熱量的1/2到1/3了。

其他排名在第三的牛小排、第四的豬頸肉（松坂肉）也都是肉大家喜愛的部位，但是含油量也挺高的啊。而三節翅因為是雞肉，大家以為比較不油膩，但是其實含油量也是相當高的啊。

而排名第二的香腸與與排名第五的貢丸，是不是有點令人意外呢？尤其是貢丸，是不是很容易被掉以輕心呢！這些再製的肉品，在製造時會加入不少的肥肉，這樣雖然好吃，但是含油量就高了。

（作者提供）

所以韋恩建議，烤肉好吃，但是還是要適量，或是烤的時候多搭配蔬菜、海鮮，這樣才能降低油脂的攝取，否則吃進太多油脂，想再怎麼油切也切不掉了。（市面上油切的產品很多，下次可以談談）

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 烤肉注意！6大高油脂烤肉食材！

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