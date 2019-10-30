韋恩的食農生活》如何為過敏兒挑選益生菌？！（經驗分享）

因為益生菌的種類太多，功能其實各自不同，有的是幫助健胃整腸、有的是調整體內脂肪新陳代謝等等，所以要挑選針對平衡保護力的益生菌才是正確。

如何為過敏兒挑選益生菌？！（網路）

韋恩的食農生活

上一篇提到為了韋恩的敏兒們，我親身實驗了很多食品，終於覺得5大營養相當有益，這5大營養包含益生菌、鳳梨酵素、維生素C、魚油、燕麥。然後有許多朋友陸續發訊息來詢問我，不知道益生菌該要怎麼選擇。韋恩在此再開一篇特別講一下我挑選益生菌的心路歷程。

韋恩也曾經因此做過充足的功課，由市面上琳瑯滿目的上百種益生菌產品裡，濃縮出10種對敏兒相關的益生菌並加以比較，這個比較的紀錄也分享給大家看看。

韋恩挑選敏兒用的益生菌有五大原則：

1. 菌種

2. 菌數

3. 功效證明

4. 專利

5. 複方配伍

所以我的比較，也是基於這五大原則進行篩選的。

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1. 菌種

上一篇已經介紹過，益生菌最重要的是挑到對的菌種，菌種挑錯，後面的其他4項原則都白談。因為益生菌的種類太多，功能其實各自不同，有的是幫助健胃整腸、有的是調整體內脂肪新陳代謝等等，所以要挑選針對平衡保護力的益生菌才是正確。而目前科學界研究最廣泛對平衡保護力有幫助的益生菌種主要是以下兩種:

● LP菌，Lactobacillus paracasei （副乾酪乳桿菌）

● LGG菌，Lactobacillus rhamnosus GG （鼠李糖乳桿菌 GG）

所以選擇這兩種菌是比較容易獲得調節過敏的功效。

依照這個原則，LP33 益生菌膠囊、益暢敏益生菌機能性粉末、康爾喜、好聰敏益生菌、赫而司-LP-300X優勢益生菌植物膠囊、好菌家植敏菌LP156益生菌是有符合韋恩的條件的。

2. 菌數

身體裡的菌數總共有好幾兆，所以如果吃的益生菌菌數太低，那根本就像肉包子打狗，在身體裡激不起任何一點漣漪。所以韋恩贊同許多專家的說法，每天補充益生菌的菌數至少要100億以上，才能發揮一定的調節體質效果。有的產品只有區區10億、20億，我認為是過少了；有的產品也都找不到菌數的標示，這種我也先不考慮。

所以依照這個原則，剩下康爾喜、好聰敏益生菌、好菌家植敏菌LP156益生菌是有符合韋恩的條件的。

3. 功效實驗

補充保健產品，總是希望不要只是吃心安，而是要有具體改善的，所以我都會注意廠商是否有功效證明，當然台灣的健康食品制度很好，如果有拿到小綠人標章，那就代表有一地程度的明確功效證明，但是韋恩許多業內人士也了解，台灣的健康食品制度，功效實驗是標準實驗方法，很多在台灣或國際的臨床實驗方式，未必能夠符合台灣要求的格式，所以這類研究成果如果能有期刊發表，韋恩也認為證明有相當的功效。

所以依照這個原則，我認為康爾喜、好聰敏益生菌、好菌家植敏菌LP156益生菌是有一定的可信度。

4. 專利菌株

其實專利只是輔助，韋恩認為有專利代表廠商有投注資源在研究開發上，對自己的專業技術能力有自信以及有要求，所以專利是韋恩判斷廠商專業精神的輔助。

所以依照這個原則，我認為康爾喜、好聰敏益生菌、好菌家植敏菌LP156益生菌是有一定程度可以信賴。

5. 複方配伍

除了菌種之外，韋恩認為複方的設計算是第二重要，因為好的複方可以幫助菌種發揮功效，提供加成作用，所以依照5大營養成分來說，益生菌如果能搭配其他4大成分，那會是大大的加分，尤其是鳳梨酵素等蛋白酵素的加入，我認為能夠發揮好的綜效。

所以依照這個原則，我認為康爾喜與好菌家植敏菌LP156益生菌都有添加鳳梨酵素，對我來說都是很具合理性的配方設計，因為在我前一篇文章裡有提到，鳳梨酵素加益生菌的最大好處是可以:

1. 分解食物裡的刺激原

2. 鳳梨酵素本身就有抑制反應的效果

3. 根據研究證明，鳳梨酵素也有緩解的效果

P.S. 不過韋恩在前幾篇的文章【酵素、發酵液，你弄清楚了嗎】也提過，這個酵素必須是高度純化的學理讓認可的酵素分子，可不是一些蔬果發酵後的發酵液（雖然號稱是酵素）。

而好聰敏益生菌添加的是玉米來源可溶性纖維（膳食纖維）、紅藻粉（愛爾蘭海藻鈣）、聚葡萄糖β-glucan，我覺得就沒那麼相關。

所以綜合以上條件，韋恩最後考量的是康爾喜與好菌家植敏菌LP156益生菌，只是康爾喜是葡眾的多層次傳銷的產品，價格較高，而且我也不是會員，不是那麼容易取得。所以就試著用了好菌家植敏菌LP156益生菌，目前狀況還不錯 （如果要看更詳細的產品介紹，可以看看它的官網）。不過大家如果對其他產品有興趣，還是可以參考我的比較資料表後試試看，畢竟因為金錢考量，韋恩沒辦法一一試用後，再為大家比較。

韋恩還是祝福所以敏兒的父母都能像我一樣，早日脫離見到孩子就心疼又自責的日子，讓孩子們可以沒顧忌地去玩沙玩水，也不再看到溫度滑溜梯，就提心吊膽。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 為敏兒們挑選益生菌的經驗分享

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