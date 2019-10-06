韋恩的食農生活》過兒敏兒不再癢癢，對抗過敏的5大食物營養！

為人父母的都知道，自己過敏不是最難受的，而是看到自己的小孩因過敏而受苦才是最難過的！而以下為大家整理了能對抗過敏的5大食物營養，希望能使我們身旁的過兒敏兒不再癢癢！

過兒敏兒不再癢癢！對抗過敏的5大食物營養！（圖片來源：https://pixabay.com）

韋恩的食農生活

本來中秋節過後，氣溫像滑溜梯一樣下降，變得陰雨連綿，結果這幾天又突然熱起來，溫度直逼盛夏。

這種換季時的劇烈氣溫變化，我的鼻子第一個受不了，整天哈啾不停。然後雪上加霜的是，這時候再加上中國的汙染物又會開始隨著東北風飄來，整個台灣被蒙上一層霧霾，空氣品質拉上紅色警報，我的臉部皮膚就開始狂癢，抓也不是，不抓也不是。

其實過敏性皮膚炎最怕抓，我自己就算了可以控制不要抓，但是小孩子沒什麼控制力，無時無刻不在抓手、抓背，尤其是睡著後還會無意識的拼命抓，抓到皮膚發紅、有時還會抓破流湯，實在令人心疼。

其實不只今年，只要是氣溫劇烈變化、高濕、空污正是引發過敏的絕佳條件。也只有當過父母才知道，自己過敏不是最難受的，而看到小朋友也在過敏得很慘時，只會感到更難過，會自責是自己的遺傳，造成小孩以這樣的過敏體質。像我的一雙兒女，正可稱之為過兒、敏兒，一個遺傳到鼻子過敏，最近一陣子，擤鼻涕用的衛生紙多得像山一樣高，恐怕接近了過敏性鼻炎的狀態，而另一個遺傳到皮膚過敏，手部的濕疹一直抓，而且因為碰水會痛，所以變得不愛洗手，實在又更擔心會不會因此容易被腸病毒等傳染。

因為這樣的原因，所以韋恩對如何用食物營養對過敏進行預防與減緩做了很深的功課，最近感覺體質有點進步，臉上的過敏範圍有縮小的跡象，而且小朋友手上的過敏更是大大的好轉，所以感覺如釋重負。藉此機會，韋恩把我的研究心得跟大家分享。

（作者提供）

我試過非常多種號稱可以對抗過敏體質的天然食物營養，真可說是久病成良醫，從白藜蘆醇、多酚、紫蘇籽油等等都試過很多種，效果其實有的若有似無、或是無法持續。而目前為止我覺得比較有用的 ，有以下5種包括益生菌、鳳梨酵素、維生素C、魚油、以及燕麥。這些經過我自己親身實驗用，體質確實獲得相當的改善，所以現在放心的繼續讓小朋友用，同樣也收到不錯的效果，讓我相當安慰：

1. 益生菌

益生菌可說是近年來最受肯定的對抗過敏的食物營養了，所以歐美、日本有很多的益生菌產品訴求幫助過敏，也有很多研究指出，如果孕婦在懷孕時就有補充益生菌的話，日後嬰幼兒過敏的風險也會降低，所以影響真是深遠。因為腸道其實是人體很重要的免疫器官，而人體的免疫細胞有70%是在腸道生成的，過敏其實是免疫過度的一種反應。腸道的益生菌扮演了一種安撫腸道免疫細胞的角色，即使身體接觸了過敏原，益生菌也會告訴免疫細胞「不要激動、沒事的」，所以調解了過敏反應的發生。所以補充益生菌，可以幫助腸道菌維持在一個健康的平衡狀態。

益生菌挑選重點：

益生菌首重挑選對的菌種，因為益生菌的種類太多，功能其實各自不同，有的是幫助健胃整腸、有的是調整體內脂肪新陳代謝等等，所以要挑選特別對過敏功能的益生菌才是正確。

而目前科學界研究最廣泛對過敏有幫助的益生菌種主要是以下兩種：

● LP菌，Lactobacillus paracasei （副乾酪乳桿菌），

● LGG菌，Lactobacillus rhamnosus GG （鼠李糖乳桿菌 GG）

所以選擇這兩種菌是比較容易獲得調節過敏的功效，當然也要注意產品如果有實際的實驗證明那就更好了。

2. 鳳梨酵素

鳳梨酵素在國外其實應用很久了，對於抗發炎、抗組織胺相當有效。在一些實驗裡鳳梨酵素對白蛋白引起的呼吸道過敏與鼻炎有相當的預防與減緩的效果。過敏症狀最重要的就是引起發炎，包括全身性的微發炎與局部的急性紅腫，這都有組織胺的參與。所以鳳梨酵素對於過敏的效果極有可能來自於此。

更何況過敏的引發是因為接觸到過敏原，而各種過敏原來說，尤其是食物過敏，其過敏原絕大多數都是某種蛋白質，比如說對蝦過敏是因為蝦子的肌肉就是過敏原，對麩質過敏就是因為麩質是一種小麥蛋白，而鳳梨酵素本身就是一種蛋白水解酵素，所以也有助分解這些外來蛋白質。

鳳梨酵素挑選重點：

1. 坊間很多各式各樣參差不齊的酵素，那些充其量就是一種蔬果發酵液，與鳳梨酵素這種真正萃取純化的酵素是不一樣的東西，不可混為一談。

2. 鳳梨酵素萃取自鳳梨莖與葉，所以跟吃鳳梨果肉的效果是不一樣的。

3. 使用鳳梨酵素前先確認會不會對鳳梨過敏，否則就適得其反了。

4.韋恩的過兒就是吃了有結合鳳梨酵素的益生菌，吃了大約兩週後，異位性皮膚炎造成的很癢的狀況就有改善，然後手部的濕疹好很多，幾個月還曾經因為抓破流膿去看醫生包紗布的嚴重狀況，本來還很擔心會不會惡化成蜂窩性組織炎，結果現在指根處終於恢復平滑，我自己看了也是如釋重負，這種心情應該很多父母可以了解。

韋恩的過兒就是吃了有結合鳳梨酵素的益生菌，吃了大約兩週後，異位性皮膚炎造成的很癢的狀況就有改善，然後手部的濕疹好很多，幾個月還曾經因為抓破流膿去看醫生包紗布的嚴重狀況，本來還很擔心會不會惡化成蜂窩性組織炎，結果現在指根處終於恢復平滑，我自己看了也是如釋重負，這種心情應該很多父母可以了解。

（作者提供）

3. 維生素C

維生素C眾所周知是很好的天然抗氧化劑，根據研究對過敏、尤其是過敏性鼻炎也有很好的效果，這是因為維生素C有很好的抗發炎功能，所以對於預防及緩和過敏造成的局部急性發炎以及全身性的慢性微發炎，都有很好的效果。

維生素C挑選重點：

1. 多吃新鮮蔬果補充維生素C是絕對有好處的，尤其是柑橘類的水果除了維生素C含量高外，同時還含有很多的類黃酮素如槲皮素，這樣對抗氧化會有加成的效果，比單一吃維生素C還好。 2. 如果真的吃不了那麼多新鮮水果，那麼以營養補充劑方式補充維生素C還是不失為一個選擇，有些研究裡維生素C建議劑量高達2000毫克，實在難以單純用蔬果補充道那麼大量。

4. 魚油

魚油屬於一種omega-3類的多元不飽和脂肪酸，在體內可以發揮降低發炎的作用。相對的，還有一些屬於omega-6類的多元不飽和脂肪酸，多來自於植物油，它就有促發炎的效果，所以omega-3與omega-6的油脂攝取最好維持1：4甚至1：2 的一個比例，如果這個比例失衡，身體就容易產生慢性微發炎，也就容易產生過敏的症狀。然而現代西式的飲食方式，植物油與紅肉很容易攝取過量，所以omega-6脂肪酸攝取過高，這是相當不好的。

幸好韋恩的過兒特別愛吃鮭魚，所以這方面讓我不用特別強迫，也會攝取到很多的魚油。不像韋恩自己因為怕魚腥味，所以不愛吃魚，魚油攝取是相當不足的，只好另外補充純化的魚油膠囊。

魚油挑選重點：

1. Omega-3 多元不飽和脂肪酸是維持人體健康的必需元素，由於人體無法 自行製造 Omega-3，因此人們有必要從食物或營養補充品中攝取 Omega-3。除了魚油之外，亞麻籽油也是很好的來源。

2. 魚油的來源可以挑選小型的海魚，避免大型魚類如鯊魚、旗魚、鮪魚因為生物累積性而含有較高重金屬、戴奧辛等汙染物質的風險。

3. 如果要補充純化的魚油膠囊，也要注意使用的魚種是小型海魚如沙丁魚等，避免汙染物的風險，也要注意標示的DHA、EPA含量是否足夠。

5.燕麥

燕麥跟其他麥類如小麥、大麥大不相同的地方是它不含麩質，而麩質已知是一種常見的過敏原了。而燕麥雖然是食物，但是它對過敏的有個最大的好處是在於外用。根據研究，燕麥對於皮膚過敏的人拿來外用，有鎮定、保濕的作用，可以降低過敏的搔癢、降低紅腫、減緩濕疹的症狀。

所以韋恩給小孩洗澡，在不是特別髒的情況下，會避免使用香皂或太熱的水，直接用清水洗就可以。而如果流汗比較多的情況下，就會使用含燕麥成分的沐浴乳或洗髮精，而也有相當不錯的效果。

以上分享我在對抗過敏上食物營養的心得，只要持之以恆，相信對調整體質一定有所幫助。只是過敏體質的調整，其實不只是食物營養，整體生活型態也很重要，比如說要多運動、避免壓力、作息正常，只要掌握這些原則，多管齊下，一定可以控制過敏的狀況，將過敏的影響降到最低。

現在我只要看到小朋友體質有所改善，皮膚不會那麼癢，鼻子哈啾流鼻水的狀況也好得多，所以睡眠安穩多了，熊貓眼也減輕多了，然後寫作業也比較能專心，讓做父母的就會覺得心裡舒坦多了，建議有同樣困擾的爸媽們一起來努力。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 過兒敏兒不再癢癢 對抗過敏的5大食物營養！

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