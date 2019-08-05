韋恩的食農生活》蘋果西打總經理違反食安法被起訴！

當時出現大量客訴時，就應該判斷為系統性的汙染，也就是整批都遭受汙染。這時候該採取的動作應該是找出汙染源加以解決，而不是把退貨採取目試全檢，把壞的挑掉，好的又出廠賣。因為這是在賭運氣。

蘋果西打。（中央社）

韋恩的食農生活

一年前蘋果西打就被報導有大量腹瀉的客訴造成退貨，原因是產品遭到微生物（黴菌、酵母菌）汙染。調查結果出爐後，8月1日總經理與廠長依照違反食品衛生管理法而被起訴。

起訴指出，出問題的飲料是來自大西洋公司位於桃園市平鎮區工廠的一號生產線，因原料混合槽內壁出現裂痕，導致內外壁間的保溫棉孳生黴菌而發生交叉汙染，使消費者飲用後有腹瀉不適等症狀。

去年不少民眾投訴兩公升裝蘋果西打有懸浮物，疑似臭酸、變質。（資料照）

孫幼英和黃姓廠長雖預見未確定並清除汙染源前，生產線某處可能還有汙染源，卻仍持續生產飲料，7月到9月總共生產了218萬餘瓶，且回收產品後，明知產品可能因為隱含汙染而持續衰敗變質，仍由黃姓廠長指示不知情的員工篩檢，將外觀清澈、無雜質的退貨品標示成「篩檢良品」，重新封膜後（無塗改日期或批號）再度出貨。

生產知名飲料蘋果西打的大西洋飲料公司總經理孫幼英。（資料照）

韋恩認為，當時出現大量客訴時，就應該判斷為系統性的汙染，也就是整批都遭受汙染。這時候該採取的動作應該是找出汙染源加以解決，而不是把退貨採取目試全檢，把壞的挑掉，好的又出廠賣。因為這是在賭運氣。

用肉眼檢查黴菌絲很不容易，菌絲看起來淡淡的若有似無，人工判別很容易有漏網之魚。而且菌絲生長速度依汙染程度也有快有慢，所以沒看到菌絲不代表一定沒被汙染，只是微生物的成長還沒嚴重到肉眼看得清的程度。

所以韋恩奉勸大家如果真的要購買前還得三思，買的時候也要看一看有沒混濁等異狀。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 蘋果西打總經理違反食安法被起訴！

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