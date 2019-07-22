韋恩的食農生活》睡眠不足讓你死亡率高1.7倍，胖5公斤！

其實睡眠問題不可小看，時間久了會對身心造成很大的問題，請不要輕忽睡眠問題。

韋恩的食農生活

最近發現身邊有許多親友都有睡眠的困擾，有的是不容易入睡，有的是睡不熟。韋恩自己感覺周邊有睡眠問題的至少有50%，可以算是現代人的通病。韋恩自己睡眠品質不算好，晚上多夢，所以腦子好像都沒休息到，其實跟睡前還一直在想公事有關，長期以來睡醒還是很累，感覺記憶力都變差了。

其實睡眠問題不可小看，時間久了會對身心造成很大的問題，是一項全球危機。根據研究顯示，已知睡眠不足的問題有以下這麼多：

（作者提供）

1. 總和來說，睡眠不足容易死：

根據Warwick大學調查10,308位公職人員的睡眠習慣，並在11-17年後跟進研究後，發現平均每日只睡5小時（含）以下的人，死亡率較平均睡7小時的人，死亡率高出1.7倍。

2. 容易肥胖：

美國醫學研究指出，晚上睡滿7-8個小時的女性最瘦，只睡3-5個小時的人，肥胖率會比別人高出73%，一年多胖5.7公斤。另一項美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）發布的新研究顯示，女性開燈或電視睡覺，體重增加的風險可能會升高，在為期5年的研究期間增胖 5 公斤的可能性增加 17%。

而且睡眠不足的人會暴飲暴食，專吃一些高熱量的東西，會失去飽足感。因為此時飢餓素分泌量增加，可抑制食慾及抑制脂肪合成的瘦素分泌下降。

3. 精神問題：

睡眠不足會影響專注力、反應能力與記憶力。專家說，睡眠不足的人開車其危險性等同酒後駕車。

4. 情緒問題：

長期睡眠不足容易憂鬱、焦慮、情緒不好。

5. 智力問題：

根據義守大學團隊研究台灣人口，並發表在國外期刊上表示，有失眠症狀的人與老年失智有很大的關係。

6. 新陳代謝出問題：

長期睡眠不足的人，中風、心臟病等風險都會比較高、血糖控制也會比較差。

7.免疫較差：

德國實驗醫學雜誌發表的一項研究表明，睡眠可以提高免疫細胞針對目標物全力攻擊能力和抵抗感染的能力。

所以各位朋友，請不要輕忽睡眠問題。不過既然睡眠不足是這麼大的問題，那麼為什麼會造成現代人普遍睡眠不足呢？韋恩會再去找資料分析給大家聽。





本文經授權轉載自韋恩的食農生活 睡眠不足讓你死亡率高1.7倍，胖5公斤！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法