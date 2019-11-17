韋恩的食農生活》一棵台東百年咖啡樹，牽起日本與台灣的咖啡情緣！

其實很多人可能不知道，日本知名企業Key Coffee可以說是起源自台灣。Key是個家族企業，創立於1920年，現在已經傳到第三代。

韋恩的食農生活

大家可知道，台灣種植咖啡的歷史可是超過了一百年 ?

而台灣的咖啡曾經暢銷日本 ?

當年如果沒有世界大戰，台灣可能繼續成為咖啡出口國 ?

而很多日本知名企業，其實是發跡自台灣的？

Key Coffee是在台灣成名已久的連鎖咖啡店，在許多百貨公司都看得到它的專櫃，在近期星巴克、以及露易莎等美式連鎖興起前，這種日式咖啡店文化以及其手沖或虹吸的手法，算是台灣咖啡的一種主要的流行。

但是其實很多人不知道，Key Coffee可以說是起源自台灣。Key是個家族企業，創立於1920年，現在已經傳到第三代。創辦人柴田文次很年輕時就響應日本政府的墾殖政策，於1930年代來到台灣的台東東河，創立直營的「台東珈琲農園」，咖啡豆主要供應內地的日本國內，據說當時農場共占地達20多甲。

Key Coffee創辦人柴田文次。（照片來源：キーコーヒー）

其實日本在1910年代初期就有少量引進咖啡樹到台灣小規模試種，花蓮的一些移民村如豐田、林田、吉野村都有農戶種植。而後因為大正年間（1912～1925）之日本國內咖啡消費大幅的成長，因此政策上鼓勵台灣種植熱帶農產品，所以有 Key Coffee （木村咖啡） 舞鶴農場等的大規模企業化種植咖啡。而在當時，日本市場非常肯定台灣咖啡的品質，評價不輸給巴西與爪哇的咖啡。只是二次大戰時Key Coffee咖啡農場已經難以經營，戰後咖啡園也多轉作果園了。

Key Coffee傳到了現在第三代的柴田裕社長，念念不忘他爺爺在台灣經營咖啡農場的歷史，所以三年前曾經回到台東尋根，回到當年的東河，在北源山區還找到了一棵百年咖啡樹，這棵老樹已經樹高8公尺，樹根也已長出樹瘤，可能就是他爺爺當年種下的。而今年8月，他再度回到東河立碑留下紀念這段歷史。

位於東河北源村的這株咖啡樹是日本企業KEY COFFEE創始人所種。（資料照）

日本企業KEY COFFEE創始人的孫子柴田裕（左）來台尋根，今年在咖啡樹旁立百年紀念碑。右為台東縣長饒慶鈴。（照片來源：キーコーヒー）

在2019年年底的現在，柴田裕社長在設定公司營運策略之時，發表Key Coffee即將邁入創業100之際，非常感謝台東政府與各方人士對這棵百年咖啡樹及其文史的保護，做為未來公司的營運方針，他也將擴大Key Coffee與台灣的合作，加強台灣小農的咖啡引入日本，同時擴大台灣與日本咖啡文化的交流。

台灣現代的某些咖啡品質並不差，尤其是高山的咖啡豆相當優秀，我個人也曾在10多年前的早期，自費將阿里山的咖啡生豆送到國外Coffee Review評鑑，獲得89分不錯的分數。只是台灣咖啡豆的劣勢是成本相當高，再來小農缺乏國際運銷的能力，因此受到很大的限制，再加上古坑咖啡之前有混摻國外咖啡的情形，所以咖啡豆的栽種有盛極而衰的趨勢。所以也期待這次的契機，能對台灣咖啡產業的發展提供正面的幫助。也希望台灣咖啡有機會能像今年的珍珠奶茶一樣，再度擄獲日本消費者的心。

而韋恩也衷心希望台灣的消費者們，在花高價追逐藍山、藝妓、貓屎咖啡的同時，也不吝於花同樣的錢，品嘗並支持一下台灣的好咖啡。畢竟連日本的大品牌都懂得欣賞台灣咖啡了，我不信台灣人無法懂得。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 一棵台東百年咖啡樹，牽起日本與台灣的咖啡情緣！

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