自由開講》共同還原性平課程真相！拒絕不實抹黑造謠！

張明旭

在教育部長潘文忠公開澄清、說明課本內根本沒有李佳芬所散佈的不實謠言後，李佳芬及韓國瑜競選團隊不僅沒有進行任何的「自省」與查證，還反過來將教育部的「澄清釋疑」抹黑為「打手」，狡辯說「課本的確沒有，但李佳芬也沒說課本有」，並還轉移焦點、藉機惡意攻擊高雄市港和國小的劉育豪老師，用跟反同團體一模一樣的謠言來誤導大眾，實在是相當惡質！

教育部長潘文忠譴責公眾人物散布謠言影響社會。（資料照）

所以在此，特別節錄劉育豪老師去年公開說明中的六項「課程真相」，希望大家共同幫忙還原這堂性平教育課程的事實：

1. 面對學生提問「什麼是保險套？」，他不迴避身為老師「解惑授業」的責任，仔細安排這堂教學，而不是假裝沒聽見。

2. 課程進行前，他都已妥善地和班上家長溝通說明，全班家長都表示支持，有的家長還給予鼓勵及感謝！

3. 備課時，他詳細諮詢衛教專業人員的意見以及教學資源，修正教學內容。課程主要目的在教導學生「安全性行為」的重要，重點落在「安全」二字，而不是謠言中的「教授同性之事」。

4. 這堂課程是在強調無論什麼人、什麼性傾向都要注意性方面的安全措施，並沒有教授謠言所傳的「肛交」

5. 被有心人士惡意檢舉濫訴 後，教育局調查後確認這堂課並無疑慮、符合教育專業，地檢署偵查後也確定沒有問題、所以不起訴。

6. 這堂課是適性適齡的性平課程，家長、學生、教師都互相信任，健康且正面地陪伴學生正確學習與成長。



而就像是劉育豪老師說明中最後的呼籲，性平教育其實就像其他科目的教育，就是如此自然而健康，只要誠實而認真地對待，它真的並不可怕。而這堂課程的「真相」，其實也已經說明過非常多次；然而至今，某些惡意人士仍在散播不實謠言，甚至將其化為政治操作，藉此抹黑性平教育，誤導大眾、製造恐慌！這種傷害校園中教師與學生的惡意行徑，已不只是「缺乏教育專業」，更已成為破壞校園安全的「反教育」！



所以，在此我們誠摯地呼籲懇請大家共同拒絕這些不實的抹黑謠言，別讓政治操作成為傷害教師及學生的黑手！

（性別平等教育大平台）

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