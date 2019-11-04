自由開講》台糖平地造林改營農型光電是農業與綠能雙贏的政策

魯台營

近來有媒體特別針對台糖將要將屏東「部分」平地造林地（據了解為一千餘公頃，屏東台糖平地造林地總面積為四千多公頃）上的平原林移除，釋出來做「營農型」的太陽能發電大肆批評。該媒體甚至還提出該地應比照台電位於高雄仁武的平原造林地，需經由環評程序變更為工業區才可以有後續的動作。筆者作為二十年前「闢建台糖萬頃平原林」的發起人以及前幾年提出應將屏東台糖部分「造林不佳地區」轉為「營農型」光電專區的原始提案人，認為應該要為此次被污名化的「農業與綠能雙贏」政策作一些澄清。

「台糖萬頃平原林」與「山坡地造林」背後的意義不同

為澄清「台糖萬頃平原林」與「山坡地造林」背後意義上的不同，筆者特別找出了18年前擔任高雄綠色協會代理理事長時與幾位環境運動前輩共同推動「闢建台糖萬頃平原林」的連署書。早先連署的目的主要是擔心台糖原先因為停種甘蔗，超過5萬公頃土地會因許多原因大規模出售或出租開發而流失，故提出推動「綠色矽島」、「闢建萬頃平原林」的呼籲。當時強調平原造林造的是經濟生產林，與山坡地造林背後所隱含的水土保持的意義不同。

台糖平地造林改營農型光電的由來

但是，在台糖之後開始積極推動這項政策時面臨到了一個相當關鍵的問題，那就是原先這些用來種植甘蔗的土地，其實很多都是沖積洪泛區的礫石旱地。由於當時未妥善考量土壤改良、水源、植栽樹種與適當疏伐，導致許多造林地在造林超過15年後樹徑都還不到10公分，林相稀疏貧瘠。而筆者在5年前因緣際會授任擔任屏東環保局長見到這樣造林的結果也十分的尷尬。

原先這些用來種植甘蔗的土地，很多都是沖積洪泛區的礫石旱地。由於當時未妥善考量土壤改良、水源、植栽樹種與適當疏伐，導致許多造林地在造林超過15年後樹徑都還不到10公分，林相稀疏貧瘠。（台糖官網，造林地示意圖）

之後，潘孟安縣長出任屏東縣長。雖然縣長積極推動綠能並成立綠能推動辦公室，但當地的太陽能政策，卻因土地與饋線不足所苦。此時，辦公室同仁提出了一項雙贏的策略，即是將台糖「造林不佳」的地區改造為「農光專區」。由於台糖「造林不佳」的地區恰好也有超高壓饋線經過，同仁便提出釋出這些地區給民間組成的「農業與光電專業結合」的團隊，並在符合農委會「先農後電」的營農型地面光電規範下將其改造為「農光專區」。此提案一方面透過「先有農業」的前提，讓業者為了之後的光電施作協助投資改良原先貧瘠的土地，進而讓這些農地真正的達到活化農用，一方面也讓光電業者獲得了至少有1GW以上的太陽能潛力，並且有饋線的土地。因此，該提案可謂是一個農光皆贏的策略。

經濟林20年到期本來就可「依規定伐除」

筆者想，批評者或許沒有看到林相稀疏貧瘠，而台糖也不樂見這些釋出土地的現況被公開以免被指責造林不力。但筆者還是要強調，這些樹本來20年到期後就是可「依規定伐除」的。目前只是因為林相不佳而提早面對伐除，且伐除樹木仍會被利用而非成為廢棄物。另外在伐除後，該地還可轉變為「農光共生」的土地，亦即當地在農委會「營農型光電」的規範下，在種電之餘，仍然會保有百分之七十以上的農產量，並不會違背農地農用的原則。

當然，還是有「所有樹都不能砍」的基本教義派，這點筆者只能開放讓讀者自行公評了。另外，筆者也要特別強調台糖高雄仁武的平地造林區是因為要把「農地」變更為「工業區」才需要環評，不是因為要伐樹才需要環評，報導的記者可能有不小的誤會。

太陽能發電之減碳效益優於造林

至於大眾一直討論的減碳或固碳效果，筆者在這邊可以提供給大家一個數據，那就是，一公頃林地每年最佳的可固碳量不超過40公噸，而同樣一公頃地可設置約1MW（高效型）太陽光電，每年的減碳量約為650公噸。根據目前的技術，太陽能板的生產碳足跡在不到一年的太陽能發電所帶來減碳量就可以被抵減掉了。另外，現在台灣也已建立了太陽能板回收機制，廢棄的太陽能板衍生出的污染問題也比之前有了改善。雖然種樹的功效不能只比減碳，因為樹木還有更多淨化空氣與生態功能，但筆者還是希望以後不要再有太陽能板其實更耗能排碳的反智流言出現了。

最後，順帶一提，最近網路一直有人以日本的水面型太陽能因先前的颱風損壞來批評由於台灣和日本屬多颱風地區所以也不適合施作水面型太陽能。筆者建議這些批評者來屏東參觀一下每個都通過17級颱風的水面型太陽能設施，也藉此宣傳一下台灣獨霸全世界的技術！

（前屏東縣環保局長暨綠能推動辦公室副召集人）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法