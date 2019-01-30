自由開講》有風電也有產業 漂亮的雙贏

柯文峰

經濟部在30號公布今年度的再生能源躉購費率，其中各界關注的離岸風電費率價格終於拍板，訂在一度5.5元，這對國內產業跟投資人來說莫不鬆一口氣，可以好好過新年。

自從蔡政府風電政策擬定，2018年中遴選跟競價的風場開發商陸續出爐之後，開發商跟國內供應鏈的合作，也逐漸從合作備忘錄，簽到正式的合約。許多國內供應商已經透過國際開發商，跟歐洲的產業鏈開始洽談技術移轉或投資合作。接到訂單後，也陸續砸錢蓋廠、進行人培訓練，可以說是頭已經洗下去的，準備要好好「sedo」大改造。

離岸風電費率價格終於拍板，訂在一度5.5元，這對國內產業跟投資人來說莫不鬆一口氣，可以好好過新年。（本報資料照）

但隨著年末風場的申請卡關，開發商無法簽訂2018年的費率，這些國內的下游供應商莫不一個頭「抱著燒」。這個對國內製造業增加生產跟收益、甚至是轉型的大好機會，會有多大的變卦，就取決於躉購費率委員會的決定。

這個月經濟部長沈榮津參訪世紀鋼在台北港的投資廠房，世紀鋼便對媒體表示，他跟其他水下基礎供應鏈十家廠商，已經投資了近130億。台中港工業專區更是因為風電產業而前景看好，像是永冠鑄件預計建廠生產風機零件、天力投資了30億來生產風機葉片，台欣工業也預計投資33億來蓋風機的轉接段廠。金豐機器跟韓商CS Wind也投入7.5億於風機塔架廠房設備，這個月還進行動工大典。南部也有中鋼投入近70億成立新公司，來做水下基礎。這些從北到南的投資、未來預計的產值跟所創造的就業機會，還有讓國內有志從事綠能產業的學子，是否可以成為綠領新貴的機會，都是奠基在躉購費率這個數字，是否可以讓開發商願意做下去。

協助發展國內產業、帶動傳統產業轉型，是政府拼經濟的一大功課，也是個大挑戰。離岸風電被視為是台灣下一個兆元產業，趕在歐洲市場向亞洲擴張的「天時」、台灣海峽良好風資源的「地利」、還要有「政通人和」，才能抓住這個機會。離岸風電的躉購費率終於定案，也比預告的一度5.1元來的理想，這些國內的供應鏈，終於不用含淚，風電股的投資人也可以安心過年。

幾年後的台灣，不只有乾淨的綠電可以使用，像Google、台積電等大廠，也在我國有更多的再生能源可以購買，更重要的是，讓國內廠商「貨出的去，單進的來，國內供應鏈一起發大財」，這一次蔡政府可說是創造了有風電也有產業，一個漂亮的雙贏。

（資深綠能分析師）

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