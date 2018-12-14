自由開講》行百里半九十，能源轉型不能停

◎陳秉亨

「行百里半九十」意指如果目標是一百公里，就算已經走到90公里處，其實只能算完成一半而已。以前去爬高山的時候，在登頂前的一段路，會覺得特別的疲累、也會開始懷疑自己幹嘛這麼累，但是當看到高山的美景之後，一切的疲累都值得。對台灣能源轉型的工作，再也沒有比這句俗語來得貼切。

早在日治時期，台灣電力公司前身已經成立，台灣過去的電力都是台電一家壟斷，電力就是權力，要改革能源政策是非常困難的事情。對於習慣傳統大型發電廠運作模式的體制來，難免覺得需要有彈性智慧調度能力的再生能源相對麻煩，無法積極推動。但除了供電之外，再生能源可以衍伸出智慧能源相關產業，所以也是許多先進國家積極發展的原因。如積極推動綠能的德國在經濟成長表現上相當優異，失業率降到兩德統一之後的新低。

德國綠能越多，失業率越低。

（圖片來源：歐洲統計局網站）

能源轉型無法一蹴可幾

推動能源轉型是件艱鉅的任務，大到電業法，小到一個電表的申裝都需要改革。舉個例子，小小的電表逆轉問題，民間努力了三年，至今尚未完全解決。所謂的電表逆轉，就是老舊的轉盤式的電表，如果你裝設太陽能自用，剩下的電力送到電網之後，轉盤會倒轉，但是你的用電的數字還是會增加，把你送出去的電，當成你買進來的電。我們協助偏鄉社區裝設再生能源設備的時候，常發生這問題。

台電的地方營業區處並沒有考慮小規模自用型綠能的趨勢，維持舊有的繁瑣申請流程。它們主要有兩個擔心：一、怕影響系統供電穩定；二、怕電網斷電維修的時候，還有發電設備發電，會危及維修人員安全。其實從實務上看，這些理由並不存在，自用型的太陽能板3kw、5kw對電力系統的影響非常微小，而且現在太陽能的逆變器只要市電斷電，就不會送電出來。韓國則是直接把小規模自用的太陽能設備，定義成家電產品，根本也不需要申請。但是就這麼小的問題，至今還沒有辦法建立一個便民的申裝方式，時常需要一個一個的個案協調。

已經可見能源轉型小苗

光是一個電表的問題就如此，更不用說大規模的新制度建立，如持續進行電業改革、政府組織再造經濟及能源不、國際廠商的招商、建立台灣本土綠能產業供應鏈與人才；如何連結農村再生、社區營造、原住民族地區建設等跨部會資源，推動台灣的綠能農漁村與部落…等。經過小英政府這兩三年的努力，漸漸有成果出現。

如果用2016年之後的時間來劃分，蔡總統執政期間，整體再生能源裝置容量從4.42GW增加到5.92GW，成長34%。馬政府通過再生能源發展條例8年裝設的太陽能僅0.9GW，近兩年成長至2.4GW，成長157%，太陽能在夏日尖峰供電發揮很好的功效。離岸風場吸引了國際大廠來台灣投資，並且設立亞洲第一個組裝工廠，帶動台灣海洋科技產業發展。

堅持耕耘即將收穫

雖然民間團體所期待的公民綠能電廠，離成功還有一段距離，但現在已經有小小的花朵綻放，如達魯瑪克部落已經成立第一個原住民社區組成的電力公司（其實小英總統本人在就任總統之前，就捐贈達魯瑪克部落第一片太陽能板經費，以實際行動支持部落推動公民電廠的計畫）、彰化縣因為綠能收益讓學童營養午餐免類、外商在台灣建立亞洲離岸風機產學合作制度、地熱公司聘請在地原住民人才…等。台灣邊走邊學習，絕對可以幫台灣創造出新的經濟奇蹟。而不是仰賴在受不了中國環境、勞動條件而「返鄉」的企業，或是地皮炒作的泡沫經濟。

雖然民間團體所期待的公民綠能電廠，離成功還有一段距離，但現在已經有小小的花朵綻放，如達魯瑪克部落（圖）已經成立第一個原住民社區組成的電力公司。（圖：作者提供）

國際上投資再生能源的資金接近9兆元新台幣，是傳統化石燃料、核能加起來的兩倍。再生能源不只是低碳電力，其收益也是可以協助農漁村社區、原住民部落推動地方創生的好機會。相對於馬英九把綠能當丑角，小英政府發展再生能源的方向符合世界趨勢，甚至有可能讓台灣站上國際綠能產業供應鏈的前端。行百里半九十，目標抵達前的路，最疲累、最崎嶇、遭遇最多抱怨。小英政府應該堅定推動再生能源政策，並且多加宣傳目前已有的成績，讓全民更有信心，相信不久之後，全民就可以看到、並享受台灣發展綠能產業的經濟成果。

（再生能源推動聯盟副理事長）

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