伊朗與西亞世界》美國的「主義」與川普致艾爾多安的信

今日川普也許不願意再處理敘利亞北方的問題，卻又不願意看到土耳其在這區域佔有優勢，所以他並不在意言詞是否得體，只要清楚表達意涵即可，無賴的極致表現就是如此。對此，無怪乎艾爾多安的回應會是：「那是一份『惡魔』（Devil）信件。」當多數人都認為艾爾多安比較像是「惡魔」時，換位思考，艾爾多安認為「你川普才是真正的惡魔」。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

在美國總統川普（Donald Trump）宣布美軍會退出敘利亞之後，當地庫德族隨即遭到土耳其（Turkey）軍隊的攻擊。10月17日，川普給土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的信件中說道：希望他「不要讓世界失望，如果沒有好好處理，人們就會永遠把他當惡魔」，同時也要艾爾多安「不要當硬漢、不要當傻瓜」。此封信件讓輿論譁然，咸認為美國總統的發言沒有總統的樣子。但這或許就是這時代的政治特色，許多重要政治人物的崛起靠的是人氣，而不是處理政治事務的經驗，例如像川普這樣說話不加修飾、毫無政治概念的國家元首。

21世紀初期的美國到了川普手上，與上個世紀初期的美國風格已然不同。其實也不算風格不同，應該是層次升級。本來的美國並不是這個樣子的，18世紀後期美國第一任總統華盛頓（George Washington）曾強調，「美國應避免捲入歐洲事務，而應獨自在美洲穩定發展，往後不怕外來干擾，且絕對保持中立。」沒多久之後的總統門羅（James Monroe）主張「門羅主義」（Monroe Doctrine），更強化華盛頓的立場，「不會介入歐洲戰爭，也希望歐洲不插手美洲事務。」從正面的角度來看，華盛頓以來的美國外交政策，給人迥異於歐洲帝國主義壓迫他人的面貌。但若從實際的情況來看，只能說華盛頓與門羅都是在給自己找台階下，畢竟美國和歐洲國家比較起來根本不是個咖，一旦遭到歐洲局勢波及，必死無疑，還不如事先消毒，不僅可以避免後續可能發生的問題，還能讓外人覺得我們美國比起歐洲國家來得高尚。

川普給土耳其總統艾爾多安的信件中說道：希望他「不要讓世界失望，如果沒有好好處理，人們就會永遠把他當惡魔」，同時也要艾爾多安「不要當硬漢、不要當傻瓜」。（REUTERS）

不過，人會長大、心態總是會改變的，到了20世紀初，美國勢力經由太平洋拓展到東亞。剛好那時期的兩任總統，老羅斯福（Theodore Roosevelt）與塔虎脫（William Taft），都有脫離過去孤立於美洲的態度，例如老羅斯福強調「巨棒外交」（Big Stick Diplomacy），也就是「說話輕聲細語，但要帶個大棒」（Speak softly and carry a big stick），而塔虎脫主張「金元外交」（Dollar Diplomacy），試圖要讓世界的經濟「美國化」。這時期的美國，固然國內仍有應嚴守中立路線的聲音，但對外擴張此時也已是國家發展的趨勢了。華盛頓時期的美國還能稱得上是個溫文儒雅的年輕人，到了塔虎脫時期的美國已經是腦滿腸肥的大叔了。

在大叔心裡對於國際局勢還在擺盪的情況下，第一次世界大戰爆發，接著美國在躊躇之下於1917年參戰，但在戰後又退回中立，還於1930年代公布「中立法案」（Neutrality Acts），卻在1941年日本在太平洋的擴張之後，再度決定參戰。1945年戰爭結束之後，美國面臨世界局勢大變動的時刻，因為歐洲國家不再如上個世紀一樣強盛了，法國從亡國中重建、英國在戰爭中傷痕累累、德國與義大利是戰敗國，所謂西方世界僅剩美國了。問題是，同為戰勝國的蘇俄在這時期也掌握了相當大的優勢。美國只是資本主義（Capitalism）世界的老大，此時需面對共產主義（Communism）世界龍頭蘇俄的壓力。

老羅斯福強調「巨棒外交」，也就是「說話輕聲細語，但要帶個大棒」。（維基共享）

從沒處理過世界事務經驗的美國，此時如無頭蒼蠅一般想盡辦法要圍堵蘇俄。於是，美國在西亞地區本來沒有任何利益關係，轉瞬之間1947年杜魯門（Harry Truman）總統端出「杜魯門主義」（Truman Doctrine），以財力與武力協助土耳其與希臘，面對北方「邪惡」蘇俄的勢力擴張。而在50年代初期，美國艾森豪（Dwight Eisenhower）政府因擔憂伊朗有「傾蘇」的可能性，遂動用了才成立沒幾年的中情局（CIA）探員，於1953年8月弄倒了伊朗政府，簡直把伊朗當作美國特務的練兵場。美國過去對於國際事務的躊躇不前，在二戰之後已經拋諸腦後了。

到了1979年年底，蘇俄出兵阿富汗（Afghanistan），美國總統卡特（Jimmy Carter）與雷根（Ronald Reagan）都有自己的「主義」（doctrine）：「卡特主義」（Carter Doctrine）主張要防止任何勢力擴張大波斯灣（Persian Gulf），畢竟阿富汗距離波斯灣沒多遠，一旦阿富汗崩潰，美國在伊朗與波斯灣地區的優勢肯定不保；「雷根主義」（Reagan Doctrine）對抗蘇俄的野心更大，還想打到外太空去，其「戰略防衛計畫」（Strategic Defense Programme）便另稱為「星球大戰計畫」（Star Wars Programme）。從這20世紀的歷史脈絡看下來，美國深深地介入了世界事務，18世紀末的中立與孤立姿態消失殆盡。1991年年底蘇俄解體後，美國成為世界唯一霸權，就算不去干涉外國事務，也會有人希望一有事就讓美國來處理一下。

由這些「主義」看下來，美國要這世界「美國化」，也就是要大家都聽「美國話」，想要掌握一切的大老心態表露無遺。即使現在俄羅斯在普丁（Vladimir Putin）的領導之下，看似是可以抗衡美國的強權，可是美國做為霸權的「慣性」看來狗改不吃屎，任何事都想要雞婆一下。問題是，今日川普也許不願意再處理敘利亞北方的問題，卻又不願意看到土耳其在這區域佔有優勢，所以他並不在意言詞是否得體，只要清楚表達意涵即可，無賴的極致表現就是如此。對此，無怪乎艾爾多安的回應會是：「那是一份『惡魔』（Devil）信件。」當多數人都認為艾爾多安比較像是「惡魔」時，換位思考，艾爾多安認為「你川普才是真正的惡魔」。

畢竟，在土耳其的鄰近地區，若艾爾多安較為強勢，要怎麼做又關你川普ㄆ一ˋ事呢？既然要粗俗大家就來粗俗，不然就來互相傷害啊！川普的言行是否可歸納為「川普主義」（Trump Doctrine）？還很難說，但他已經把21世紀的美國帶到更加「流氓」的層次了。現今流行一句話「沒有最爛，只有更爛」，期待川普下一次的表現吧。

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