伊朗與西亞世界》艾爾多安與百年來的土耳其政治

回顧土耳其的歷史，凱末爾過去對伊斯蘭勢力的整肅，符合主流國際社會的價值觀，所以獲得很好的評價，但艾爾多安今日的整肅，因為不符合主流國際社會的價值觀，所以成了人人得而誅之的獨裁暴君。但很多論述其實並沒有談到核心部分，也沒有反思自身的價值觀從何而來，只是一味批判與否定與自己不同的他者。這就是年輕人所說「人帥人氣王、人醜幹話王」的意涵。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

近日西亞相關新聞中，最受矚目的，是土耳其的艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）政府的政治挫敗，尤其3月底伊斯坦堡（Istanbul）市長的選舉失利，反對勢力共和人民黨（Cumhuriyet Halk Partisi, CHP）候選人當選，政府宣布選舉結果無效，進行二度投票後仍然吞了敗仗。國際間充斥著對於艾爾多安的批判，尤其在2016年之後對於國內外的整肅，讓這個自上個世紀凱末爾（Ataturk Mustafa Kemal）建國以來頗有成功現代化之姿的國家，轉身成了獨裁專制又不顧國計民生的形象。但是，對艾爾多安進行批判之餘，仍有許多面向可以討論土耳其的政治局勢。

本次贏得選舉的共和人民黨，為土耳其共和國（Republic of Turkey）國父凱末爾在1923年創立。此後，凱末爾帶領土耳其走上西化之路，固然邪惡的西方強權在世界各地橫行霸道，但畢竟世界發展的主流已經由西方主導，學習西方對凱末爾來說當然也就是國家發展的主軸。在執行西化的過程中，所謂的傳統伊斯蘭宗教對國家的影響力就被迫降低，現任總統艾爾多安就是出身於過去受到打壓的宗教家庭。

3月底伊斯坦堡市長選舉失利是艾爾多安政府的政治挫敗，反對勢力共和人民黨候選人當選，政府宣布選舉結果無效，進行二度投票後仍然吞了敗仗。（AFP）

凱末爾雖是軍人出身，但他致力避免讓軍方太過於主導政府施政。在1946年之前，土耳其主要是由共和人民黨領政，之後改走多黨制路線，這讓土耳其的西化之路走得更加徹底。不過，在多黨制的開展之下，竟導致共和人民黨旋即失去政權，隨之而來的政治動盪，反而讓軍方以「虔誠的國家捍衛者」的身分，在1960年之後掌握國家發展，以超然的角色主導一切，其地位高於共和人民黨，甚至在1980年禁止共和人民黨的任何政治活動。儘管如此，土耳其的多黨制仍然繼續前進，發展並未如一般人認知中的軍方專政邪惡形象。因此，國際間批判的「軍人干政」，並不適合用來說明土耳其的情況。

上述遭到降低重要性的伊斯蘭勢力，在多黨制的發展下，採用迂迴與掩飾的方法，不特別強調宗教立場，逐步地取得提高地位的機會。總統艾爾多安就是採用這種方式，在政壇嶄露頭角，而且自本世紀初期，他與其政黨－正義與發展黨（Justice and Development Party）就執掌政權至今。多數研究指稱土耳其長久以來處於世俗力量與宗教力量對抗的狀態，其實不盡然如此。況且一國政府施政中總會有個人或團體權益受損，其反撲力量何時會出現，沒有人知道。艾爾多安取得政權，有一部分力量來自於過去伊斯蘭政治影響力遭到壓制的抵抗成果。凱末爾若仍在世絕對猜想不到，21世紀初的政治局勢，會是由曾被他打壓過的勢力做為主導角色。

2013年以來，從艾爾多安與宗教學者居倫（Fethullah Gulen）的對抗中，即可見就算是宗教力量之間也不盡和睦。艾爾多安與居倫自1980年代以來成為合作夥伴，共同監督國家施政。居倫遭到土耳其政府的追捕，後雖獲得釋放，但在2000年之後即旅居美國。居倫陣營也常批判艾爾多安政府，導致艾爾多安與居倫漸行漸遠。艾爾多安與居倫都希望國家能變得更好，但雙方做法不同，因此成了政治對手。2016年艾爾多安面臨軍事政變未遂，之後開始整肅反對聲音時，就把居倫及其陣營視為主要對手，且認為政變是居倫在美國運籌帷幄的結果。幾年整肅下來，艾爾多安在國際間形同「身敗名裂」，而且主導修憲讓他得以成為「萬年總統」，更成為眾矢之的。

居倫在2000年之後即旅居美國。居倫陣營也常批判艾爾多安政府，導致艾爾多安與居倫漸行漸遠。（REUTERS）

主流輿論批判艾爾多安大開民主倒車，但這樣的說法不盡公允。艾爾多安整肅土耳其內外的政治生態，目的是為了「淨化」國家政治。這不是艾爾多安的獨特性，而是各個時代、各個國家在某些特殊時期都會出現的產物。該反思的是，輿論今日以「民主」程度與否來批判艾爾多安，但民主在發展的初期，其實也是「處理」掉眾多不同的反對聲音，「贏了」各式各樣的戰場之後，才逐漸成為主流勢力，得以開始自詡「高尚」而認為「萬般皆下品」。何以我們可以認同部份國家民主化過程中的整肅行為，而不認同他人整肅行為？何以某些「淨化」是保衛國家，卻針對特定人物的「淨化」大吐口水？

再回顧土耳其的歷史，凱末爾過去對伊斯蘭勢力的整肅，符合主流國際社會的價值觀，所以獲得很好的評價，但艾爾多安今日的整肅，因為不符合主流國際社會的價值觀，所以成了人人得而誅之的獨裁暴君。但很多論述其實並沒有談到核心部分，也沒有反思自身的價值觀從何而來，只是一味批判與否定與自己不同的他者。這就是年輕人所說「人帥人氣王、人醜幹話王」的意涵，一樣的事情，自己認同的人來做就是高大上，不認同的人來做就是夏夕夏景。若是下個世代土耳其強盛了，艾爾多安的作為或許就會有不同的歷史評價，也許往後史家就會解釋他讓土耳其的政治安穩、邁向康莊大道了。

本文無意肯定艾爾多安的諸多作為，畢竟不見得「旁觀者清」，只是任何事情都不是三言兩語能說清楚的。不過，無論艾爾多安的整肅出自於何種目的，終究還是導致無辜的土耳其人受害，例如護照失效的旅外人士，其處境令人惋惜與不捨。有些人屬於居倫陣營，卻因為艾爾多安的整肅而成了破壞國家安定的「恐怖分子」，回國後難免有人身安全的顧慮，但旅居他國卻不見得能夠獲得當地身分，甚至連政治庇護也難以取得，最後不得不離開他們喜愛的「他鄉」。

艾爾多安的「獨裁」作為固然該進行批判，但並不代表他的政策沒有好的一面。因政治動盪所牽扯出的問題，很難有完美無缺的評論。因為對土耳其而言，這不單純只是當代事件，而是土耳其近百年來的歷史問題。

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