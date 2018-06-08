伊朗與西亞世界》軍事政變的土耳其與伊斯蘭革命的伊朗

20世紀土耳其與伊朗的政局發展中，國家都產生了負面的問題與國際形象。不過，若看大觀察的面向、拉長觀察的時間斷限，很多事情都尚在發展中，難以「蓋棺論定」，換個角度、跳脫既有框架，反而可以得出不同的論述。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

20世紀的土耳其與伊朗，同樣經歷過重大的政治變革，例如土耳其多次的軍事政變、伊朗的1979年革命。雖然都引起各界關注，但輿論多以負面角度切入，忽略事件本質。到了2016年土耳其再度發生軍事政變，隨後出現總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的政治整肅，近期土耳其將舉辦總統大選，艾爾多安可能因此長期執政；而另一邊的伊朗核協議問題風波不斷，第一任精神領導人何梅尼（Ayatollah Khomeini）的逝世29年紀念日甫結束，這位1979年以來影響西亞局勢的人物雖然離世多年，但他所帶來的政治後座力，還是很嗆的。

在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）晚期，西化的改革由軍人推動，特別在1908年革命之後，軍人對於政治有全盤的控制權。1923年，軍人出身的凱末爾建立土耳其共和國之後，卻轉而建立以文官系統為主的政府、朝向多黨制的目標邁進。不過，1950年代起，執政黨卻越趨偏離所謂民主多元的路線，因此才有1960年5月底的軍事政變。世人普遍認為這樣的「軍人干政」是獨裁暴政的開始，但土耳其在60年代仍維持多黨政治，二戰結束後被打壓的左派勢力也因此開始有了生存空間，甚至凱末爾時期被打壓的伊斯蘭勢力也可建立政黨，顯示「軍人干政」下的土耳其政治並非從此陷入黑暗世界。當然，國內還是有若干問題浮現，例如左右派勢力開始出現衝突，1971年，土耳其再度發生軍事政變，便是在左右派對峙的氛圍下，而伊斯蘭主義者（Islamists）也逐漸在土國政治中嶄露頭角。現任總統艾爾多安便是在這樣的局勢下登上政治舞台。而1980年、1997年土國也分別有軍事政變發生，但起因皆為軍方調整政治方向，並非為了完全去除政治多元性。因此，在部分學者眼中，參與政變的軍人是「國家虔誠的捍衛者」。

近期土耳其將舉辦總統大選，艾爾多安可能因此長期執政。（EPA）

土耳其政治上出現的軍事政變的「傳統」受到外界諸多批判。例如，在加入歐盟的過程中，「軍事特色」就成了遭到拒絕的理由之一，即「非民主」國家不得加入歐盟。儘管歐盟的做法是「欲加之罪何患無辭」，但歐盟的考量，在於土耳其若成為主導歐洲事務的強權，那歐洲的「純度」就會出現危機，這與民不民主無涉，而是權益問題。只是世人習於主流價值觀，對於土耳其或其他類似情況的國家時，多半會有「軍人干政」的負面印象。不過，無論哪種形式的政治變革，本質都沒有問題，倒不需要用特定的價值觀加以評判。

2016年土耳其再次出現的軍事政變，這卻是土耳其第一次沒有成果的軍事政變，反而讓艾爾多安藉機擴張他的權力與地位，土耳其政變的傳統看似很難再延續。但這倒不代表艾爾多安獨攬大權的企圖有多強，頂多只說明這是土耳其政治新的轉變期，至於未來軍方還有沒有影響政治的力量？或者艾爾多安還能執政多久？又，此後艾爾多安所屬的正義與發展黨（Justice and Development Party）是否就此掌握政局？都不是現在就能夠蓋棺論定的事。

伊朗1979年革命同樣為世人所矚目，革命之前，伊朗是國際主流社會的一員，屬於美國反蘇聯陣營的成員，國內許多建設與改革都有美國資金的協助。革命本質與伊斯蘭信仰並無關係，四面八方各種勢力都有，反美只是其中一股，而也有不少人認為左派份子才是革命的主要角色。革命之後掌握政權的何梅尼（Ayatollah Khomeini），只是在海外透過媒體發言，並沒有實際參與革命運動，也有人說，何梅尼在1979年回到伊朗之後，應該回到家鄉繼續他的宗教事業，而不是留在德黑蘭（Tehran）搞政治。在伊朗歷史中過去並沒有宗教人士掌握政權的例子，1979年革命後，也沒有人想到會是由何梅尼掌握一切。這場革命沒有太多特殊之處，獨獨因為由宗教人士掌政，而且是反美的立場，完全偏離國際政治的主流趨勢，便遭到多數人的譴責與批判。然而，1979年伊朗革命其實也有調整內政與外交方向的意涵，就算反對巴勒維政府的著眼點不同，但反映出來的都是人心思變，例如要求伊朗主體性、擺脫外來強權（美國）的壓力。只是現實問題在於，參與革命的人不盡然有一樣的立場，以致於何梅尼在1989年去世之前，對外有兩伊戰爭、對內有文化革命等事件，在國內受到批判，也國際間也被冠上十惡不赦的形象。

2016年土耳其再次出現的軍事政變，這卻是土耳其第一次沒有成果的軍事政變，反而讓艾爾多安藉機擴張他的權力與地位。（Al Jazeera）

1989年之後，何梅尼去世，精神領導人的職位由哈梅內意（Ayatollah Khamene’i）接任直到今日。扣除這樣的過程，伊朗等同沒有處理過新舊精神領導人交替的經驗，未來哈梅內意會如何將權力交接給其他接任者？往後的精神領導人會是長期執政？抑或有任期？此時都言之過早。較能夠確定的是，若哈梅內意沒有指明接班人，很可能就會有狀況出現。又或者接任者若沒有足夠的政治能量或地位、甚至能力不足以堪大任，都會讓伊朗政局產生變化。

20世紀土耳其與伊朗的政局發展中，國家都產生了負面的問題與國際形象。不過，若看大觀察的面向、拉長觀察的時間斷限，很多事情都尚在發展中，難以「蓋棺論定」，換個角度、跳脫既有框架，反而可以得出不同的論述。在國家變革之中權益受損的人當然值得同情，也該有人為他們發聲。但觀察歷史卻必須盡可能理解各種立場。土耳其與伊朗經歷這些不受主流輿論認同的政治變動，不代表國家就會朝著負面的方向前進，固然顛簸，但長期來看，土伊兩國目前都沒有太致命的政治問題，未來的西亞局勢、甚至世界局勢的發展，這兩個國家的影響力都必須納入考量。