伊朗與西亞世界》插播的艾爾多安總統進行曲

艾爾多安若真如凱末爾成為超級大總統，實在也不須大驚小怪。過去他曾表示，不會否定凱末爾的歷史遺緒。因為他的執政而成為受迫害的弱勢族群社群與凱末爾時代比起來恐怕是小巫見大巫，但現在卻成了不受歡迎、不受信任的國家領導者。評價的天壤之別，端看世人站在哪個立場罷了。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

原訂2019年11月舉行的土耳其總統大選，在現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於2018年4月時宣布要提早一年半「插播」下舉行，日前總統選舉結果底定，艾爾多安如期當選總統，以五年的總統任期來看，至少可以執政到2023年。往後，總理職位將被廢除，總統推行政策不必經過國會批准，這意味艾爾多安的權力將極度提升。艾爾多安政府近年對內採高壓執政，頒佈緊急國家法（The emergency law），同時壓制國內外對政府不利的言論，許多人因此鋃鐺入獄。土耳其未來的局勢難以想像，許多輿論認為艾爾多安的權力擴張有如一百年前的凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）。

只是，總統權力很大又如何？

主流輿論普遍塑造一個觀念：「一國領導人獨攬大權等同於社會大眾沒有自由。」但從艾爾多安近年的經歷來看，2016年7月所發生的軍事政變對他而言是一場政治權威甚至身家性命可能被消滅的危機，於是接下來他大力整肅異議份子，是意料中的事，換做任何執政者都一樣，整肅過程中波及無辜者勢不可免。站在人權自由的角度，外界當然該聲援這些遭政治迫害者，並批判艾爾多安的整肅行動。但若以土國整體局勢看來，這卻是艾爾多安對內維穩的必要之惡。

再者，同樣是集權，主流輿論並不太批評凱末爾，艾爾多安卻被罵到臭頭。1923年，在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）面臨被西方強權肢解的局勢之下，凱末爾催生了土耳其共和國，接下來的西化變革又頗具成效，人民的服裝、文字書寫的模式、國家發展的制度一概西化。儘管鄂圖曼瓦解是段屈辱的歷史，凱末爾終究還是帶領土耳其人民走出過去鄂圖曼舊時代的落後顢頇。但也所幸凱末爾在1938年去世，執政時間僅15年，留下燦爛的身影，也因此獲得極佳的歷史地位。

土耳其日前總統選舉結果底定，艾爾多安如期當選總統，以五年的總統任期來看，至少可以執政到2023年。（AP）

只是，這不代表歷史就該這樣看。

過去的土耳其在凱末爾集權執政下，權益受損甚至犧牲身家性命的無辜民眾所在多有，只因為凱末爾走的是受國際間肯定的「進步與開放」路線，歷史地位特別崇高。假設凱末爾並未在1938年去世，而是執政超過30年，後期政策不完全走西化路線，那麼，他的歷史評價又是否能如今日一般？

回到多年前的土耳其，平心而論，艾爾多安的執政獲得甚多肯定，過去土耳其的世俗化運動與艾爾多安的伊斯蘭宗教背景並非格格不入。而當2013年塔克辛廣場（Taksim Square）的抗爭事件出現後，艾爾多安越來越大權獨攬，這讓許多人感到失望，他的國際形象也越來越負面。只是，外界對於艾爾多安不甚友善的聲音，並不代表整體土耳其社會的立場。對於支持艾爾多安的民眾來說，特別是宗教背景濃厚的社群，過去他門在所謂的世俗政府時期被邊緣化，而現在的艾爾多安儼然是他們的代言人。艾爾多安對於媒體、輿論的控制，對許多土耳其人來說也並不是很什麼大事，甚至這百年來由於土耳其在西方勢力的影響下發展，此際艾爾多安政府的表現對許多土耳其人而言有對抗西方勢力的意涵。

艾爾多安倘若真獨攬大權，也不在意料之外，因為政治的運作目的是為了鞏固政治人物的勢力，民主與獨裁都相同。基本上，沒有誰比較高尚。以土耳其近年來的發展來看，尚難以斷定日後的走向。況且艾爾多安並非支持度極差的總統，這代表他的路線在許多土耳其人眼中有其正當性。儘管輿論普遍認為土耳其目前經濟狀況差、庫德族問題毫無進展、又必須承受敘利亞動盪所帶來的影響，但經濟問題難道與西方制裁無關？又或者艾爾多安下台，土耳其進入歐盟的可能性會提高？土耳其民眾對庫德族的態度就能一夕轉變？

對於支持艾爾多安的民眾來說，特別是宗教背景濃厚的社群，過去他門在所謂的世俗政府時期被邊緣化，而現在的艾爾多安儼然是他們的代言人。（AP）

潮流使然，大家都不喜歡長期執政的政治人物。每隔幾年換人做做看，幾乎是這個時代的主流趨勢，長期當家、大權在握的國家領導人並不受主流輿論喜愛，更多的是極權獨裁與箝制言論自由的強人負面形象。但領導人經常替換將導致重大政策難以延續，對國家發展並非好事。再加上美國或西方的民主制度是當今主流，但美國與西方國家長期以來並沒有遭受外力入侵的經驗，9-11事件也不是長期挨打的壓迫，在20世紀的兩次大戰後，美國都登上世界強權地位，向來也只有他們在打別人，從沒挨打的份，同樣的，一切反美國路線的政治體制，在主流論述眼中都不是好東西，當幾乎半個世界都遵循「美國化」路線時，受到批判的自然不會是美國價值。

艾爾多安若真如凱末爾成為超級大總統，實在也不須大驚小怪。過去他曾表示，不會否定凱末爾的歷史遺緒。因為他的執政而成為受迫害的弱勢族群社群與凱末爾時代比起來恐怕是小巫見大巫，但現在卻成了不受歡迎、不受信任的國家領導者。評價的天壤之別，端看世人站在哪個立場罷了。

值得關注的是，這個將讓艾爾多安執政到2023年的「總統進行曲插播」，往回一百年正是凱末爾建立土耳其共和國之際，合理推測艾爾多安將總統選舉提早於今年舉行，是為了在土耳其共和國一百週年紀念的國慶活動同時，順便慶祝自己連任總統。