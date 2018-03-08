伊朗與西亞世界》埃及與土耳其的「非民主」之路

無論是埃及或者土耳其的「不民主」，都是歷來政治運作下的慣性再加上近期的劇變而出現的產物，在時代中受到批判，卻只是歷史發展的必然過程。如果要以主流的民主標準來斷定這時代的埃、土政治很黑暗，可以想見的是，往後的局勢會更加惡劣。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

近代以來的世界充滿濃厚民主氣息，許多國家都在比較誰的民主最完善。也視民主為唯一可行的政治制度，將「民主」當作一把尺，當一個國家在這把尺之下顯得太長或太短時，就是「不民主」，但這忽略了該國是否受到歷史發展與近期狀況交錯縱橫的影響。前一年，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）主導修憲，將有可能成為權力大、任期長的超級總統，而今年埃及總統選舉出現參選人一一「被消失」的情況，兩國領導人都因此成為阻礙民主的眾矢之的。在眼下的時代，受到各方口誅筆伐是罪有應得，但能夠完全將責任歸咎在這些執政者的身上嗎？

日本在上個世紀初期的1904年擊敗俄國之後，浴火重生成了亞洲西化的典範，也成為俄國力圖改變的仿效對象。於是，制定憲法成了俄國在1905年進行變革的重要方針。而此舉引起了連帶效應，伊朗的立憲運動如火如荼的進行，中國也有一樣的浪潮，沒多久，在1908年鄂圖曼帝國也有了第二次立憲運動（第一次出現在1876年）。假設立憲是通往民主的要件之一，又假設民主是讓往後國家能夠富強的既定道路，那當時的亞洲地區確實也都在充滿希望的發展路線上。只是，民主向來就沒有統一的面貌，也非一蹴可幾，20世紀初期，在連歐美地區都沒幾個民主國家的情況下，亞洲地區要怎麼民主，沒有人知道。

土耳其總統艾爾多安主導修憲，將有可能成為權力大、任期長的超級總統。（AFP）

有些人質疑，近代歐洲可以民主，為什麼其他地區在經歷這麼長久的民主化浪潮下，卻無法像歐洲一樣？但這類的說法有問題，畢竟經過100年後，到了今天歐美國家的民主也充斥不同面貌，糟糕的政治人物高票當選時有所聞，霸權地位在21世紀也已搖搖欲墜，真要嚴格說起來，歐美式的民主也不是盡善盡美。

以20世紀埃及與土耳其為例，兩國都曾在西方的壓力之下致力於走出自己的路。這兩個國家過去都是鄂圖曼的領土，埃及在1882年還一度成為英國的占領地。土耳其雖延續了鄂圖曼解體後的政治地位，但領導人凱末爾（Mustafa Kemal）試圖以西化的方式來提升國家地位，降低以往的伊斯蘭特色，表現出脫亞入歐的企圖心。不過，凱末爾以軍人身分掌政，連帶地軍方力量逐漸凌駕於國內各階層之上。如果「文人掌政」是大家用來衡量是否民主的標準，那麼，恐怕土耳其再怎麼西化也不可能躋身民主國家之列。

回到當代土耳其，儘管近年來非軍方的艾爾多安逐步掌握政權，但沒多久前才發生一次由軍方發動，試圖動搖艾爾多安政府的行動，這代表軍方的政治影響力尚未完全消逝。雖然艾爾多安沒有因此下台，但為了鞏固政權，以強硬手段來對應是必要之惡，不僅要打壓軍方，更要擴大壓制可能的反對勢力。這是艾爾多安維持自身權益的掙扎，表面上不合乎主流標準下的民主，卻是他此時必要的作為。身為政治人物，誰都希望安穩掌握政局，留下歷史美名，艾爾多安想必也作如是觀，不論他的執政是否會讓土耳其更加民主，往後的局勢會出現甚麼樣的變動，都沒有人能料得準，而此時的艾爾多安想方設法擴張權力，就政治而言，是必然結果。

為了鞏固政權，以強硬手段來對應是必要之惡，不僅要打壓軍方，更要擴大壓制可能的反對勢力。這是艾爾多安維持自身權益的掙扎。（AFP）

相較於土耳其，埃及的軍事影響力更加深遠。19世紀初期，穆罕默德阿里（Mohammad ‘Ali）就以軍方身份擔任埃及領導人。穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）在1928年成立之後，目標就是取得政治權力，當然就必須與軍方對峙抗衡。而埃及的軍方與土耳其對西方又有不同觀感，在1950年代的納瑟（Gamal Abdel Nasser）總統時期，埃及極度展現出反對西方帝國主義的企圖，還有對抗以色列的戰爭，完全沒有加入西方陣營的意願。即使在1978年之後的沙達特（Anwar Sadat）總統與以色列和談，也沒有要與美國對立的意圖，但軍方執政的政治形式仍讓主流輿論批評埃及不是民主國家。

雖然因為2011年阿拉伯之春（Arab Spring）之故，穆斯林兄弟會的穆爾西（Mohamed Morsi）在隔年當選總統，這也是埃及首次由人民選舉產生的總統，照理說，應該可以讓埃及政治走上「民主」的軌道，但事實發展卻非如此，穆爾西極力剷除異己、打擊軍方，最後引來軍方及其支持者的反擊，一年內穆爾西被迫下台。隨後軍方的塞西（Abdel Fata al-Sisi）當選總統，對待穆斯林兄弟會或任何可能的反對勢力，打壓手段當然就會比以往更變本加厲。同樣的，身為政治人物，塞西何嘗不想留下歷史美名，但保住權力是眼前最急迫的工作，為了達成目的，自然無所不用其極。

軍方的塞西當選總統後，對待穆斯林兄弟會或任何可能的反對勢力，打壓手段比以往更變本加厲。（REUTERS）

土耳其與埃及的狀況，主觀而言都值得被批判，受到波及的各階層人士，也都應該得到聲援。然政治現實便是如此，沒有特別性質可言，無論是哪一種制度，不同立場、黨派的執政者都必須想盡辦法壓制對手。即使是美國這類民主國家亦然。換句話說，在政治之中沒有「異言堂」，只有「一言堂」。就像早期我們時常看到「少數服從多數，多數尊重少數」的標語，看似大家雖有不同意見，但相互尊重往一致的方向前進的意涵。只是，又有什麼「少數」願意服從「多數」？又有哪些「多數」想要尊重「少數」？到最後，表面上看來大家有著「民主」共識，但實際上被打壓的聲音又有多少？

於是，無論是埃及或者土耳其的「不民主」，都是歷來政治運作下的慣性再加上近期的劇變而出現的產物，在時代中受到批判，卻只是歷史發展的必然過程。如果要以主流的民主標準來斷定這時代的埃、土政治很黑暗，可以想見的是，往後的局勢會更加惡劣。

當然也不一定啦，這不是完全悲觀的心態，而是認為一切有無限可能。