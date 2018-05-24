伊朗與西亞世界》冷戰的伊朗與土耳其 vs 21世紀初期的伊朗與土耳其

冷戰結束之前，伊土與美國的關係已經與冷戰初期有了很大的差異。到了21世紀，俄羅斯的勢力又逐漸在西亞地區擴大，卻不像冷戰時期成為土伊兩國的威脅。冷戰雖走入歷史，但美國與俄羅斯的勢力競爭卻還續存。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

川普退出伊朗核協議，譴責美國的，除了伊朗之外，土耳其也是要角之一。今日的情勢，不免令人聯想到半個世紀之前的冷戰，兩相對照，就會發現角色相同，但局勢演變完全相反。二戰結束後，美蘇冷戰接力登場，當時美國在西亞協助的對象，正是土耳其與伊朗，美伊土三方的對手都是蘇聯。不過，今日土伊兩國與美國對峙，盟友卻是俄羅斯了。

冷戰時期，與蘇聯站在同一邊的國家，大概說什麼話也不會有人在意。畢竟西方世界早已掌握話語權。在二戰結束之後，蘇聯很明顯地與美國意見相左，立即成為將危害世界和平的罪魁禍首。戰爭後期的雅爾達會議（Yalta Conference），讓蘇聯勢力大幅提高，許多史家批判這是造成世界局勢混亂的起點。有些學者認為，二戰結束之後，伊朗的亞塞拜然（Azerbaijan）問題是冷戰的起源。主因在於1941年蘇聯與英國為了防範伊朗與德國靠攏，無視伊朗的中立政策，出兵佔領伊朗。但在當時，英蘇決議在戰爭結束後6個月就要從伊朗撤軍。1945年5月對德戰爭結束，該年年底蘇聯卻無意撤軍，亞塞拜然還出現社會主義共和國。

戰爭後期的雅爾達會議，讓蘇聯勢力大幅提高，許多史家批判這是造成世界局勢混亂的起點。（維基共享）

蘇聯的行徑固然違反戰時的決定，但這不見得值得用放大鏡來特別看待，英美等西方國家違反約定的作為也所在多有，只是局勢在西方掌握之下，鮮少被批判，多數輿論指責一切問題來自於蘇聯。然而，戰爭時期的情況與戰後的氣氛有所不同，蘇聯決策考量在於自身實力既然壯大，又何必撤軍，一旦撤離，英美很有可能就此完全佔領伊朗。最後，伊朗政府不滿蘇聯的態度，1946年1月底一狀告上聯合國，成為聯合國成立以來處理的第一起國際事件。英美法等戰勝國在聯合國中的立場大體一致、或說在人多勢眾的情況下，不管如何討論，結論都有利於西方國家，這也使得後來蘇聯缺席亞塞拜然問題的討論。

土耳其在二次大戰時期也保持中立。1921年，列寧（Vladimir Lenin）政府與凱末爾（Mustafa Kemal）政府簽署友好條約，對於二戰時期的蘇聯而言，土耳其應在蘇聯受德國侵犯之際給予協助。土耳其在二戰時的中立，成為蘇聯在二戰結束後秋後算帳的藉口。蘇聯向土耳其要求黑海海峽（博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽）的主控權，而這是過去沙皇時期的俄國都在做的事情，目的是為了通往地中海，以取得溫暖的海域。只是1917年年底列寧政府成立之後，宣示和平、退出戰場，放棄對黑海的控制權，對當時的鄂圖曼及後來的土耳其來說，壓力算是減輕不少。但二戰結束後，史達林（Joseph Stalin）的蘇聯有了不同的看法。

1921年，列寧政府與凱末爾政府簽署友好條約，對於二戰時期的蘇聯而言，土耳其應在蘇聯受德國侵犯之際給予協助，但土耳其在二戰時的中立，這成為蘇聯在二戰結束後秋後算帳的藉口。（http://wa.nt.am/）

時任美國總統的杜魯門（Harry Truman），在1947年提出「杜魯門主義」（Truman Doctrine），目的是為了協助土耳其還有希臘。到了50年代，當伊朗與土耳其站在西方陣營一同圍堵北方蘇聯的共產勢力，就是局勢使然了，伊土兩國在經歷早先的問題後，不可能選擇與蘇聯靠攏。土耳其有美軍的基地，與黑海北岸的蘇聯對峙。只是沒多久，情勢轉變。1962年的古巴危機（Cuban Crisis）中，蘇聯在古巴部署導彈，受到國際譴責。隨後蘇聯同意撤除在古巴的導彈，但條件是美國也必須撤離在土耳其的軍事部署。土耳其來說，美國並非可靠的夥伴，當牽涉其國家利益時，土耳其不過就是兩強對峙之下可有可無的小棋子。1979年之後的伊朗，何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府的反美立場，也讓美國在西亞的版圖缺了一角。儘管這背後不代表伊朗有就此向蘇聯靠攏的意涵，但畢竟蘇聯同時發動對阿富汗的戰爭，對伊朗也產生莫大壓力。

冷戰結束之前，伊土與美國的關係已經與冷戰初期有了很大的差異。到了21世紀，俄羅斯的勢力又逐漸在西亞地區擴大，卻不像冷戰時期成為土伊兩國的威脅。冷戰雖走入歷史，但美國與俄羅斯的勢力競爭卻還續存。普丁（Vladimir Putin）的俄羅斯與伊朗的關係逐漸拉近，基本的構成條件就是兩國對於美國的態度。伊朗與美國的關係不會友好，土耳其與美國的也不盡契合。2011年敘利亞內戰後，美國對當地庫德族提供不少協助以對抗敘利亞政府。土耳其向來與其境內的庫德族關係不睦，美國對庫德族議題的態度，讓土耳其政府也難以認同。土耳其雖與俄羅斯有些摩擦，例如2015年俄羅斯戰機在土耳其遭擊落一事、2016年俄羅斯大使在土耳其遭到槍殺。但同時期土耳其因軍事政變未竟，使得總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）更加提高對付反對勢力的力道，此舉受到以美國為首的國際社會譴責。俄土關係在這一層面看來，小摩擦似乎不是太大的問題，共同防範美國才是主要目的。就在前些時候，大家也已看到，土耳其、伊朗、俄羅斯已經有密切接觸，成為西亞區域重要的聯盟。

土耳其、伊朗、俄羅斯已經有密切接觸，成為西亞區域重要的聯盟。（Al-Monitor）

今日川普撤出伊朗核協議，若是失信於國際社會，其實與二戰結束後的蘇聯並無二致。只可惜現在的主流輿論還是對伊朗與土耳其採批判的態度，儘管法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）公開對川普表達不滿，但大概不會出現「馬克宏主義」（Macron Doctrine）全力支持伊朗或者土耳其，也不會有任何國家往華盛頓轟炸一下表達聲援。但是無論如何，現階段的西亞局勢已經出現很大的轉變，土耳其、伊朗、俄羅斯不僅只是為了抵抗美國，下一步還可能還會試圖扶正自己的國際形象。

局勢正在轉變中，但輿論風向似乎卻還停留在半世紀之前。