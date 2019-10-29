歷史上的今天》營養午餐裡面藏納貪污？！國小營養午餐行賄弊案 校長收取回扣！

當年因一間位於新北市國小，爆發「營養午餐桶長蛆事件」，卻在進一步調查後揭發，金龍盒餐團膳公司、津津、歐克食品公司等 11 家廠商，涉嫌向校長以現金行賄以取得標案。

◎珈熒\法律白話文運動

8 年前的今天，國小學童的營養午餐有蟑螂、蛆，調查後，更發現校長收取回扣的貪污弊案。

圖為當時新北市中和區積穗國小營養午餐被發現餐桶蓋、塑膠籃上有蛆，圖中校長李順銓（右）所指範圍，是當初發現蛆群的地方。（資料照）



當年被痛批教育界最大醜聞？



一間位於新北市國小，發生「營養午餐桶長蛆事件」，調查後發現，金龍盒餐團膳公司、津津、歐克食品公司等 11 家廠商，涉嫌向校長以現金行賄以取得標案。

以學校用餐學生總數向廠商收取回扣，每人每餐約 2 到 4 元，或者每件採購案收 10 萬至 50 萬元。其中最長行賄時間有至 9 年之久。



全案共有 30 多名校長涉案、78 名被告遭檢方起訴。一審，多名校長被判刑度約為3 個月至 10 年半，後來共有 60 人上訴。



二審時，因多數校長認罪並繳回犯罪所得，而獲得均較一審為低的刑度，其中前頭國中校長曾茂山否認犯行，被判 7 年 10 月最重。2017 年，最高法院判決14名校長職務收賄罪判刑定讞。

二審時，因多數校長認罪並繳回犯罪所得，而獲得均較一審為低的刑度，其中前頭國中校長曾茂山否認犯行，被判 7 年 10 月最重。（資料照）



營養午餐也有法律？



學校營養午餐是地方自治業務，主要依據法源為《學校衛生法》中的部分條文，其餘則以行政規則供地方政府依循。

但是，目前學校營養午餐，普遍面臨學校營養師、廚房人員比例不足，沒有適當的營養午餐內容及營養標準，甚至校園食物中毒案件頻傳，收受回扣等問題。



因此，今年初更有立法委員提案《學校營養午餐法》等草案，立委認為，為了完善營養午餐辦理情形，使國中小學的學生有更安全、營養、健康的午餐，因此應該要有專法。

並且，明定學校營養午餐採購契約的規範，及限制學校與廠商間之不法行為，規範廠商對營養午餐資訊透明化。



或許，最可怕的不是三色豆和螢光咖哩，而是吃掉原本應該營養的營養午餐的弊案。

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