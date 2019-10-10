歷史上的今天》十月十日，江國慶日 在冤案中，我們該想些什麼！

1996年，一名女童在軍營中被強暴殺害。經過一段沒有什麼成果的偵查後，偵查人員透過測謊找到了江國慶，並在軍方的刑求逼供下拿到他的自白。

◎玟嶸\法律白話文運動

44年前的今天，是江國慶的生日，是被冤枉最後死在國家手上的人的生日。

江國慶案

1996年，一名女童在軍營中被強暴殺害。經過一段沒有什麼成果的偵查後，偵查人員透過測謊找到了江國慶，並在軍方的刑求逼供下拿到他的自白。

江國慶槍決前仍堅稱「人不是我殺的」，可是當時軍方偵、審人員沒人聽見他的聲音。 （資料照）

之後軍法審判江國慶有罪，並判處死刑，雖然有立委質疑審判結果，但江國慶還是被槍決。

2011年，軍事法院再審，改判江國慶無罪確定，之後依照刑事補償法賠償江國慶家屬 1 億 318 萬元。最高法院也判處當時擔任空軍總司令的陳肇敏等人賠償給軍方 5957 萬。

冤案之後

關於冤案，我們想的除了追究刑求者的責任外，更應該思考案件從發生起，整個刑事司法系統中到底發生多少錯誤，比如在江國慶的案件中，是不是限期破案使得偵查人員無法審慎查案？是不是亟欲破案所以濫用鑑識證據？

自現代的刑事司法系統出現後，我們就不斷在錯誤中學習，其中因為冤案導致的改革最讓人心痛，比如 1980 年王迎先因案被刑求，導致自殺後，刑事訴訟法修法使嫌疑人在偵查中也能選任辯護人。

而在江國慶案，當時刑求的陳肇敏等人，因為過了追訴權時效．所以最後檢察官不起訴，這也引起許多人開始討論追訴權時效的問題。不論追訴權時效的好壞，江國慶案也間接導致追訴權時效的修改。

江國慶的父親江支安生前將當年審案有關人員列名，張貼在住家玄關，要江國慶「有冤報冤，有仇報仇」。（資料照）

我們還能做什麼？

稍微有關注臺灣司法歷史的人，都能說出不少冤案。這些冤案除了逼使掌權者必須改革制度之外，不在體制內的我們也能從中理解到，再怎麼先進的科技終究是有缺陷的人類在操控，再怎麼嚴密細緻的體制規定也因此可能出錯。

所以在追求正義的時候或許應該先緩下來，讓案件有被重新審視、並進而發現錯誤的機會。

44年前的今天，是江國慶的生日，是被冤枉最後死在國家手上的人的生日。圖為江國慶母親王彩蓮抱著江國慶照片。（資料照）

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