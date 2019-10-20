歷史上的今天》廢水從早排到夜的日月光！深紅色的後勁溪，你還記得嗎？

不知道各位朋友是否還記得《看見台灣》這部紀錄片？齊柏林導演透過空拍的方式，爆出了高雄後勁溪慘遭汙染，整條溪從空中俯瞰，呈現令人作嘔的深紅色。

◎丞竣\法律白話文運動

5 年前的今天，高雄地方法院判決，日月光半導體製造股份有限公司高雄工廠，違反《廢棄物清理法》處罰金 3 百萬。

5 年前的今天，高雄地方法院判決，日月光半導體製造股份有限公司高雄工廠，違反《廢棄物清理法》處罰金 3 百萬。圖為紀錄片《看見台灣》利用空拍拍下高雄後勁溪遭汙染成紅的樣子。（圖片：取自網路）

此外，廠務處處長和廢水組主任，分別被判 1 年 4 個月與 1 年 6 個月有期徒刑；兩名工程師 A、B 也遭判 1 年 10 個月與 1 年 8 個月。

看見台灣的美麗，也看見台灣的哀愁

不知道各位朋友是否還記得《看見台灣》這部紀錄片？齊柏林導演透過空拍的方式，爆出了高雄後勁溪慘遭汙染，整條溪從空中俯瞰，呈現令人作嘔的深紅色。

齊柏林身前出席台大公共論壇演說中，以自己拍過的後勁溪受污染等照片為例，呼籲大家愛護台灣這片土地。（資料照，記者林正堃攝）（資料照）

日月光的處長、主任及 A、B 二位為廢水處理工程師，都知道工廠所產生的廢水含有鎳、銅等有害人體健康重金屬，必須先透過廢水處理系統處理後，才能將其餘廢水向外排放至後勁溪。

但如果廢水 pH 值經系統處理後，未能達到排放標準時，除了要先添加液鹼加以調整酸鹼外，若仍無法有效改善，則應依啟動廢水處理應變措施再進行處理，而無法改善水質時，就應停工。

但日月光卻這樣做！

2013 年某日，日月光委託一間廠商至「K7 廠」更換設備，因為施工人員未通知廠內人員停止程式設定，導致施工期間內系統不斷自動補充鹽酸，造成「K7 廠」廢水處理系統中的廢水pH值急遽下降（過酸）。

廢水過酸讓運作程序發生異常，無法有效處理對人體有害的重金屬，最後放流水中的鎳、銅及懸浮固體含量均逾越法定排放標準。A、B 二人先大量投放液鹼後，仍未有效調整 pH 值，A 便向主任報告——但此時主任卻未有任何具體指示。

被抓到就死不認錯 被罵就改遊戲規則

其後，環保局人員巡察後勁溪發現水質異常，並循線前往 K7 廠稽查，當場要求日月光不得繼續排放。主任得知此事後向處長報告，「K7 廠」水質異常過酸、不符放流水標準。

但是處長也沒有進一步主動瞭解實際狀況，或命「K7 廠」先行停工減少繼續產生的廢水，導致持續排放有害的廢棄物的廢水至後勁溪，嚴重汙染當地生態。

當時日月光甚至為了規避環保局查緝，還將自來水抽到採樣池內，提供環保人員檢驗，藉以掩飾犯行。

最後，最高法院雖然駁回上訴，維持每個人的刑責，但已被污染的環境，再也回不去了。

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