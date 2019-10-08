歷史上的今天》《自由中國》，真的自由嗎？

1956 年 10 月，《自由中國》規劃「祝壽專號」對國是提出建言，成為了政府與雷震決裂的關鍵。在「祝壽專號」推出後，國民黨軍中黨部發布《向毒素思想總攻擊》公開明白的反對《自由中國》。

《自由中國》被查禁

◎玟嶸\法律白話文運動

59 年前的今天，《自由中國》創辦人雷震判刑確定，《自由中國》也被停刊。

《自由中國》在講什麼？

《自由中國》是雷震創辦的半月刊，一開始的路線是自由民主、反共，甚至還「擁蔣」，但是隨著政府權力逐漸擴張，《自由中國》的路線逐漸開始批判政府。

《自由中國》是雷震創辦的半月刊，一開始的路線是自由民主、反共，甚至還「擁蔣」，但是隨著政府權力逐漸擴張，《自由中國》的路線逐漸開始批判政府。（翻攝國立臺灣歷史博物館官網）

比如其中有一篇文章是《政府不可誘民入罪》批評保安司令部在金融案「有計畫而大規模的誘人入罪」；也曾經放上讀者投書《搶救教育危機》反對學生閱讀三民主義、總統訓詞等，前者觸怒了保安司令部的彭孟緝，而蔣中正當然也很不滿《自由中國》的有話直說。

但一開始政府還顧及顏面，沒有直接開鍘《自由中國》，而是用停止官方補助、禁止軍中訂閱的方式來擠壓《自由中國》的生存空間。

開始被國家針對？

1956 年 10 月，《自由中國》規劃「祝壽專號」對國是提出建言，成為了政府與雷震決裂的關鍵。在「祝壽專號」推出後，國民黨軍中黨部發布《向毒素思想總攻擊》公開明白的反對《自由中國》。

1956 年 10 月，《自由中國》規劃「祝壽專號」對國是提出建言，成為了政府與雷震決裂的關鍵（相關背景介紹可以去看 9 月 4 日的文章喔）。圖為雷震先生。（翻攝網路）

《向毒素思想總攻擊》是一本小書，介紹「毒素思想」並提示防禦與攻擊的方法，這本小書認為《自由中國》是假借民主自由的外衣，實際上是為了某種政治目的，而發出反對政府、反對國民黨的言論。

雖然小冊子也承認散播毒素思想的人不一定是共產黨，但是思想太陰險卑鄙，一定要嚴厲批判。

走上停刊的道路

《自由中國》堅持民主自由的道路並不長久，因為當時政府無法容忍有人不斷批評，而且這個人還打算籌組反對黨。

後來警總還開始逐期審查《自由中國》，如確認讀者投書是否真有其人，如無就可能偽造文書等，並蒐集《自由中國》所有言論，做成「言論分析表」來堆積雷震可能的「犯罪行為」。

當局最後決定以《自由中國》職員劉子英是匪諜，雷震「知匪不報」來處置他。1960 年 10 月 8 日軍事法庭以「知匪不報」和「文字叛亂罪」判處雷震 10 年徒刑，《自由中國》也遭停刊。

1960 年 10 月 8 日軍事法庭以「知匪不報」和「文字叛亂罪」判處雷震 10 年徒刑，《自由中國》也遭停刊。圖為去年促轉會在臉書上表示當時蔣介石針對雷震的未審先判，早已違反軍事審判法。（取自促轉會臉書）

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