歷史上的今天》當我的家被怪手伸入：苗栗縣政府要拆大埔四戶！

6 年前的今天，苗栗大埔4戶民宅拆遷案，苗栗縣長劉政鴻強調「貫徹執行、一定要拆」，堅持絕不讓步...

珈熒／法律白話文運動

6 年前的今天，苗栗大埔四戶拆遷案，苗栗縣長劉政鴻表示，因為位於交通用地隨時可能強制拆除，而現場有200 人支持大埔四戶，700 人挺劉政鴻。而 10 天後苗栗縣政府動用大批人力強制拆除民宅。

圖為當時藝術家劉宗榮，展示的張藥房牆面彩繪創作，畫上造成大埔事件的馬、吳、江、劉等「四大惡人」。（資料照）



苗栗大埔發生什麼事？



當時苗栗縣政府為了延伸新竹科學園區的用地，來刺激當地發展，向內政部提出徵收土地的計畫，內政部也核准這個計畫，於是苗栗縣政府就依此核准命令在計劃徵收範圍內的所有人搬離，否則會強制拆除，於 2010 年 6 月 9 日凌晨怪手直接進入農民土地、毀壞農田。



苗栗縣政府又表示有爭議的四戶民宅必須自行拆遷，否則同樣依法強制拆除，認為其中一戶張藥房的房屋位於道路中間，轉彎會有交通問題。而政府於 2013 年 7 月 18 日這天，趁四戶拆遷戶及聲援民眾都北上陳情之際，六百個警力包圍道路，怪手拆毀民房，兩個月後，張藥房的主人張森文自殺。而在隔年台中高等行政法院判決大埔四戶勝訴，判定徵收過程違反正當程序。



既然勝訴，為何仍被拆除？因為當時大埔四戶聲請停止執行被駁回。

苗栗縣政府於 2013 年 7 月 18 日這天，趁四戶拆遷戶及聲援民眾都北上陳情之際，六百個警力包圍道路，怪手拆毀民房，兩個月後，張藥房的主人張森文自殺。（資料照）



什麼是停止執行？



行政機關作成行政處分，命令人民為一定給付（例如命人民拆房子），但如果人民不願意或逾期為之，行政機關可以強制執行。而人民如果認為行政處分違法，不應該執行，可以提起行政訴訟救濟，但是，打訴訟不是一兩天的事，如果最後勝訴，而房子也早已經被執行，那麼勝訴也沒有意義。因此需要「停止執行」的制度，讓人民可以聲請停止處分執行，才不會造成空歡喜的局面。



然而，也不是任何行政處分都可以獲准停止，必須要執行會造成「難以回復之損害」以及「有急迫情事」，而且對公益不會產生重大影響，才可能被停止。但是也不能只以「能否用金錢賠償損失」當作唯一的標準。



拒絕被拆遷的大埔四戶，向台中高等行政法院聲請停止執行徵收的處分，最後被裁定駁回。裁定指出，聲請人所受的損害是以「財產」為標的而執行，就算發生財產、居住或精神上的損害，也不能說是無法以金錢賠償的方式來回復損害，因此認為不符合「難以回復之損害」。



但居住的房子，真的就是像是一般的財產一樣嗎？還是居住，其實意義有所不同？



張藥房在 2018 年 7 月 18 日原地重建，但何時，我們才不會再有下一個大埔事件？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法