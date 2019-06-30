歷史上的今天》中國勞工在日本的慘案：花岡慘案，被凌虐的工人

「花岡慘案」發生在現在日本，在過去二戰期間，曾有數萬名中國人民慘遭強擄到日本當苦工，並被分配到鹿島公司，且被日本人欺辱壓榨，許多勞工被折磨致死。後來這群勞工密謀反抗，但最後慘遭日本鎮壓...

丞竣＼法律白話文運動

74 年前的今日，也就是在第二次世界大戰快結束的時候，一群中國勞工在日本做苦工，因為不堪惡劣工作環境，起身反抗，但慘遭殺害，最終有 418 人命喪日本。

花岡慘案，又稱花岡事件或花岡暴動、花岡起義。圖為日軍入侵中國時所拍攝的中國勞工宣傳照。（網路）



■ 二戰悲劇「花岡事件」的始末

「花岡慘案」發生在現在日本，在過去二戰期間，曾有數萬名中國人民慘遭強擄到日本當苦工，並被分配到鹿島公司，且被日本人欺辱壓榨，許多勞工被折磨致死。後來這群勞工密謀反抗，但最後慘遭日本鎮壓，倖存的勞工全部被俘，捆綁雙手，跪在鋪著石子的廣場上，三天不得飲水進食，遭受日曬雨淋，侮辱毒打，死傷慘重。



然而，對於二戰發生這樣的慘劇，並不是只發生在鹿島公司，其他像是三菱、西松建設等大公司，在當時也是勞工們的惡夢。如今，日本政府已經將花岡事件寫入教科書，鹿島公司則與部分受難勞工達成和解，在西元 2000 年，不承認有法律責任的前提下，以 5 億日圓成立「花岡和平友好基金」，用於花岡事件受害者及其遺屬的生活援助和教育補貼，但事件並未因此結束。

由於這些苦工不堪忍受殘酷與折磨，1945年6月30日有800人爆發了起義，翌日被鎮壓，共有418人命喪日本。（示意圖／網路）



■ 花岡爭議延燒至今

許多人仍對東京高等法院主持的和解不滿，且至今仍有爭議，在今年的 1 月底大阪地方法院駁回受難者及其家屬要求日本政府賠償和道歉的訴訟，理由在於索賠的權利因簽署《中華人民共和國政府和日本國政府聯合聲明》而被放棄，日本認為中國政府承諾放棄戰爭賠償，包括了政府索賠和民間索賠，但是中國政府堅持放棄的承諾僅止於「政府索賠」，不影響民間對「日本索賠」。



■ 國際人道法─規制武裝衝突的法律

面對戰爭，除了帶來的殘酷傷亡，法律可以幫上什麼忙？這時就要提及《國際人道法》。

國際人道法包含了日內瓦公約及許多限制武器使用的條約，要求對於「失去戰鬥能力、已退出戰鬥及未直接參與戰鬥的人士」，他們的生命及身心健全均有受尊重的權利。同時交戰國也要讓他們免於受到各種暴力與報復行為的傷害，並有權利與家人通信，以及接受救援，以條約的方式限制戰爭的破壞性和減少人類的苦難。

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