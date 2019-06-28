歷史上的今天》景美女學生死在軍史館：可怕的軍史館強制性交殺人案

20 年前的今天，發生在國軍歷史文物館（簡稱軍史館），一名軍人姦殺景美女中學生，召開懲處審議會。

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20 年前的今天，發生在國軍歷史文物館（簡稱軍史館），一名軍人姦殺景美女中學生，召開懲處審議會。確定收押軍人郭慶和，並對前史譯局長張京萊中將、前軍史館館長李明德上校、國防部常務次長宋利川中將、軍務局長趙世璋少將作懲處。

國軍歷史文物館（簡稱軍史館）。（資料照）



我在軍史館找資料卻找不到回家的路



1999 年 6 月 19 日的下午，一名景美女中學生去軍史館找報告的資料，與哥哥相約一小時後軍史館外面接她，一小時後女學生並未出現，當天值勤的軍人與哥哥說沒有看到女學生，而女學生也並未回家，後來只好向警局通報失蹤，報案後警方陪同前往軍史館尋找女學生時，軍史館卻以不是開放時間為理由，拒絕警方進入。幾天後，軍方讓警方及家屬進入軍史館內，卻還是堅持不讓他們進入館長室。



後來軍方被要求交出監視器畫面，軍史館則推託當天沒有錄影，甚至拿 5 月 19 日的錄影畫面來搪塞。而女學生家境並不富有，也沒有感情糾紛，不像是擄人勒贖，因此偵辦方向終將直指最後失蹤地點－軍史館，讓整件案情並沒有那麼單純，甚至可能就是兇殺案。



於是警方找來當天值勤，並向哥哥說沒看到女學生的軍人，供他指認，而當天那位軍人就是一兵郭慶和，警方看到郭慶和胸口有抓痕，要訊問時，軍方卻稱郭慶和是軍人，應該要由軍事檢察官訊問來攔阻，但受害者為一般人，檢察官也已經介入偵查，因此當然無一定要由軍事檢察官訊問。



最後，郭慶和自承犯案，他將女學生騙到館長室強姦，女學生反抗抓傷他、將館長室水管踢斷，最後郭慶和將其勒斃死後姦屍，屍體丟在板橋五權公園。

20 年前的今天，發生在國軍歷史文物館（簡稱軍史館），一名軍人姦殺景美女中學生（右），召開懲處審議會。兇手郭慶和（右），圖為當時的報導。（網路）



人死了疑點帶不走



而在當時的《陸海空軍刑法》於 2001 年修正前，有 43 種唯一死刑的罪名，其中強姦罪就是唯一死刑的罪名之一，因此郭慶和在同年 7 月 19 日被判處死刑，並在 8 月 3 日執行死刑。



而且，在當時的軍事審判為了速審速決，採取一審一覆判制，也就是軍官自行成立軍事法庭為第一審，再由國防部進行覆判。是一直到江國慶案後，1999 年 10 月才修法為三級三審制，大法官認為過去的軍事審判是侵害人民訴訟權，有違司法獨立，因此修法後可以上訴到最高法院，軍官也不能參與審判。



但是，人終究是死了。軍方態度也一直很曖昧，館長李明德也坦承他上班時，發現館長室水管破裂、有不明毛髮，但卻未主動進行偵查，並將郭慶和調職指揮部。

然而疑點終將是疑點，不會因此解開。永遠最好的解決辦法，就是建立起良善的程序機制。

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