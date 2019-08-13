歷史上的今天》罵蔣公被關！老兵獲得千萬國賠！

過往台灣社會壟罩高壓氣氛，有《動員戡亂時期臨時條款》《懲治叛亂條例》等惡法箝制人民自由，重點不是你做了或說了什麼違法的事情，是政府可以認定什麼是違法，而且還可能不依照法律處罰你。

◎玟嶸＼法律白話文運動

18 年前的今天，新聞報導一名丁姓老兵因為罵蔣中正入獄，國家賠償他一千二百二十六萬元。

故事是怎樣？

查詢政治受難者張茂雄整理的資料庫「台灣浩劫」，可以找到一名丁姓老兵被交付感化教育的資料，理由是他說了「今日世界只有強權，沒有真理，台灣黑暗到極點，什麼法律、官吏，有錢就有勢，連xx就是流氓出身，都是殘無人道的敗類。」這裡的xx，參考新聞報導，指的應該是蔣公。

18 年前的今天，新聞報導一名丁姓老兵因為罵蔣中正入獄，國家賠償他一千二百二十六萬元。（資料照）

而具體來說他犯了什麼罪，因為找不到那麼早的判決書，只能從其他管道推測。有新聞報導丁姓老兵是犯了叛亂罪，另外也有新聞說桃園地方法院適用《戒嚴時期人民受損權利回復條例》來給予賠償，而會根據這個條例來處罰的，是犯了內亂罪、外患罪或戡亂時期檢肅匪諜條例的人，所以丁姓老兵可能是犯了內亂外患，或是散布不實謠言等。

丁姓老兵這個感化教育時間是三年，但因為上級認為他「思想仍未改正，須發交勞動場所」所以又被送到綠島、小琉球等地受訓，總和來說老兵被非法執行了二千六百十五日，最後國家賠償一千二百二十六萬。

昔日惡法可能重來嗎？

十幾年前丁姓老兵接受訪問，新問報導他仍然喜歡批評時局，只是現在點名批判自由多了。

丁姓老兵的言論可能損害他人名譽而違法，但絕不至於失去自由這麼長的時間。過往台灣社會壟罩高壓氣氛，有《動員戡亂時期臨時條款》《懲治叛亂條例》等惡法箝制人民自由，重點不是你做了或說了什麼違法的事情，是政府可以認定什麼是違法，而且還可能不依照法律處罰你。所以在維持社會秩序、避免共產勢力滲透等理由下，無法預測的法律在在侵害包括言論自由在內的基本權利。

十幾年前丁姓老兵接受訪問，新問報導他仍然喜歡批評時局，只是現在點名批判自由多了。（截圖自youtube影片）

而時間來到當代，只要不涉及刑事法律，丁姓老兵與我們任何一個人都可以自由批評時政、評論政治人物。 但自由並非不會倒退，比如假新聞除了導致社會分裂，也讓某些人失去對言論自由的信心，開始想要審查言論。從以前的經驗我們知道審查言論會有很多問題，但要如何在不審查言論的前提下，因應越來越複雜的社會，守住我們引以為豪的言論自由，是件很困難，也必須不斷思考的課題。

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