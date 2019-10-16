歷史上的今天》你有看過法官經營色情行業嗎？

19 年前的今天，台南地方法院法官李東穎，包庇色情業者開業，監察院通過對李東穎的彈劾案。

李東穎法官包庇色情業者 遭監察院彈劾

◎珈熒\法律白話文運動

19 年前的今天，台南地方法院法官李東穎，包庇色情業者開業，監察院通過對李東穎的彈劾案。

李東穎是誰？

李東穎從 1996 年起當法官，並在台南地方法院承審重大貪瀆案件的刑二庭任職。並且以「李知遠」為藝名擔任補教名師，並且出版許多書籍。

李東穎從 1996 年起當法官，並在台南地方法院承審重大貪瀆案件的刑二庭任職。並且以「李知遠」為藝名擔任補教名師，並且出版許多書籍。（資料照）

被稱呼為「李大哥」的李東穎法官，在妻子懷孕期間，到掛牌為「午夜城」、「萬麗」的護膚店，認識一名兼任護膚店股東及會計，並服務他的女子，綽號為「小萱」。

該護膚店是以指、油壓為主要內容的色情行業，並且容留店內服務小姐，與男客人從事性交（俗稱全套）與口交（俗稱半套）的性交易行為。

李東穎和小萱的關係日趨密切，而李東穎明知午夜城護膚店從事「半套」及「全套」性交易行業違法，還是包庇午夜城護膚店的營利行為，甚至積極介入經營、成為股東。

此外，李東穎更在護膚店多次被臨檢查獲時親赴關說，遞名片表明自己是法官，表示負責人是他的「線民」，需要線民來搜集「證據」，要警察多多「照顧」。

後來，午夜城護膚店涉嫌妨害風化一案，又剛好是李東穎承審，本案最後讓實際負責人無罪，而人頭負責人則妨害風化罪成立。

李東穎明知午夜城護膚店從事「半套」及「全套」性交易行業違法，還是包庇午夜城護膚店的營利行為，甚至積極介入經營、成為股東。圖為情境照。（資料照）

法官說法官有罪！

紙終究包不住火，東窗事發後，法院認為李東穎意圖使護膚店的服務小姐和他人性行為，而以色情行業營利，又以公務員身份包庇別人以色情業營利。

同時，李東穎明知人頭是無罪的，卻讓有犯罪的負責人無罪，讓人頭被判有罪，犯濫權處罰罪。另外有貪污、誣告罪，最後判處有期徒刑 12 年，禠奪公權 8 年，並遭監察院以行為不檢、違反公務員服務法等名義，將李東穎彈劾。

李東穎更在被判刑定讞後，逃亡到中國珠海，後來成了兩岸司法互相協議生效以來，第一位被遣返的貪污法官。

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