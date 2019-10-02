歷史上的今天》為了身體自主，脫下裙子！

隨著傳統理念被挑戰，以及學生對體制的衝撞，不論是身在教育體系的大人還是家長們，都應當思考自己的教育方法，是否一定能培養出好的學生？畢竟學生之所以優秀，並不是因為他們將制服穿好了！

那條學生為了服儀規定的抗爭之路

4 年前的今天，台中女中的學生為了爭取在校園內自由穿著短褲，在升旗時脫下裙子表達抗議。

4 年前的今天，台中女中十多名女學生因不滿學校規定學生不得穿短褲進出校門，趁著在升旗時跑到司令台前，當著全校師生面前脫掉裙子，高喊「男女平權、短褲無罪」的口號。（資料照／學生提供）



服儀自主，百花齊放

2010 年，因為新任教官對於服儀規定的嚴格執行，台南女中的學生私下串聯並架設網站，號召同學在升旗時表達訴求。活動當天，將近 2000 人在校長準備致詞時脫下長褲，露出預先穿好的短褲，讓校方決定召開校務會議，重新思考服儀規定。

2015 年，台中女中數十位學生在升旗時跑到司令台前，脫下裙子並露出短褲，高喊「男女平權、短褲無罪」的口號，其他同學拍下影片上傳 Youtube，因而引發不少迴響。最後，在校務會議中，以 0 票反對的結果通過「開放運動短褲進出校門」的提案。

2016 年，由於原先在「班聯會」和「服儀委員會」獲得多數支持的「開放短褲」提案，在校務會議中遭到否決，北一女中成立「北一短褲自由陣線」，質疑校務會議中「學生成員」數量的合理性，並要求落實校內民主程序。

學校說什麼，學生就該聽什麼？

過去國家可能基於某些「特別的原因」，在「一定的範圍內」，讓一群人對另一群人擁有「概括的指揮及命令權限」，而受指揮和命令的人則必須服從，也就是所謂的「特別權力關係」，例如軍隊和軍人間的關係，或是學校和學生間的關係等。

過去國家可能基於某些「特別的原因」，在「一定的範圍內」，讓一群人對另一群人擁有「概括的指揮及命令權限」，而受指揮和命令的人則必須服從，也就是所謂的「特別權力關係」。圖為台中女中。（資料照）

在「特別權力關係」下，學校對於學生的命令，並不需要法律的授權，也就是不受到「法律保留原則」的限制。學生的權利如果受到侵害，也沒有請求救濟的管道，雙方之間的地位極度的不平等。

「特別權力關係」的存在，是考量到如果學校的「因材施教」都要經過授權，或是學生一受到處罰就要提起救濟，那麼學校將難以管教學生；同樣地，如果軍人對於長官進行的每個命令都要仔細斟酌，也會很難維持軍紀，去面對國家危難。

優秀的學生，不需要裙子才能襯托

然而，在二次世界大戰以後，法治國家和人權保障的理念受到推崇，台灣也開始重新思考「特別權力關係」的合理性，大法官曾作出不少解釋，放寬軍人和學生請求救濟的限制，例如釋字第 382 號、第 430 號等。

隨著傳統理念被挑戰，以及學生對體制的衝撞，不論是身在教育體系的大人還是家長們，都應當思考自己的教育方法，是否一定能培養出好的學生？畢竟學生之所以優秀，並不是因為他們將制服穿好了，而是他們將自己在學校中所學的一切，毫無保留地貢獻給社會。

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