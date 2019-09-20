歷史上的今天》自己國家自己救！台大彭明敏教授發表自救宣言，被政府以叛亂罪逮捕！

當時台灣仍處於戒嚴與白色恐佈時期，情報機關無所不在！正當彭明敏等人將宣言帶至旅館堆放時，便遭刑警發現並依叛亂罪逮捕。

佳穎＼法律白話文運動

55 年前的今天，台大政治系教授彭明敏發布了「台灣人民自救宣言」，向蔣介石政權表達不滿。

55 年前的今天，台大政治系教授彭明敏發布了「台灣人民自救宣言」，向蔣介石（中）政權表達不滿。（維基共享）

噤若寒蟬的年代

1949 年頒布戒嚴令後，全台處在威權政府統治下長達 38 年之久。不僅人人自危，風聲鶴唳，連講求傳授知識的大學學府也在戒嚴時期下，受到諸多限制。政府除限制學生閱讀的書籍內容及課外知識，更限制教授的授課自由。雖然教授的學術自由受到高度限制，但仍有不少教授私下將自由民主等思想偷渡於講課過程中，彭明敏就是其中一位！

由於親眼見證 228 事件的悽愴與慘烈，內心也對於當時政府打著「反攻大陸」的口號，長期限制人民思想的政策十分反對，彭明敏便與他的另外兩位學生共同草擬一份不容於當權者的文章，分析台灣所面臨到的現況問題外，並將此宣言命名為「台灣人民自救宣言」，希望透過這樣的方式喚醒台灣人民對於民主自由思想的意識。

1964年9月20日台大教授彭明敏（中）偕同兩名學生魏廷朝及謝聰敏，冒命印刷《台灣人民自救宣言》。（維基共享）

但當時台灣仍處於戒嚴與白色恐佈時期，情報機關無所不在！正當彭明敏等人將宣言帶至旅館堆放時，便遭刑警發現並依叛亂罪逮捕。由於彭明敏享有極高的國際聲望，引起海內外關注，因此得以被特赦，連帶讓一同撰寫宣言的兩位學生謝聰敏與魏廷朝減半刑期！話雖如此，三人的生活仍遭到政府監控。出獄後彭明敏為了避免再次因政治主張入獄，逃亡國外 20 餘年，直到台灣進入民主化階段後才回國。

自救宣言說了什麼？

彭明敏在宣言中認為政府藉由「反攻大陸」的口號，剝奪並限制人民的基本權利。主張應團結當時一千二百萬人的力量，不分省籍地竭誠合作，建設新國家、成立新政府。

他在宣言中亦主張『「一個中國，一個台灣」早已是鐵一般的事實！』，並認為台灣於國家組成要素上顯然已完整具備，應為自由世界的一份子而可以重新加入聯合國，與他國建交，共同為世界和平而努力。

於此，有學者提出評論，認為台灣自救宣言中所提出的思想，對後續台灣民主化思潮的貢獻及影響深遠，對於推動台灣民主的進步可謂是功不可沒！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法