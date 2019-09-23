歷史上的今天》原本爸爸說的算 大法官說這樣才不算

大法官提到，民法1089 條制定在 1930 年現今社會已經與當時不同，現今社會女生接觸教育、就業跟男生有差不多的機會，所以在行使親權時，應該有平等的地位。

民法父權優先違憲

25 年的今天，大法官認為民法部分條文違反性別平等，宣告違憲。

爸爸：小孩應該給我——合法

1930 年制定的民法第 1089 條規定：「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使、負擔之。父母對於權利之行使，意思不一致時，由父行使之。」 簡單來說，民法規定父母要共同承擔對未成年子女的保護教養的「義務」，但是如果對行使「權利」意見不合，則由父親優先。

1930 年制定的民法第 1089 條規定：「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使、負擔之。父母對於權利之行使，意思不一致時，由父行使之。」（截圖自網路）

1991 年，有一個案件是這樣的，一對感情不睦的夫妻，媽媽要求離婚。理由是某天爸爸聯合其公婆把她趕出家門，又把小孩丟給媽媽照顧。但是爸爸後來以其沒有履行同居義務，要求離婚，最後還向法院提起訴訟，要求媽媽交還小孩，理由則是以民法 1089 條規定：「父母對於權利之行使，意思不一致時，由父行使之」。

而當時法院則判決爸爸勝訴，媽媽應該將小孩交給爸爸照顧。法院說，依據民法1089 條，雙方意見不合時，由爸爸來行使權利。所以媽媽應該將小孩還給爸爸，判決爸爸勝訴。

後來媽媽同意讓婦女團體將本案提起大法官解釋，於是謝啟大等立委將本案送大法官解釋。他們認為，這種父權優先條款早就跟社會脫節，應該宣告違憲並修法。同年就有了釋字第 365 號解釋。

大法官：性別不平等、性別歧視！

大法官說，這個父權優先條款過度侵害人民憲法上的平等權，因此違憲。理由則是，法律只有在特殊情況，才可以因為性別而為差別待遇，必須基於「男女生理上之差異」或「因此差異所生之社會生活功能角色上之不同」。

大法官提到，民法1089 條制定在 1930 年現今社會已經與當時不同，現今社會女生接觸教育、就業跟男生有差不多的機會，所以在行使親權時，應該有平等的地位。後來民法第1089 條修正規定為：「父母對於未成年子女重大事項權利之行使意思不一致時，得請求法院依子女之最佳利益酌定之。法院為前項裁判前，應聽取未成年子女、主管機關或社會福利機構之意見。」

父母對於未成年子女重大事項權利之行使意思不一致時，得請求法院依子女之最佳利益酌定之。法院為前項裁判前，應聽取未成年子女、主管機關或社會福利機構之意見。（圖片來源：https://pixabay.com）

在此之後許多違反兩性平等的條文，例如冠夫姓、妻以夫住所為住所、子女監護權、子女從父姓等等條文也修正。

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