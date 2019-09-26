歷史上的今天》香港佔中事件五周年！然後呢？

《香港基本法》是守護香港自治的重要文件，雖然創設的目的是保障香港一國兩制與高度自治，但可惜的是隨著近年中國提高對香港的控制，這些制度逐漸無法被落實，香港民眾所擁有的權利，正一點一滴地被中國剝奪，隨時可能蕩然無存。

讓愛與和平佔領中環！

5 年前的今天，香港民眾不滿特首普選程序不公，以靜坐和遊行表達抗議，因為以雨傘抵擋警察驅離，被媒體稱呼為「雨傘革命」。

香港在二○一四年所發動的爭取真普選「佔領中環行動」。圖為一名參與佔中行動的抗議者站在一排警察前，高舉黃色雨傘和標語，高呼要真普選。（歐新社）

傘花盛開在香港街頭

中共取得香港管治權前，曾在《中英聯合聲明》中承諾以「一國兩制」為最高治港原則。基於這份聲明而生的《香港基本法》，更規定香港的法治體系及文化除獨立於中國，香港的行政機關長官也應由民眾選出，中國各級政府皆不得干預任何香港事務。

但這部基本法有幾個致命的缺漏，它允許中國人大常委會對基本法擁有解釋權，保障民眾權益的部分也不夠清晰明確。於是有香港學者鼓勵民眾以「非暴力形式」表達自決權利，然而中國卻在 5 年前的的人大常委會會議上對基本法做出解釋，宣布香港擁有的自治權，只是中央所授予的地方事務管理權，中央有權給予也有權收回。

香港民眾對於人大會議所做出的解釋感到十分不滿，民眾也因高房價及各種民生問題，早已對政府積怨已久。於是在 5 年前的今天凌晨，民眾自發包圍香港政府總部，強烈要求中國人大常委會撤銷對香港的決定。同天，數以萬計的民眾以遊行和靜坐的方式佔據了靠近香港政府總部的道路，展開「佔中」活動。傍晚，警方試圖驅散人群而向所有示威民眾施放催淚彈，此舉引發民憤、激發更多人上街，把佔領地延伸至港島銅鑼灣和九龍旺角的要道。由於民眾紛紛拿雨傘上街抵抗警方施放的催淚彈，因此後續行動也被許多外媒稱為「雨傘革命」、「雨傘運動」。





在「佔中」活動中，由於民眾紛紛拿雨傘上街抵抗警方施放的催淚彈，因此後續行動也被許多外媒稱為「雨傘革命」、「雨傘運動」。（美聯社）

今日香港，明日台灣？

香港政府後續在 2017 年所推動的行政長官普選，仍是由委員會先選出 2 到 3 名候選人，再給全港市民投票。但委員會皆是以與中央緊密合作的商界人士為主，這樣的選舉方式距離讓人民能直接普選，其實還是有段落差。

《香港基本法》是守護香港自治的重要文件，雖然創設的目的是保障香港一國兩制與高度自治，但可惜的是隨著近年中國提高對香港的控制，這些制度逐漸無法被落實，香港民眾所擁有的權利，正一點一滴地被中國剝奪，隨時可能蕩然無存。

5 年前的今天，香港民眾不滿特首普選程序不公，以靜坐和遊行表達抗議，因為以雨傘抵擋警察驅離，被媒體稱呼為「雨傘革命」。（美聯社）

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