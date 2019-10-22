自由開講》台灣民眾黨專收藍綠都不要的人？

◎劉先墘

日前台灣民眾黨公布了數波區域立委提名人，黨主席柯文哲曾多次在鏡頭面前宣稱自己是垃圾不分藍綠的信仰者。然而，我們看到台灣民眾黨公布的區域立委名單，光譜十分精彩，從藍到綠，甚至有些人與紅關係不錯，這個黨還是白色的嗎？柯文哲說垃圾不分藍綠，但是連藍綠都不要了，台民黨卻全收了？

日前台灣民眾黨公布了數波區域立委提名人，黨主席柯文哲曾多次在鏡頭面前宣稱自己是垃圾不分藍綠的信仰者。（資料照）

光是台灣民眾黨自詡為柔性政黨可以有雙重黨籍，就已經夠奇怪了。這個條款其實最初是柯文哲要選總統所設的後門條款，在柯文哲不選總統之後，這個條款已成雞肋，但柯文哲卻予以保留，目的為何？其實正說明這個政黨毫無核心原則，只有投機心態。

柯文哲自己曾說，「沒有理想、沒有夢想，就什麼都可以妥協、什麼都可以交換。」如此輕率，多麼可笑。有些人出身綠營，只因為一次初選失利，就可以跳到台灣民眾黨；有些人根本是藍軍政二代或是鐵桿深藍，因為對韓國瑜不滿，也跳到台灣民眾黨。他們真的知道這個黨的核心價值嗎？有的國民黨員還曾經反太陽花，竟然可以跟一個因太陽花而崛起的柯文哲共組政黨，豈不荒謬？說穿了，就是沒有理想，只有利益交換！

這些人以為加入台灣民眾黨就可以成為清新政客嗎？柯文哲是勢利眼的人，等到你沒有利用價值，甚至這個黨對他都沒有利用價值的時候，他可是說翻臉就翻臉的恐怖情人！



以柯文哲與韓國瑜為例吧！過去，柯文哲直言「韓國瑜比大家想的更有料」。柯文哲還說，韓國瑜是政治學上很好研究的對象。根據媒體報導，柯文哲表示：「因為韓國瑜他中間有十六年，是從政壇消失，其中有十二年是無所事事，那再去當北農總經理四年，韓國瑜在這十六年間讀了多少書。」結果韓國瑜選情開始出現變化，成了年輕人笑柄之後，2019年7月17日柯文哲怎麼說？他說：「韓市長他水準沒有很高，他讀的書只夠做北農董事長，當國家總統還差得遠。」

過去關係如膠似漆，連韓國瑜有料這種話都說得出來的人，講白了就是沒有價值跟核心思想。我們有太多案例可以說明柯文哲沒有價值這件事，不過台灣民眾黨就是一人只政黨，未來必將隨著柯文哲聲勢而起落。柯文哲現在聲勢已經走衰，台民黨也很難持盈保泰。奉勸現在上船的候選人早點下船，早點切割柯文哲，還能留下好名聲。如果堅持坐上這艘藍綠都不要的船，政治前途恐怕不太妙。

（政治工作者）



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