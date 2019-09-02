自由開講》台灣民眾黨難道是恐怖仇恨力量嗎？

◎木宇同

台灣民眾黨號稱第一號中常委林富男先生，前天（31）日忽然在網路上聲稱自己已經被柯文哲賦予重要任務，將要肩負「起高屏澎三縣市的區域及不分區立法委員的總指揮」，並且聲稱「那個選區内你有仇人嗎？我也可以提名你。去鬥掉他！」等話語。若這真的是台灣民眾黨的政治理念，著實讓人不寒而慄！只剩下政治鬥爭而無理念的政黨有何能夠指望！

林富男在臉書發文，「那個選區内你有仇人嗎？我也可以提名你。去鬥掉他」！（擷取自林富男臉書）

林富男先生現在的身分是高雄漢王洲際飯店總裁、南台灣觀光產業聯盟總召集人。繼承父業經營飯店之後，曾是國民黨高雄市青工會委員長、國民黨中央青工會副主任。結果民進黨執政之後又搖擺靠綠，先後出任過行政院、總統府顧問，甚至是美國台獨色彩極為明確的台灣人公共事務委員會（FAPA）顧問。

結果2016年之後，又反而開始跟綠營交惡，這樣子的搖擺過程，實在是讓人不解。唯一能比擬恐怕只有遊走於紅藍綠白的台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲。

柯文哲常被認為毫無缺乏原則，沒有中心信仰，偏重個人利益，或許這是柯文哲可以和林富男交好的主因。但是，交友可以不分青紅皂白，只看利益，但是政治乃國之大事，是決定台灣人民未來前途的重要之事，豈可如此荒唐兒戲呢？

然而，這樣子因為對某個政黨的恨而生，或是意圖在某個政黨選舉當中搗亂，毫無中心思想的政黨實在是讓人感到難以置信。最起碼國民黨還敢說想跟中國搞好關係，那台灣民眾黨說了什麼？拉下仇恨對手是黨的宗旨？這個如果也叫宗旨，那又何須創黨？隨便無黨籍競選不就可以了？

柯文哲常被認為毫無缺乏原則，沒有中心信仰，偏重個人利益，或許這是柯文哲可以和林富男交好的主因。（資料照）

林先生是位觀光界的前輩，或許因為對兩岸關係的看法不同，因此倒向柯文哲陣營。但是我們要奉勸林總裁，柯文哲言而無信，沒有中心思想就罷了，還是一位利用完就丟的權謀政客。假若您真的有財力，應該好好投資高雄，而非沾染投機政客所創辦的政黨，到頭來恐怕是得不償失。

而柯文哲先生也該想清楚，自己如果任用顏色光譜變幻莫測的人當競選幹部，甚至是總指揮，如果競選到一半忽然又改了色彩換了光譜，台灣民眾黨還要玩嗎？還有出路嗎？柯文哲不要以為自己總是可以愚弄他人，殊不知商場之險惡，到時候如果回過頭被操作，恐怕不是開除黨籍就能了事，柯文哲一世英明乃至於創黨大業將迅速毀於一旦！

而台灣民眾黨過去在歷史上，對抗殖民政權後世皆為稱頌。如今在柯文哲帶領之下，已經成為一個散播恨與戲謔的政黨。柯文哲不只無心於台北市政也就罷了，還羞辱了台灣百年曾有的歷史。

台灣民眾黨因為容納過多光譜差異極大的人，藍綠紅白五光十色，就最好謹慎留意這些人都能臣服於柯文哲黨主席意志之下。勿忘當年台灣民眾黨偏左勢力分裂的往事，柯文哲假若不慎必定追悔莫及。

但我們希望這場政治鬧劇盡早落幕，到此為止，台灣民眾黨若要參選，就講清楚理念，別再以挑釁、仇恨、分裂為樂，這樣子必定得不到台灣人民的尊敬！

（政治研究）

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