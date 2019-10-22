胡，怎麼說》香港政府將殺人嫌犯「丟包」台灣，台灣接不接？

香港政府拒絕談司法互助，卻要將殺人嫌犯陳同佳「丟包」台灣，根本就是叫殺人嫌犯「自由行」、直飛台灣投案，這不只詭異，簡直詭（鬼）氣森森！

回顧陳同佳涉嫌殺人棄屍案的1年8個月來，中共掌控下的香港政府，可說開始就居心不良、現在要將嫌犯送台，更是包藏禍心！

港府先是妄顧人命關天，包庇殺人嫌犯，不理台灣提出的司法互助請求，今年初起，則將這件殘暴殺人棄屍案做政治無限上綱利用，做為推動「送中條例」的藉口，將中國大陸列為移交香港人犯的範圍，甚至不只港人連台灣及各國人士滯留香港，如被中國列為嫌犯，也在「送中（送交中國受審）」之列，因而引發連續4個多月至今仍在延燒的反送中運動。

港府先是妄顧人命關天，包庇殺人嫌犯，不理台灣提出的司法互助請求，今年初起，則將這件殘暴殺人棄屍案做政治無限上綱利用，做為推動「送中條例」的藉口。圖為香港特首林鄭月娥 （美聯社）

香港人陳同佳去年2月在台灣殺了也是香港人的女友、棄屍，並逃回香港，台灣司法單位在去年3月、4月、7月曾屢次促港府將陳同佳移交我方，香港政府都「已讀不回」，最近卻突然稱要協助陳同佳來台「自首」。

這當然不是天上掉下來的殺人嫌犯，很顯然陳同佳是被港府及中共策動、被投案、被自首的，不過，不論如何，他如果敢來台，當然要馬上抓起來，就像在路上（機場）遇見殺人通緝犯必須逮捕一樣。法務部長蔡清祥即表示，陳同佳涉嫌在台灣殺人，被士林地檢署通緝，一入境就逮捕歸案。

殺人犯當然要接受法律制裁，但要依正當法律程序才能讓他接受法律制裁。民主國家不能像藍軍某些人講的那樣，殺人犯要來台投案，抓起來判死刑，咔嚓一聲了事。

殺人犯當然要接受法律制裁，但要依正當法律程序才能讓他接受法律制裁。圖為在台涉入港女命案的兇嫌陳同佳。（圖擷取自臉書）

陳同佳涉嫌殺人地點在台灣，他及被害人都是香港人，台、港都有司法管轄權，陳同佳殺人後逃回香港並正關押中，依正當法律程序，香港司法單位應優先審理，並透過司法互助（香港稱刑事司法協作），請台灣檢警協助調查，並將犯罪事證以公文書正式交給香港。

現在，香港政府硬要將殺人嫌犯丟包台灣，那麼，香港當局應准許台灣檢警到香港查案，或將港方偵辦所得的筆錄、事證等連同嫌犯，透過司法互助一併移交台灣審理。

只有台港互助合作、調查完整、事證齊備下，才能讓殺人犯受到應有的制裁，才能伸張正義，讓死者安息。現在港府卻丟包方式，要將香港籍嫌犯陳同佳丟包台灣，不隨同移送偵訊筆錄及其他犯罪證據，根本就是將殺人嫌犯「送台」當做政治操作工具，企圖藉此為「反送中」減壓滅火。

藍軍韓國瑜、馬英九、張善政等指控蔡政府不接受殺人嫌犯送台，根本就無的放矢，因為陳同佳尚未來台投案，那來抓不抓問題，他們只是配合中共及港府的政治須要操作而已。否則，他們怎麼不敢譴責中共及港府藉陳同佳案操作送中、更以殘酷暴力鎮壓反送中運動？

何況，陳同佳涉嫌殺人案只是港府利用來訂定送中條例的藉口，現在的反送中運動早已與陳同佳案完全脫勾，而是香港人民為自由、民主、人權而戰，不會因港府丟包陳同佳而受到任何影響。

港府及中共將陳同佳丟包台灣，企圖以鋸箭法掩蓋他們犯下的重大錯誤，又嫁禍台灣、藉機炒作送台即送中以矮化台灣，並將難題丟給蔡政府。台灣必須審慎因應，司法正義的正當法律程序必須依循，國家主權則必須寸步不讓！

港府及中共將陳同佳丟包台灣，企圖以鋸箭法掩蓋他們犯下的重大錯誤，又嫁禍台灣、藉機炒作送台即送中以矮化台灣，並將難題丟給蔡政府。（資料照）

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