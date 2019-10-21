自由開講》台美人醫師對蔡英文總統博士學位紛爭的聲明

◎邱俊杰 北美洲台灣人醫師恊會現任總會長

我們是一群身為知識份子的海外台美人醫師，曾任或現任的北美洲最大醫師團體（北美洲台灣人醫師協會，NATMA）的幹部。我們認為原本可以理性討論的公共議題在一些人惡意的操作下，已經變了質，成為台灣不同政黨甚至中國網軍詆毁國家元首的題材。更有甚者，騷擾及侵犯到世界聞名，百年歴史倫敦政經學院（LSE）的學術自主權，可能影響到LSE留學生的權益以及台灣在國際學術界的聲譽。因此，我們願意以個人的身分挺身而出，發表共同聲明。

當年蔡英文總統返國任教，其學歷已經被嚴謹地審核過。最近幾個月，總統大選的日期逼近，再次被有心人士炒熱。日理萬機的國家元首原本可以置之不理，但還是充分配合，翻箱倒櫃找出原稿並予以公開。最重要的，LSE還特別公開證實蔡英文總統確實完成必要的程序，所以授予博士學位。證據到此，有理性的人應該就不會再繼續炒作這個議題了。沒想到，還是有人繼續窮追猛打，不得不令人懷疑特定人士居心叵測，是否意圖重演四年前的宇昌案，影響蔡總統的選情？

當年蔡英文總統（中）返國任教，其學歷已經被嚴謹地審核過。最近幾個月，總統大選的日期逼近，再次被有心人士炒熱。（彭博）

每一個知名大學往往有其特有的傳統，但對博士學位的授予都是同樣地謹慎。我們認為那些人故意扭曲事實，引用利比亞前總統兒子的例子來打撃LSE的公信力，實在是非常地惡劣，應予以譴責。

我們期待所有海內外的台灣人一起來呼籲，讓台灣的選舉回復正軌，專心來思考及討論台灣的公共政策，唾棄所有抹黑或造謠的手段，建立成熟的民主政治。

共同連署人：

陳惠亭 北美洲台灣人醫師恊會前總會長 程冠頴 北美洲台灣人醫師恊會執行長

蔡武男 北美洲台灣人醫師恊會前總會長 陳行五 北美洲台灣人醫師恊會財務長

林榮松 北美洲台灣人醫師恊會前總會長 林威伸 Philadelphia分會會長

王政卿 北美洲台灣人醫師恊會前總會長 賴雪惠 KansasCity分會會長

林益顯 北美洲台灣人醫師恊會前總會長 廖智鏞 Denver分會會長

許正雄 北美洲台灣人醫師恊會前總會長 蔡育智 南加州分會會長

邱義男 北美洲台灣人醫師恊會前總會長 林錦堂 北加州分會會長

陳珠琦 北美洲台灣人醫師恊會前總會長

台美人醫師對蔡英文總統博士學位紛爭的聲明。（作者提供）

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