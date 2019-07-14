自由開講》民主自由是國際潮流唯一的出路

◎賈誼

蔡總統日前到訪紐約，在美國哥倫比亞大學公開發表演說，內容非常充實有力，不唱高調而是緊貼目前民主社會最大的危機。不管國台辦怎麼譴責，不管中國政府宣布什麼樣的制裁，我們深知自由民主的追求者在世界上絕不孤單，因為這是大潮流下唯一的出路。

蔡總統日前到訪紐約，在美國哥倫比亞大學公開發表演說，內容非常充實有力，不唱高調而是緊貼目前民主社會最大的危機。（歐新社）

蔡總統在內文中談到，當一個國家會因為某本書不再能上市，某個話題會因為被討論而獲罪的時候，人民就會開始自我言論審查，到最後這個國家將失去自由民主的活力，變成一個靜默不語的國度。

這件事，目前其實也是台灣在民主立基上最大的威脅。我們國家面臨跟中國過度的經濟依賴，痛苦不堪的無法擺脫對其經濟的誘惑，終導致台灣在媒體、教育、體育交流上都出現諸多自我矮化的殘酷現象。

例如日前有位師大研究生準備赴中國武漢大學交換，竟然只因為在自己的臉書上講過支持台獨，便被武漢大學威脅只要入境一定嚴懲，使該生放棄到中國交流的機會。像是中國這樣子可怕的言論審查，其實已經嚴重傷害了自由言論的基礎，任何一個台灣人都不會因為自己的政治認同而獲罪，只有中國政府這樣子蠻幹的國家才會做出這類錯誤又荒謬的行為。

但是，很殘酷的，台灣內部的學校乃至於體育活動，都有人為了中國利益被迫認同一中，甚至當台灣人民想勇敢站出來支持自己國家應該正名時都會遭到反對。台灣一日不擺脫中國的糾纏，台灣就很難成為新而獨立的完整國家。

例如日前有位師大研究生準備赴中國武漢大學交換，竟然只因為在自己的臉書上講過支持台獨，便被武漢大學威脅只要入境一定嚴懲，使該生放棄到中國交流的機會。（圖擷自微博）

因此，蔡總統自上任以來，很努力的在各項政策，包含新南向或是教育方面，鼓勵學生多往南向國家走，台灣學生赴美留學的人數也不斷創新高，台美關係亦隨蔡總統穩健的作風，日益獲得美國政府上下一致認同。

包含美國在台協會日前正式落成，美國甫卸任的眾議院議長萊恩（Paul Ryan）便來台訪問。他不但曾經是美國副總統候選人，也是現任美國副總統外第二位總統指定繼承人，他力挺台灣力道不言可喻。萊恩更私下透露，早在他還在任議長期間就已多次和蔡總統通話。

我們從這次紐約行前，美國國務院大動作宣布同意對台軍售案包括：20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。2項軍售總額超過22億美元（台幣600多億）。讓中國氣得跳腳，但也由此可見美國政府對於蔡總統的到訪力挺到底！

不管是深受中國銳實力威脅的台灣人民，還是深受中國共產黨打壓的新疆西藏或是香港人民，希望大家要相信，自由民主是國際的潮流，這件事與經濟發展不會是脫鉤的！台灣曾經經歷恐怖的威權統治，都能夠在不斷抗爭之下走向自由民主國家之林，相信自己的力量一定也能夠逼迫中國共產黨改變。

從蔡總統哥倫比亞大學的演講，我們深信，自由民主的信仰者不用害怕，美國與其盟邦會堅定的成為台灣人民的後盾，共產黨等獨裁勢力終不能長存，國際潮流證明他們是逆流而行，注定不能長存！

（高雄市民）

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