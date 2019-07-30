自由開講》鬼話連篇的韓國瑜提名大典

◎柯嘉斯

在韓粉萬眾矚目之下，韓國瑜終於被中國國民黨提名為總統候選人。然而，韓國瑜提名大會不但氣氛詭譎，在台上發表的2020年參選內容充滿荒謬，從台下幾位黨國大老無精打采的樣子就可以了解，不只全民聽不懂韓國瑜在講什麼，馬英九、連戰、朱立倫真的知道這個人在講什麼嗎？他正常嗎？

不只全民聽不懂韓國瑜在講什麼，馬英九、連戰、朱立倫真的知道這個人在講什麼嗎？他正常嗎？（資料照）

首先，韓國瑜以「選擇捍衛中華民國還是毀掉中華民國、選擇遵行憲法還是破壞憲法」、「明年我們選的不是顏色，而是方向；不是選擇藍色、綠色、白色，而是選擇台灣，選擇中華民國」做破題，再度重提中國國民黨專屬提款機：中華民國。每次中國國民黨選舉，一定講中華民國會滅亡，請問民進黨執政以來，何時不是談保衛憲法和中華民國？當韓國瑜到港澳中聯辦的時候，有沒有想過憲法？想到中華民國？當你的核心政務官去參與統戰組織的違法活動時，有沒有想到憲法？

而且，韓國瑜講的是「不是選擇藍色、綠色、白色」，怎麼沒說紅色？難道紅色才是韓國瑜心中可以接受顏色？想請問韓市長，是不是因為進了中聯辦，享受紅媒福利、中國系統所帶來的好處，因此就不敢譴責紅色嗎？

再來，韓國瑜又說：「『過去幾年我們實在受不了了』，政治鬥得太兇，人民過得太苦」、「台灣人民不要『又酸又辣又骯髒的政治』」，請問韓國瑜先生，這個不但和現實不符，而且你所批評的，不正就是你自己嗎？

蔡政府執政這幾年來，國外大廠：微軟、亞馬遜、Google、百進生技（BioLegend）等來臺設立研發中心、創新中心、研發實驗室，股市上萬點時間是台灣歷年最長的一次，基本工資漲幅，蔡英文的三年比馬英九的八年還多，經濟成長率相較於馬政府時代也好非常多，請問韓國瑜，能不能具體指出人民生活過得太苦的出處何來？

蔡英文的三年比馬英九的八年還多，經濟成長率相較於馬政府時代也好非常多，請問韓國瑜，能不能具體指出人民生活過得太苦的出處何來？（資料照）

反倒是高雄市在韓國瑜執政半年之下，經濟沒有改善，政見全部跳票，罷免聲四起，誰才是讓人民生活受不了？韓國瑜才當高雄市長半年，就已經準備落跑參選總統，這個難道不是人民最討厭的骯髒政治嗎？言而無信落跑，難道就是讓人民過得又香又甜？韓市長講這些話之前，要不要先問問高雄市民的意見？

最後，韓國瑜又主張：「（民進黨）有意識地消滅中華民國、把海峽兩岸帶向戰爭邊緣，一旦台海發生戰爭，還一定會把國際社會也拖下水。只有國民黨執政，中華民國才會有穩定的發展、平和的兩岸關係。」

筆者只想問韓國瑜，請問你的兩岸和平是不是用出賣中華民國換來的？你用行動證明自己接受一國兩制，請問你心中有沒有中華民國？為什麼跟國際認定的紅媒眉來眼去？想請問韓市長，和一家會聽國台辦指揮的媒體聯手創造聲勢，是否自己才是消滅中華民國的元兇？

台灣這三年，在國際上獲得莫大肯定，美中貿易戰開打以來，美國等民主友邦挺台不遺餘力，國際盟友的軍艦紛紛駛入台灣海峽，展現對台灣的支持，難道這是韓市長所謂「拖國際下水」嗎？國際盟友幫助台灣不好嗎？

如果韓市長真的如此覺得，恐怕是連台海穩定現狀都搞不清楚。對於國際社會對台觀感都看不懂的人，請問韓市長，莫非你唯一的觀點就僅僅是國台辦的觀點？

韓國瑜說：「民主政治就是自作自受的政治—世間無巧合、萬事皆因果」，這句話就是韓國瑜違背對高雄市民承諾最好的註解，也是對台灣人民的警世預言！如果台灣真的選出一個糟糕背信的總統，那就是台灣人民自作自受！因為韓國瑜已經用高雄市民的水深火熱來告訴大家，選了韓「市長」後的結果是什麼了。

先看看高雄市民的後悔莫及，再看看香港人民的痛苦，這是台灣人做出對台灣最好的選擇的時候了！

（智庫研究人員）

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