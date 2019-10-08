自由開講》柯文哲，那時候你為什麼不笑一笑就好？

吳智雄



柯市長，你是領導台灣的重要政壇領袖之一，但是你的發言邏輯，小市民經常聽不懂。

前兩天，你最倚賴的心腹蔡壁如，在Line群組「台灣阿北聯誼會」轉傳蔡總統論文相關訊息，內容為「國際醜聞！國恥！國恥！英國LSE正式否認蔡英文有提交論文！請先進用力傳！」引發全台輿論嘩然。

事後，你故作輕鬆地說：「很多事情笑一笑、神經放大條一點，這樣就好了」。

柯文哲市長的「笑一笑就好」的標準究竟是什麼呢？（資料照）

九月，郭台銘因為國民黨31個大老的聯合聲明，憤而脫黨時，你也認為郭台銘「太在意了」「對人情世故不夠練達，...要是我，就看一看笑一笑就好，有時候人生不妨糊塗...」

聽了你的話，我實在非常疑惑 ，不禁想問：「那些時候，你為什麼不笑一笑就好？」

2013年八月，你因臺大醫院失誤移植愛滋病患器官案而被處分時，陳佩琪趁你出國之際，憤而召開記者會，挺身替你喊冤時，你為什麼不叫她「何必這麼生氣？笑一笑就好了！」

2014年九月，當羅淑蕾告發你涉嫌在台大外科加護病房任職期間，違法私設MG149帳戶當小金庫，規避台大監督，涉犯貪污、洗錢等罪時，你為什麼不笑一笑就好？為什麼在大陣仗召開的記者招待會上，你氣到滿臉發紅，哽咽怒斥？

2015年八月，陳佩琪因「蘇迪勒颱風來襲，市長在家把菜吃光光」的臉書貼文被痛罵，憤而關掉臉書長達3年時；當2018年五月某政論節目指控你當年選舉金流會計帳目不清，陳佩琪怒而提告時，你為什麼不跟她說：「看一看，笑一笑就好！何必當真呢！」

2015年一月，你因曾向父親借了一千萬買房的事情，被民眾舉發，而遭國稅局要求說明時，你為什麼不笑一笑就好？而要板起臉，三次怒喊：「請國稅局夠大的人出來說明！」

2016年九月，當徐弘庭在議會質詢時說你和戴季全有「特殊性關係」時，你為什麼不笑一笑就好？而要用力捶桌起立，一付要衝出去和他拼命的怒不可遏模樣？

2018年十月，當葛特曼開記者招待會說你是「騙子」，指控你去中國教授葉克膜技術給有活摘法輪功成員器官嫌疑的醫師時，你為什麼不笑一笑就好？而憤怒得兩眼幾乎要噴出火來，像要衝去咬他一般？

可不可以告訴大家，你的「笑一笑就好」的標準是什麼？

如果，有市府官員在Line上刻意傳播散佈假新聞：「國恥！國恥！國恥！柯文哲支持林鄭月娥發佈香港人不得蒙面的禁令！請大家告訴大家！」、「驚人！驚人！驚人！柯文哲為了討好習近平，而贊成香港警察用暴力對付赤手空拳的百姓和學生， 請大家用力傳！」你會笑一笑說：「看看就好，不要當真。每件事都要計較的話，會先發瘋」嗎？

我們知道你和蔡壁如都是非常健忘的人，因此請你務必要告誡她，您常說的：「講別人的壞話，不會讓自己變得更好喔！」否則，你們兩位似乎已經變成去年讓她覺得可怕又可厭的那種人了。

「我覺得不知道要怎麼形容這種沉痛的心情，有時想想，政治還真的是可怕的事情。」

（大學教師）

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