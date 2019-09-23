自由開講》黃國昌與柯文哲聯手操弄民粹？

林立豪

九月二十三日，立法院財政委員會進行「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」專案報告，會場內有黃國昌慷慨激昂、會場外有柯文哲左酸右嗆，不過兩個人都有共同的目標，就是無視程序正義，透過煽動情緒的方式，來操弄民粹。

黃國昌的質詢重點，幾乎全部集中在華航董事長要不要下台，甚至表示「大家都用偵查不公開當擋箭牌」，作為批評交通部與相關部會的理由。

黃國昌擔任過中研院法律所研究員，理應知道「偵查不公開」是確保司法獨立的重要原則；而背後所代表的程序正義理念，更是黃國昌一再強調的訴求。（資料照）

這就奇怪了，黃國昌擔任過中研院法律所研究員，理應知道「偵查不公開」是確保司法獨立的重要原則；而背後所代表的程序正義理念，更是黃國昌一再強調的訴求。結果在整場專案報告中，黃國昌的焦點沒有放在最重要的改善作為，而是只在意華航董事長要不要下台，以及要不要向他道歉。

柯文哲也沒放過批評陳菊的機會。受訪時得知陳菊並未出席專案報告，便回以「大號版吳音寧」，顯見對於憲政的外行以及其對於吳音寧的「念念不忘」。事實上，以總統府、立法院之間的關係來看，總統府秘書長僅有在涉及到總統府相關預算與主管人事案時，才會到立法院列席備詢。

過去國民黨時期的楊進添、曾永權，都是依此慣例，並未出席廣大興案、甘比亞斷交案等立法院委員會報告，這一次因出於對立法院的尊重，才由副秘書長施克和至立院說明。

再者，柯文哲刻意將陳菊與吳音寧串聯起來，自然是要讓他的支持者想起當初吳音寧堅持依法行政，不願至市議會備詢，讓柯文哲沒面子的往事，進而連結起同仇敵愾的記憶，是不折不扣的政治操作。然而，陳菊和吳音寧不出席，本就是法律規定，依法行事，不就是柯文哲市長最愛說的「該怎麼辦就怎麼辦」嗎？怎麼一遇到對自己不利的情況，對規定的態度就轉彎了？

柯文哲刻意將陳菊與吳音寧串聯起來，自然是要讓他的支持者想起當初吳音寧堅持依法行政，不願至市議會備詢，讓柯文哲沒面子的往事，進而連結起同仇敵愾的記憶，是不折不扣的政治操作。（資料照）

從黃國昌到柯文哲，不約而同地都暴露出無視法律規定、程序正義的狀況，藉由挑起支持者情緒的方式，來達成自己想要的政治目的。這種典型的操弄民粹手法，與他們所宣稱的「新政治」，似乎有著非常濃厚的諷刺意味。

（作者為太陽花參與者）

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