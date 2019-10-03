自由開講》柯文哲和統促黨 就是在台紅色勢力的一體兩面

吳婉歆

台北市長柯文哲除了在受訪時，評論日前香港學生被警察近距離射殺致重傷的事件是「紛擾」之下的「擦槍走火」，受到眾人嚴詞譴責，並再度印證他對中國「從不失言」之外，無獨有偶，在中國十一國慶當天，統促黨也在台北市區高調舉辦慶祝中國國慶的促統活動。

中國十一國慶當天，統促黨在台北市區非法佔地高調慶祝，北市府竟只開罰2400元。回頭看看北市府對其他活動的「行情」，統促黨的價錢大概是「熟客價」。（資料照）

當天中午開始，不知有多少人已經向警方檢舉，但警方竟然裝聾作啞，等到準備驅離的時候，正好已是統促黨活動結束的四點半。明明違法在前，卻像是警方幫這個活動進行維安一般。最後，台北市對此竟然只開罰2400元；以這個價錢租到場地加維安，實在是太划算了。

回頭看看台北市政府對其他活動的「行情」，就能發現統促黨的價錢大概是「熟客價」。2016年以來，原住民歌手巴奈就因為《傳統領域劃設辦法》而在凱道持續抗爭，除了多次被暴力驅離、破壞丟棄他們駐紮現場的私人物品之外，每一次都開罰7500元；就算他們轉移到二二八公園，警察至今還是每天來開罰單。

原本在濟南教會旁邊的公投盟，從馬政府時代起屹立不搖，是318抗爭的功臣。但他們除了持續遭到台北市單次罰一萬多，累計高達一百多萬元的罰鍰，在2017年，帳篷更竟被認定為「違建」，遭到台北市政府暴力拆除。

連郝龍斌都能容忍的公投盟帳篷，竟然在柯文哲號稱「新政治」的北市府之下遭強拆，柯文哲當時還表示「國家不能沒有秩序」；現在，台北市政府竟然任由紅色中共代理人的勢力在台灣首都流竄，這算什麼「新政治」？

柯做為台北市長已經沒有連任包袱，開始展現他以「白色力量」為表象，實質上包藏「紅色禍心」的內裡。種種跡象可以發現，柯文哲和他的資源回收民眾黨，與統促黨、愛國同心會等明目張膽的促統暴力之流，正是中國滲透的一體兩面，用不同的面孔，在台灣進行分進合擊的滲透工作。

在台灣國家存亡的關鍵時刻，柯文哲和民眾黨這種白皮紅骨的檳榔政客，正是我們必須辨識和用選票等公民權利淘汰的對象。

（作者為教師）

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